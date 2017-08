Ženēva no putna lidojuma, jauns restorāns Soho sirdī Londonā: lietas, kas jāpieredz pasaulē

no publicitātes materiāliem

Jauna naktsmītne Ņujorkā, lakonisma oāze antikvariāta mudžeklī Briselē un citas ievērības cienīgas vietas pasaulē piedāvā aplūkot Una Meistere un portāls anothertravelguide.lv.

Ieteikt





Ženēva no putna lidojuma

Kā zināms, Ženēva ir slavena ar savām pastkaršu cienīgajām pilsētainavām, kam visbiežāk fonā vīd kalni un ezers. Ja to buķetei vēlaties pievienot arī skatu no putna lidojuma apvienojumā ar lieliskām, visiem veselīga dzīvesveida postulātiem atbilstošām pusdienām, BG Cafie ir īstā vieta, kurp doties.

Tā atrodas universālveikala Geneva Bongénie sestajā stāvā, tieši blakus vīriešu apģērbu nodaļai. Un, spriežot pēc publikas vizuālā veidola, viņi visi še ik pa mirklim mēdz iegriezties arī garderobes papildināšanas nolūkos. Aiz loga vīd Ženēvas jumti, un atmosfēra ir vietējās dzīves pulsa uzlādēta.

34 rue du Marché

no publicitātes materiāliem

Lakonisma oāze antikvariāta mudžeklī

Vienā no šarmantākajiem Briseles rajoniem, tikai pārdesmit metru no antikvāru pērļu mednieku iecienītā utu tirgus Place les Sablons nesen durvis vērusi 34 numuru boutique viesnīca 9Hotel Sablon.

no publicitātes materiāliem

Tās eleganti atturīgais, mazliet skandināviskais interjers ir kā radīts, lai ievilktu elpu pēc lietu un enerģiju pārsātinājuma apkārtnes antikvariātos un galerijās. Dažas no šī stila pērlēm atradīsiet arī viesnīcas lobijā, kur eksponētie mākslas darbi veltīti ceļojumu un escape tematikai. Viesnīcā ir arī sauna un peldbaseins.

Rue de la Paille 2

9-hotel-sablon-brussels.be

Jauna naktsmītne Ņujorkā

Nu jau desmito viesnīcu pasaulē un otro Ņujorkā nupat atvēris Firmdale Hotels, kura īpašnieki Tims un Kita Kempi tiek ierindoti starp spilgtākajiem un inovatīvākajiem personāžiem pasaules viesnīcu ainā.

no publicitātes materiāliem

Kā jau abu viesnīcās ierasts, arī The Whitby numuru interjeru dizainējusi Kita Kempa pati. Kā zināms, dizainā viņa ir gara radiniece Kristianam Lakruā modē. Viņu abu spēja gleznot ar krāsām un rakstiem vispārdrošākajās kombinācijās ir unikāla. Un, ja Lakruā modē izpelnījies dzejnieka titulu, to pašu varētu teikt par Kitu Kempu viesnīcu dizainā. Viņai nav noteikta iedvesmas avota. Par impulsu var kļūt jebkas, kas pamanīts antikvariātos dažādās pasaules malās, kādā grāmatā, filmā, piemājas parkā vai neskaitāmajos ceļojumos. Dzīvespriecīgi neordinārās krāsu un tekstīliju kombinācijās dzirkstī arī The Whitby Hotel.

no publicitātes materiāliem

Daļai numuru ir pat privātas terases (retums Ņujorkā) un panorāmas logi, viesnīcas īpašajām zīmēm piepulcējams arī 130 sēdvietu kinoteātris.

18 W 56th Street

firmdalehotels.com

Viljama Bleika iedvesmots restorāns

Interesēties par mākslu šobrīd ir stila lieta, un tās iedvesmota ir arī Londonas restorānu scēnas leģendas The Ivy jaunākā atvase Ivy Soho Brasserie.

no publicitātes materiāliem

Tā atrodas pašā Soho sirdī – Broudvikstrītā, un interjeru grezno mākslas darbi, kuru iedvesmas avots bijis visu laiku slavenākais šīs ielas iemītnieks – britu dzejnieks un gleznotājs Viljams Bleiks (1757. – 1827.). Ivy Soho Brasserie atvērta septiņas dienas nedēļā un ir vienlīdz iecienīta gan kā brokastu, gan pusdienu un vakariņu galamērķis.



26-28 Broadwick Street

www.theivysohobrasserie.com