Bērnībā dizainere Laima Jurča gribēja kļošenes kā vilkam no multenes "Nu, pagaidi!"

Uz žurnāla "Pastaiga" jautājumiem atbild Laima Jurča (26) - viena no daudzsološākajiem jaunajiem modes dizaineriem, par kuras veikumu ceram vēl dzirdēt nākotnē. Patlaban Laima mācās Latvijas Mākslas akadēmijas bakalauru programmas 4. kursā.

Kāpēc mode? Mode ir veids, kā komunicēt ar apkārtējo pasauli. Intuitīvi jūtu, ka šis ir virziens, kurā man jāiet. To darot, jūtos lieliski un spēju izbaudīt procesu, radīšana paņem daudz enerģijas, taču spēj to atdot arī atpakaļ.



Bērnības modes atmiņas. Jau kopš agras bērnības biju ļoti izvēlīga un kategoriska ģērbšanās jautājumos. Vienmēr pati izvēlējos apģērbu. Arī tad, ja visa diena bija jāpavada mājās, bija svarīgi, lai tas atbilst manām vēlmēm. Par modes ikonām kļuva multfilmu tēli – mīļākā dzeltenā kleita bija līdzīga Pelnrušķītes tērpam, pēc pāris gadiem vajadzēja kļošenes kā vilkam no multfilmas "Nu, pagaidi".



Mana dzimtā pilsēta ir Kārsava, maza Latgales pilsēta netālu no Krievijas robežas, un lielā mērā šīs zemes kultūra ir atstājusi iespaidu uz manu radošo darbību. Jo īpaši krāsu izjūtu – vienmēr paticis likt kopā spilgtas krāsas, pārspīlēt un eksperimentēt.



Pirmā pašas uzšūtā lieta. 9. klases izlaiduma kleita – diplomdarbs, absolvējot Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu. Tirkīzzila velveta kleita ar stepētiem, melniem aplikāciju apļiem un ļoti kupliem apakšsvārkiem, kuru radīšanai izmantoti aptuveni 100 metri melna tilla.



Tava modes filozofija. Kolekciju koncepcija vienmēr ir saistīta ar manu personīgo pieredzi, lietām man apkārt. 3. kursa kolekciju iedvesmoja atmiņas par bērnību Krievijas pierobežā. 1. kursa kolekciju – vecmāmiņas ģērbšanās maniere un koka leļļu matrjošku krāsu, formu un rakstu savienojumi. Komunicēju ar kontrastiem, eksperimentēju, riskēju un skatos, kas no tā sanāks. Manuprāt, studiju laikā ir jāuzdrošinās radīt, nedomājot par mārketinga vai praktiskas valkāšanas nosacījumiem.

Kolekcija Jarmo. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

LMA kolekcijas ideja. Kolekcijas Jarmo apģērbs tapa pēc cepurēm – reālistiskiem citu mērogu priekšmetiem. Sapratu, ka vēlos radīt sirreālus, melnus tēlus, kuri kontrastēs un paspilgtinās to, kas notiek galvā. Apģērbu sirreālo iespaidu radīju ar baltajām līnijām, kuras uzdrukātas kā ilūzoras griezumlīnijas. Trausli tēli ar manifestējušos domu pasauli – viss, kas laika gaitā ticis krāts, tagad ir kļuvis redzams.



Modes autoritātes. MAREUNROL’S – ļoti veiksmīgi un spēcīgi mākslinieki ar savām vērtībām un skatījumu. Ksenija un Antons Šnaideri no Ukrainas, kuri dibinājuši džinsa zīmolu Ksenia Schnaider ar interesanti veidotām apģērbu proporcijām, detaļām un sajūtu, kura man atgādina manas bērnības drosmīgos krāsu salikumus.



Kas tev ir nepieciešams, lai radītu? Pats svarīgākais ir īstais noskaņojums, kas spēj piešķirt enerģiju un jaudu. Arī spītība un neatlaidība palīdz nepadoties un izdarīt maksimāli daudz.



