Smaržu duets Viņam un Viņai

Emporio Armani šajā vasarā piedāvā divus smaržu jaunumus. Viņai / Because It’s You svaigais aromāts raksturo šarmantu sievišķību un kaisli, ko akcentē avenes, neroli, rozes absolūts, vaniļa un muskuss. Viņam / Stronger With You simbolizē mūsdienīgu enerģiju ar garšvielām bagātiem akordiem, vaniļu un karamelizētu kastaņu notīm.

Prada papildina divas smaržu līnijas

Šajā vasarā Prada kolekcija vīriešiem Luna Rossa tiek paplašināta ar jaunu smaržūdeni, ko raksturo minerālaina paparde, lavandas notis, bergamote, pačūlija, siltā koksnes nots un ambra. Savukārt sieviešu aromātu sērijai Prada Candy pievienojušās augļu sulīguma piepildītās smaržas Candy Gloss. Aromāta saldās sorbeta un ķiršu notis papildina svaigi apelsīna ziedi, bet noslēgumā jaušas muskusa dvesma. Cenas: € 71 (50 ml, Luna Rossa), € 68 (50 ml, Candy Gloss).

Koksne zelta ietvarā

Van Cleef&Arpels jaunākais šedevrs kolekcijā Collection Extraordinaire ir aromāts Bois Doré. To radot, parfimērs Fabriss Pellagrīns centies savīt koksni ar zelta spozmi, kas rada nomierinošu un siltu gaisotni. Atkarību rosinošs, juteklisks aromāts. Cena: € 133 (75 ml).

Lielākais Chanel stends Baltijā

T/c "Galerija Rīga", veikala "Kristiana" telpās atvērts lielākais zīmola Chanel kopjošās un dekoratīvās kosmētikas un smaržu stends. Tajā pieejami visi 16 Les Exclusifs de Chanel aromāti, kurus radījis zīmola parfimērs Olivjē Polžs.

Stendā darbojas smaržu eksperts, kas palīdz atrast piemērotāko aromātu, noti pa notij iedziļinoties katra aromāta dziļākā būtībā. Kolekcijas aktuālākais jaunums ir BOY Chanel, ko raksturo lavandas un ģerānija, papildinātas ar orientālajām, koksnes un muskusa notīm.