Ikdienas modes klasika – apdrukāts T krekls – kļuvis aktuālāks nekā jebkad. Zīmolu logotipi kā deviņdesmitajos, politiski un sociāli aktīvi saukļi kā astoņdesmitajos vai vienkārši, mīļi, asprātīgi tekstiņi. Lai vai kāds būtu mūsu vēstījums pasaulei, modes dizaineri aicina to paust nekautrējoties!

Kopš brīža, kad kokvilnas T krekls bija tikai apakšveļa, pagājis krietns laiks. Tēkrekli kļuva par modes preci pagājušā gadsimta 50. gados, kad spoži baltus, piegulošus krekliņus valkāja iedeguši, seksīgi un populāri puiši: aktieris Džeimss Dīns un mūziķis Elviss Preslijs. Protams, reklāmas industrijai ātri vien ienāca prātā padarīt tēkreklus interesantākus ar saukļiem un bildēm, un pirmie klienti bija Amerikas dienvidu štatu kūrorti.

Septiņdesmitajos uz krekliem sāka gozēties Disneja varoņi un plaša patēriņa preces, piemēram, Coca-Cola, bet kopš 90. gadiem teju katrai lielākai vai mazākai kompānijai ir savi T krekli ar korporatīvo logo vai reklāmas saukli. Un kur nu vēl rokgrupu un citu mūziķu reklāmas drēbes, bez tām koncertus nepamet neviens sevi un savus elkus cienošs fans!

T krekli ar uzdrukātu vai izšūtu modes namu un zīmolu logo – Calvin Klein, Ralph Lauren, The Gap, Gucci utt. – ienāca tirgū 80. gadu beigās un īpaši populāri kļuva 90. gados. Tos sevišķi iemīļoja jaunieši, kam šī bija iespēja pazīmēties ar sava iecienītā dizainera vārdu maciņam draudzīgā, turklāt dekoratīvā veidā.

Savukārt par politisko T kreklu pionieri tiek uzskatīta Ketrīna Hamneta, protesta sērijas Choose Life (Izvēlies dzīvi) autore. Visa pasaule Ketrīnu pamanīja 1984. gadā, kad viņa devās uz tikšanos ar britu premjerministri Mārgaretu Tečeri, tērpusies moderni pārlielā T kreklā, kuru rotāja uzraksts “58% Don’t Want Pershing”. Tas bija kliedzošs protests pret ASV ballistisko raķešu Pershing izvietošanu Lielbritānijā. Fotogrāfu iemūžinātā tikšanās tika plaši atspoguļota presē, un šie T krekli kļuva par must have preci un vienu no kopētākajām dizaina idejām 80. gados. “T krekls bija mans rupors, mana balss. Paziņojumi, kas redzami no 20–30 soļu attāluma, uz citiem iedarbojas pat neapzināti. Tas ir veids, kā pašam iesaistīties kāda būtiska jautājuma risināšanā, un skaidri parāda citiem, kas tu esi,” tā triecienvilni, ko peršingu krekls izraisīja sabiedrībā, izskaidrojusi pati Hamneta.

Un, lūk, T krekli gan ar oriģināliem, precīzi kopētiem vai pārdarinātiem logotipiem, gan dažāda garuma un satura saukļiem pēdējās sezonās atkal ir kļuvuši mega populāri. Izvēlies, ko vēlies – demonstrēt savu uzticību konkrētam zīmolam, politisko nostāju vai attieksmi par/pret feminismu, zaļo vai citas krāsas domāšanu, pārdomas par abortiem, mākslu vai imigrāciju! Salīdzinoši lēti, stilīgi, vienkārši un ļoti pamanāmi.

Par ko šie krekli runā?

Šosezon populārākais ir franču modes nama Christian Dior jaunās radošās direktores Marijas Grācijas Kjuri debijas kolekcijas T krekls We Should All Be Feminists (Mums visām/-iem ir jābūt feministēm/-iem). Pretrunīgās un politiski nokaitētās Donalda Trampa kampaņas laikā tas kļuva par Instagram visbiežāk atrādīto kolekcijas lietu. 700 dolāru vērto krekliņu valkāja aktrises Natālija Portmane un Dženifera Lorensa, mūziķe Rianna un gandrīz visas ielu modes ikonas un industrijas insaideres. Daļa ienākumu tika ziedoti mūziķes Riannas dibinātajai bezpeļņas organizācijai Clara Lionel Foundation – izglītības, veselības aprūpes un mākslas atbalsta fondam.