Stila ikona. Airisa Apfela – tiešām lieliska un apbrīnas vērta sieviete.



Ko pati nekad nevilktu? Ievēroju teicienu – nekad nesaki nekad! Tiešām nevar zināt, kas iedvesmos un būs aktuāls kādā dzīves periodā. Esmu atvērta it visam.



Mīļākais apģērbs. Parasti nepieķeros lietām, ik pa laikam kļūst mīļš kas jauns. Šobrīd tas ir mana dizaina krekls ar mašīnītēm un balto līniju kā atvasinājumu no Jarmo kolekcijas.

Mājas apģērbs. Ērts, liels džemperis, plats tēkrekls, legingi, šorti vai sporta bikses.



Mūzika. Strādājot pie kolekcijas Jarmo, sāku klausīties Ukraiņu grupu DakhaBrakha. Vēl šobrīd šīs grupas radītā mūzika ir manā topā.



Lieta, bez kuras neiztikt. Dators, jo tas ir palīgs gan radīšanas procesā, gan komunikācijā.



Tēja vai kafija? Pirms sāku studēt akadēmijā, kafiju nelietoju vispār. Taču tagad tā ir neatņemama dienas sastāvdaļa, kas ļauj ilgāk palikt nomodā un radīt. Tēja paliek mierīgiem brīžiem...

Iecienītākais Instagram profils. Jauno dizaineru platforma @notjustalabel.

Dizainere Laima Jurča. (Foto: no žurnāla "Pastaiga" arhīva)

Labākais atpūtas veids. Kārtīgi izgulēties, iet lauku pirtī un pavadīt laiku pie dabas.



Veselīgam miesas un gara līdzsvaram tev ir nepieciešams (-a)… Iespēja izkustēties – sportot, peldēt, vingrot, dejot, ideālā variantā – kāpt kalnos.



Kas tevi mēdz pārsteigt? Dažādība. Studiju kursā bijām tik dažādi, katrs ar kaut ko savu un tieši tāpēc – spilgti un interesanti. Tas pats arī plašākā sabiedrībā – mani ļoti pārsteidz mūsu dažādība.



Ārpus modes intereses. Ceļošana. Vēlos pabūt pēc iespējas dažādākās pasaules vietās, iepazīt kultūras, dabu un cilvēkus. Lai gan visu bērnību dzīvoju blakus Krievijai, neesmu tur bijusi, bet ļoti vēlos.



Citi talanti. Protu stāvēt uz galvas. Sen gan to neesmu darījusi, bet domāju, ja mazliet atsvaidzinātu iemaņas, – izdotos.



Ko vēlies iemācīties? Sērfot, skaisti dejot, vadīt automašīnu.



Labākais saņemtais padoms. “Pat tad, ja rezultāts nebūs tāds, kā vēlos, – pieņemt lēmumu un rīkoties,” man teica diplomdarba vadītājs Aigars Bikše brīdī, kad mani māca izmisums un šaubas. Turpmāk attiecināšu to arī uz citām dzīves situācijām.



Mīļākās grāmatas. Ivo Puriņa un Guntas Dauģes Maiju kalendāra sakrālais laika cikls, Paulu Koelju Brida, Kristiāna Diora autobiogrāfija Diors par Dioru.



Must have telefona aplikācijas. Instagram, Gmail, Facebook, Whatsapp, Alarm, Soundcloud, Swedbank, un, tā kā esmu topogrāfiskā analfabēte, – Google maps.



Tuvākie un tālākie mērķi, plāni un sapņi. Plānoju turpināt studijas tepat LMA maģistrantūrā, pilnveidoties prakses studijās ārzemēs. Sapnis ir satikt cilvēkus ar kopīgiem mērķiem un idejām radošās komandas izveidei. Turpināt radīt, veidot jaunas kolekcijas un paļauties, ka nonākšu tur, kur man jānonāk.