Dizainere Santa Aulmane: "Man patika baltās garzeķes ar bumbuļiem sānos"

No Santas Aulmanes kolekcijas "Oenomel". (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Santai Aulmanei ir 31 gads, un viņa ir viena no daudzsološākajiem jaunajiem modes dizaineriem. Patlaban Santa mācās Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras 2. kursā, un par viņas veikumu mēs noteikti ceram dzirdēt nākotnē. Turot roku uz modes pulsa, iepazīstamies!

Kāpēc mode? Mans ceļš līdz modei ir gājis ar līkumu. Pabeidzu arhitektūras studijas un jutu, ka vēl kaut kā trūkst. Tā kā jau no bērnības interesējos par mākslu, lēmu par labu Latvijas Mākslas akadēmijai un, draugu ieteikumu vadīta, izvēlējos Modes mākslas nodaļu. Izlēmu, ka jāmācās no sākuma, no pirmā kursa, nevis uzreiz maģistrantūrā. Par šo izvēli priecājos, jo nokļuvu brīnišķīgā kursā un iepazinos ar lieliskiem cilvēkiem.



Bērnības modes atmiņas. Man patika baltās garzeķes ar bumbuļiem sānos. Tik ļoti, ka viena vakara laikā biju piezīmējusi pilnu kladi ar meitenēm zeķēs. Tā kā bērnībā, ko pavadīju Jēkabpilī, cilvēki iepirkās pāris vienīgajos veikalos un bija savā starpā līdzīgi, jau no mazotnes mani iedvesmojuši un apbrīnu izraisījuši cilvēki ar savdabīgu stila izjūtu.



Pirmā pašas uzšūtā lieta. No mammas zeķbiksēm šuvu lellēm kleitas. Bet sev pusaudzes gados pēc žurnāla Burda piegrieztnes uzšuvu žaketi.

Modes dizainere Santa Aulmane. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Tava modes filozofija. Iedvesmu rodu bērnības atmiņās un personiskos pārdzīvojumos. Tā varu sacerēt stāstus un komunicēt, vienlaikus nezaudējot interesi radīt. Domājot par to, cik pasaule ir pieblīvēta ar mantām, rodas vēlme radīt mazāk, toties unikālas lietas. Mani aizrauj manuāla audumu apstrāde – sietspiede, izšūšana, aplikācijas, detaļas, kuras šajā rūpnieciskajā laikmetā padara apģērbu neatkārtojamu. Roku darbam piemītošās mazās nejaušības un neprecizitātes.



LMA kolekcijas ideja. Par kolekcijas Oenomel iedvesmas avotu kalpoja vecāku stāsts par krievu virsnieku sievām, kuras padomju okupācijas pirmajos gados, domājot, ka mežģīņu naktskrekli ir vakarkleitas, tajos tērpušās, devās uz teātri. Lai gan šo epizodi mēdz atcerēties ar sarkasma piegaršu, man tas rosināja pārdomas par privāto un publisko – naktskrekls gultā pārtop par naktskreklu sabiedrībā. Jauns simbols pozitīvam anarhistam sapņotājam un veselīgs veids, kā pārkāpt etiķetes normas. Kolekcijas pamatā ir 19. gs. nogales naktskrekls, gultas tekstilam piemītošie toņi un raksti, bet pievienotā vērtība – haki tonis kā militāras uniformas simbols.

No Santas Aulmanes kolekcijas "Oenomel". (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Modes autoritātes. Henriks Vibskovs, Reja Kavakubo, Martins Maržiela un Jodži Jamamoto. Man patīk ne tikai viņu radītais, bet arī idejas. Katrs rada tēlus ar vērtībām, ko neietekmē aktuālās modes tendences.



Kas tev ir nepieciešams, lai radītu? Mēdzu lietas novilcināt līdz pēdējam brīdim, kad sāk likties, ka tā ir jau nepieciešamība. Iedvesmo un stiprina miers un labvēlība attiecībās ar cilvēkiem.



Stila ikona. Stils bez personības ir kā miesa bez gara. Tādēļ stila ikona ir cilvēks, kura domāšana, izturēšanās un ģērbšanās veids ir organisks sakausējums. Cilvēcisks un iedvesmojošs, novērtē funkcionalitāti un neaizmirst par asprātību. Piemēram, mūziķe Bjorka un aktrise Tilda Svintone.

No Santas Aulmanes kolekcijas "Oenomel". (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Ko pati nekad nevilktu? Diez vai mocīšu sevi uz augstu un smailu papēžu apaviem, lai cik daiļi tie būtu.



Mīļākais apģērbs. Melna kleita ar pūkainu astoņkāji no manas 4. kursa kolekcijas – tik mīksta un ērta, ka jūtos tajā kā mājās, lai kur es būtu.



Mājas apģērbs. Elastīgs, kustības neierobežojošs.



Mūzika. Mūzikā man patīk plašuma sajūta un nostalģija. Tā kā mūzika ietver pārāk daudz informācijas, kura var kavēt koncentrēšanos uz radīšanas procesu, dažkārt darba laikā nepieciešams klusums.



Lieta bez kuras neiztikt. Velosipēds – gan transports, gan atpūta, un čības – var būt ļoti ekstravagantas, bet tām noteikti jābūt ērtām.

No Santas Aulmanes kolekcijas "Oenomel". (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Tēja vai kafija? Zaļā tēja.



Iecienītākais Instagram profils. Dalass Kleitons (@dallasclayton ) – bērnu grāmatu autors, kurš raksta vienkārši par sarežģīto.

Labākais atpūtas veids. Miegā atpūtinu miesu un prātu, pastaigās atpūšos no grafikiem un pienākumiem.



Veselīgam miesas un gara līdzsvaram tev ir nepieciešams… Iekšējo mieru, kurš nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem, var dot tikai Dievs. Savukārt par veselu miesu vajag rūpēties ar veselīgu dzīvesveidu, attieksmi un sportošanu. Cenšos visādā ziņā pilnveidoties.



Kas tevi mēdz pārsteigt? Virspusība un nepareiza vērtību kārtība, kad lietas kļūst svarīgākas par cilvēku.



Intereses ārpus modes. Pati dzīve ir interesanta un ir nebeidzamā mācību procesā. Skolā daudz mācīja gramatiku, matemātiku, ķīmiju, bet neko daudz neiemācīja par cilvēku savstarpējām attiecībām. Varbūt tāpēc, ka cilvēks pats tās joprojām neizprot un visu mūžu mācās...



Citi talanti. Protu spēlēt flautu – bērnībā iemācījos.

Ko vēlies iemācīties? Spēlēt klavieres un sērfot.



Labākais saņemtais padoms. Tas, ka nav viena pareizā veida, kā darīt lietas. Pašam ir jāatklāj savējais.



Mīļākās grāmatas. Neesmu aizrautīga lasītāja, jo mani attur laika faktors. Ja grāmata liek vilties, ir skumji arī par pazaudēto laiku. Toties man ļoti patīk kino, iesaku filmas Forests Gamps, Lieliskais Lapsas kungs un Science of Sleep.



Must have telefona aplikācijas. Esmu vienkārša, man ir svarīga fotokamera un lukturītis.



Tuvākie un tālākie mērķi, plāni un sapņi. Atrast savu īsto vietu, kas darīs laimīgu ne tikai mani, bet arī citus.