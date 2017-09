Ivetas Vecmanes iedvesmojošākā stila ikona ir kundzītes gados Rīgas ielās

Iveta Vecmane ir viena no daudzsološākajām jaunajām modes dizainerēm, par kuras veikumu ceram vēl dzirdēt nākotnē. 8 gadus strādājusi modes industrijā kā stiliste un piedalījusies modes pasākumu rīkošanā, tagad viņai ir interesanti pašai nostāties frontes pretējā pusē. Iveta mācās Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras 1. kursā.

Ieteikt





Kāpēc mode? Likumsakarīgi. Jau astoņus gadus strādāju modes industrijā un vēroju visu notiekošo kā stiliste, kā Latvijas zīmolu konceptveikala vadītāja, kā modes pasākumu līdzorganizatore; bija interesanti un izaicinājums pašai nostāties frontes pretējā pusē.



Bērnības modes atmiņas. Manas mīļākās nodarbes bija mammas kleitas, žurnāli Rīgas Mode un improvizētas modes skates. Tiesa gan, laiku pa laikam par to no vecāku puses saņēmu pa skarbākam vārdam.



Pirmā pašas uzšūtā lieta. Kaut kad sākumskolas pirmajās klasēs uzšuvu lellei jaku.

Modes dizainere Iveta Vecmane. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Tava modes filozofija. Nedaudz deformēta klasiskā elegance ar šarmantu un sievišķīgu noslēpumainību. Ņemot vērā mūsdienu globālo pārprodukcijas vājprātu un meinstrīmu, rodas vēlme radīt kaut ko tam visam pilnīgi pretēju, ko stilistiski tīru, elegantu, ar dizainiski pievienotu vērtību, kvalitatīvu un ilgtermiņā lietojamu. Kaut ko paliekošu un, iespējams, pat mantojumā nododamu. Taču tā nav vēlme izlēkt un atšķirties, tā ir mana šābrīža dabiskā iekšējā sajūta.



LMA kolekcijas ideja. Arī kolekcija Melanholija ir mana iekšējā sajūta – pati esmu diezgan melanholiska, un skumjas ir mans dabīgais stāvoklis. Lai gan šīs sajūtas dēļ brīžiem ir grūti, skumjām piemīt kas ļoti skaists un tīrs. Tik ļoti pazīstama ir ideja par maskēšanos un paslēpšanos, tādēļ tapa cepures, kas teju pilnībā noslēpj seju, pagarinātās piedurknes, un viss koptēls krāsots melnā – būt neredzamai, bet pastāvēt līdzās.



Modes autoritātes. Jodži Jamamoto, Haiders Akermans, Riks Ouvenss, Toms Brauns un zīmols Delpozo – tik dažādi, bet katram no viņiem ir nianses, koncepcijas, uzskati, kas šķiet saistoši, iedvesmojoši un uzrunājoši.



Kas tev ir nepieciešams, lai radītu? Nakts.

Kolekcija "Melanholija". (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Stila ikona. Iedvesmo ļoti daudzas un dažādas sievietes. Starp manām lielākajām un iedvesmojošākajām stila ikonām ir arī kundzītes gados Rīgas ielās. Pavērojiet! Tā askēze, detaļu tīrība, patiesums un vienkāršība!



Ko pati nekad nevilktu? Mini. Jo sieviete vairāk apģērbta, jo valdzinošāka, seksuālāka un noslēpumaināka.



Mīļākais apģērbs. Tā kā sev ko iegādājos ļoti reti un pārdomāti, tad ik pa laikam uzrodas lietas, kuras novalkāju līdz stadijai, kad tās burtiski teju izjūk man mugurā.



Mājas apģērbs. Koši sarkana lūpu krāsa.



Mūzika. Heroin and Your Veins, Cigarettes After Sex, Trigg & Gusset.



Tēja vai kafija? Kafija.



Labākais atpūtas veids. Darīt neko – vienkārši būt. Ļoti grūti panākama parādība, jo mans iekšējais nemiers reti dod mieru.



Veselīgam miesas un gara līdzsvaram tev ir nepieciešams (-a)… Lietu kārtība.



Kas tevi mēdz pārsteigt? Šābrīža kults – neīstums. Nevarētu gan teikt, ka tas pārsteidz vai šokē, drīzāk skumdina.



Intereses ārpus modes. Māksla visdažādākajos tās izpausmes veidos.



Citi talanti. Būt foršai mammai. Vismaz tā saka mani bērni.



Ko vēlies iemācīties? Tik ļoti daudz ko!



Mīļākās grāmatas. Imanta Ziedoņa Epifānijas, manuprāt, tajās ir pateikts gandrīz viss.



Must have telefona aplikācijas. Facebook, ko izmantoju kā darbarīku.



Tuvākie un tālākie mērķi, plāni un sapņi. Par tiem nākamreiz, kad jau atkal kāds no tiem būs realizēts!