Tiesa, dizainere nav saukļa autore. Tas nācis no nigēriešu rakstnieces Čimamandas Ngozi Adičijes runas, kuras fragmentus dziedātāja Bijounsa iekļāvusi dziesmā Flawless (Nevainojamā). Šis skaņdarbs bija modes skates mūzikas celiņā, jo feminisma idejas ir aktuālas arī pašai dizainerei: “Mani neinteresē vecie stereotipi par to, kā izskatās vai neizskatās feministes. Man šis termins nozīmē visiem vienādas iespējas. Amats tik ietekmīgā modes namā un mammas loma man ik dienu atgādina par saistībām, atbildību un savas rīcības nozīmi.”

Klusais kareivis

Haidera Akermana rokrakstam nav raksturīgi tradicionāli T krekli un uzraksti. Vēl jo vairāk tādēļ viņa iznāciens politiski saspringtajā gaisotnē ir īpaši negaidīts. Dizainers neskaidro uzsaukumus Be Your Own Hero (Esi pats savs varonis) un Silent Soldier (Klusais kareivis), to simboliskā nozīme šķiet skaidra, precīza un vienlaikus atvērta katra valkātāja paša interpretācijai.

Nerātnās modes rīmes

Dizainers Henrijs Holands modes industrijā ienāca 2006. gadā, kļūstot populārs ar asprātīgo T kreklu sēriju Fashion Groupies (Modes grūpijas). Uzraksti uz krekliem drosmīgi, skanīgi un nekautrīgi (lieciet nu paši lietā fantāziju un slenga vārdnīcu!) jokoja par modes industrijā iesaistītajiem: “I’ll Tell You Who’s Boss Kate Moss!”, “Do Me Daily Christopher Bailey”... Ironija izvērsās par nozares darbinieku iecienītu pašironiju – dizainers Garets Pū savas skates noslēgumā iznāca paklanīties T kreklā ar uzrakstu “Get Your Freak On Giles Deacon”, uz ko atbildot Džils Dīkons uzvilka kreklu “Uhu Gareth Pugh!”

House of Holland pastāvēšanas 10. gadadienu dizainers atzīmē ar kolekciju Free to Roam, pieejamā, 75 mārciņas vērtā izpildījumā turpinot runāt nerātnības par modes dizaineriem un modeļiem: “Suck on My Toe Phoebe Philo”, “I’d Get On All Fours For Michael Kors”, “I’d Be Sleazy For a Bit of Yeezy”, “Stop Making Me Hard Molly Goddard”, “I’m Yours For Tenner Kendall Jenner”, “Let’s Breed Bella Hadid”, “Play with My Trouser Snake Irina Shayk”…

House of Holland, pavasaris/vasara 2017

Vēlreiz par seksuālo brīvību

Par zīmola Paco Rabanne ierobežotās tirāžas T kreklu sērijas iedvesmas avotu šosezon kļuvusi modes metra Pako Rabanes un fotogrāfa Žana Klemmera kopdarbā tapusī grāmata Nues (Akti). Minimālistisko kreklu uzraksti Canned Candies (Konfektes iesaiņojumā), Akt in Ketten (Akts važās) ir 1969. un 1970. gadā publicēto kailfoto sēriju nosaukumi, Futuresex – zīmola šā brīža galvenā dizainera Džuljena Dosena kopsavilkums. Uzraksti aicina mūs seksuāli atbrīvoties. Gluži kā nu jau tik tālajā, erotiski uzlādētajā 60. gadu nogalē, kad Rabane rotāja kailas meitenes ar metāla važiņām, tīkliņiem un citiem spožiem aksesuāriem un Klemmers tās fotografēja. “Šāda erotika spēcīgi atbalsojas mūsdienās. Visi politiskie lēmumi par vai pret tādu attēlu publiskošanu internetā vienmēr izvēršas par aktualitātēm mediju ziņās...”

Paco Rabanne, pavasaris/vasara 2017

Kā mūzikas elki

Dizaineres Čitoses Abes zīmolam Sacai radītā kolekcija veltīta ietekmīgajām personībām, mūzikas autoritātēm Džimmijam Hendriksam, Kurtam Kobeinam un citām dievinātām personībām, tātad arī stila ikonām. Elementi palienēti no šo zvaigžņu garderobes, piemēram, Daniel Johnson T kreklu Kurts Kobeins vilcis 1992. gada MTV Video Mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā. Dizainere likusi lietā arī savas interpretācijas, piemēram, grupas The Clash mūziķa un panku kustības varoņa Džo Strammera savulaik uz T krekla valkāto vārdu salikumu Passion is a Fashion (Kaisle ir mode) apgriežot par nu jau triviālo frāzi Fashion is a Passion (Mode ir kaisle)...

Sacai, pavasaris/vasara 2017

Vieta jūsu logotipam

Dizaineri Dao Ji Čovs un Maksvels Ozborns, radot zīmola DKNY otro un abu pēdējo kolekciju, esot aizrāvušies ar 90. gadu modi un iedvesmojušies no meiteņu popgrupām, “kuras prata seksapīlu demonstrēt ar puicisku pieeju”. Dizaineri paironizējuši par logotipu māniju un paspēlējušies ar nosaukuma DKNY atšifrējumu versijām, piemēram, Don’t Knock New York (Neklauvē pie Ņujorkas durvīm) un Designers Know Nothing Yet (Dizaineri vēl neko nezina). Punkts uz i – uzraksts Insert Logo Here (Vieta logotipam).

DKNY, rudens/ziema 2017

Idejas negarantējam!

Vīriešu modes dizainers Kristofers Šanons tiecas luksusā ieplūdināt ielu modes sportiskās iezīmes ar asu humora un ironijas devu. Tam noder arī grafiski noformēti T krekli zīmola Vetements garā – ar sporta zīmola Sports Direct logotipa “pārrakstīšanu” kā Lovers Direct (apt. – Tiešie mīlētāji) un Haters Direct (Tiešie nīdēji). Tiem pievienotais sauklis“No Ideas Guaranteed” (Idejas negarantējam) ir dizainera atbilde uz kolēģu reizumis pārgudrajiem vēstījumiem. Starp citu, sporta preču giganta logotipa izjokošana ir sakritusi ar laiku, kad Sports Direct izveidotājs Maiks Ešlijs ir nonācis britu politiķu redzeslokā ražotnes nedrošās darba vides un mazapmaksāta darbaspēka dēļ…

Christopher Shannon, pavasaris/vasara 2017

Christopher Shannon, pavasaris/vasara 2017

Par personiskām pārmaiņām

Dizainera Steisija Bendeta kolekcija, kurā jaušamas mūsdienīgas atsauces uz Itālijas renesansi un Salmana Rušdi grāmatas Florences burve iedvesmas, vēsta par sievieti, kura meklē savu ceļu vīriešu pasaulē. Tēma, kura jau otro sezonu ir aktuāla daudzu modes zīmolu kolekcijās. Ar daudznozīmīgo frāzi “Be the Change You Want To See in the World!” (Esi pārmaiņas, kuras vēlies redzēt pasaulē) rotātais krekls neesot politisks žests, bet interpretējams atbilstoši valkātājas pieredzei, vēlmēm un cerībām. “Tas ir stāsts par personiskām pārmaiņām. Tādpēc tas ir sezonas citāts.”

Alice+Olivia, rudens/ziema 2017

Paldies, meitenes!

Stellas Makartnijas zīmols vienmēr ir bijis sociāli atbildīgas modes rupors. Tāo;ec ierasti ir uzsaukumi un vēstījumi “No Fur, No Leather”, bet šīs sezonas kolekcijā tiem pievienojušies arī citi, pozitīvi ievirzīti saukļi. Apdrukas “Girls Thanks” un “All Is Love” rotā ne tikai T kreklus vien, jo meitenēm pieder spēks. Tāpēc paldies modelēm, paldies klientēm par atbalstu un uzticību!

Stella McCartney, pavasaris/vasara 2017

Ko nozog mode

Šā gada pavasarī prezentētajā masu apģērbu zīmola Target un luksusa modes nama Victoria Beckham sadarbības kolekcijā iekļauts T krekls “Fashion stole my smile” (Mode nozaga manu smaidu). Viktorija atzīstas: “Pasmējos pati par sevi! Cilvēki nemitīgi jautā, kādēļ fotogrāfijās nesmaidu. Šī ir mana atbilde. Modei taču vajadzētu būt jautrai…”

Victoria Beckham x Target 2017

Meklējot vadoni

Ņujorkas zīmols Public School pirms ASV prezidenta vēlēšanām paziņoja: “We Need Leaders” (Mums nepieciešami vadoņi), izmantojot arī saīsinājumu WNL. Rudens sezonai sagatavots jauns vēstījums – uz saīsinātiem krekliem un sarkanām a la Trampa priekšvēlēšanas kampaņas beisbola cepurēm rotājas uzraksts: “Make America New York”, vēlot visai Amerikai dzīvot metropolē valdošajā atvērtajā un brīvajā gaisotnē. “Mēs runājam par pašu cilvēku izveidotajām konstrukcijām, kuras šķir mūs vienu no otra. Lai vai kādu robežu esi šķērsojis vai kādai sienai pārrāpies, cilvēkam visur vajadzētu būt kā mājās,” pret Trampa imigrantu izskaušanas politiku iestājas viens no dizaineru dueta Dao Ji Čovs (kurš arī pats ASV ir iebraucējs). “Mode ir lielisks līdzeklis, kā paust savas idejas. Tā ir visur, tā dod iespēju idejām ceļot un iedibināties, palīdz nedzīvot katram tikai savā burbulī.”

Public School, rudens/ziema 2017

Public School, rudens/ziema 2017

Sieviešu spēks

Itāļu zīmola Versace DNS ierakstīti vairāki S: supermodeles, seksapīls, sievišķība un spēks. Rudens kolekcijā dizainere Donatella Versače parūpējusies, lai šie parametri būtu ne tikai stilistiski ievēroti, bet arī skaidri un precīzi nolasāmi. Uz T krekliem, kleitām, šallēm, cepurēm un kurpēm medūzas logotipu nomainījuši vārdi Unity (Vienotība), Courage (Drosme), Loyality (Lojalitāte), Love (Mīlestība), Equality (Vienlīdzība). “Šī kolekcija runā par sievietes spēku un sievietēm, kuras zina, kā to pielietot,” kolekcijas aprakstā paskaidro autore.

Versace, rudens/ziema 2017

Mīlestība ir pretošanās kustība

Visskaļākie vēstījumi bija vērojami Prabal Gurung 2017. gada rudens/ziemas kolekcijas skatē. Kolekcija ar kamuflāžas apdrukām un siluetam glaimojošu piegriezumu ir suminājums 40. gadu amerikānietēm un Nepālas sievietēm. “Sievietēm, kuras pasaules kara laikā nezaudēja grāciju un klusu spēku, un tas bija viņu slepenais ierocis,” tā amerikāņu dizainers Prabals Gurungs, kurš pats pēc izcelsmes ir nepālietis.

Uz krekliņiem – sieviešu tiesību aizstāves Sjūzenas B. Antonijas, žurnālistes un politiskās aktīvistes Glorijas Steinemas, dzejnieces Emīlijas Dikinsones izteikumi: “Girls just want to have fundamental rights” (Meitenes tikai grib pamattiesības), “I am an Immigrant,” (Esmu imigrante), “Love is the Resistance” (Mīlestība ir pretošanās kustība), “Future is female” (Nākotne ir sieviešu dzimtē) u. c. Un, protams, šobrīd sociālajos medijos populārā frāze: “Nevertheless, she persisted” (Viņa neatkāpās). Pats dizainers skates noslēgumā paklanījās, tērpies kreklā ar uzrakstu: “This is what a feminist looks like” (Tā izskatās feminists).

Prabal Gurung, rudens/ziema 2017

Prabal Gurung, rudens/ziema 2017

Prabal Gurung, rudens/ziema 2017

Mēs visi esam cilvēki

Ar ziliem un rozā džemperiem, kurus rotā uzraksti “We Are All Human Beings”, un protesta saukļiem “¡No!”, Ņujorkas modes zīmols Creatures of Comfort iestājas pret ASV prezidenta Donalda Trampa ideoloģiju un runā par visu cilvēcisko būtņu vienotību un līdzvērtīgumu.

Creatures of Comfort, rudens/ziema 2017

Creatures of Comfort, rudens/ziema 2017

Sniedz roku, draugs!

Kristiāna Siriāno modes skates finālā skanēja Depeche Mode dziesma People are People, un tās teksts “I can’t understand / What makes a man / Hate another man” – (Nespēju saprast, kas liek cilvēkam ienīst otru cilvēku) ir pietiekami daiļrunīgs. Kolekcija piedāvā demokratizēt luksusu, miksējot masu produkciju ar ierobežotas tirāžas precēm, runā par visiem pieejamu modi un aktuālo sabiedrisko situāciju. “Man likās pareizi noslēgt skati ar precizējumu – mans krekls ar lozungu “People are People” runā par mūsu visu savstarpējo atbalstu, nevis politiku.”

Christian Siriano, rudens/ziema 2017

Kurš vārds sākas ar F?

Jonathan Simkhai rudens/ziemas kolekcijas atslēgas vārdi ir sievietes spēks, pasniegts ļoti romantiskā stilistikā, taču ar kontrastējošiem matadoru tērpu elementiem. “Visā pasaulē sievietes pieprasa savas tiesības pēc vienlīdzības. Mēs jutām, ka ir jārada tēls, kurš stingri pauž šo domu!” skaidrots kolekcijas preses relīzē. Domu noformulēt pietiekami skaidri palīdzēja T krekli ar uzrakstu Feminist AF (Feminist As Fuck) – tādā skates noslēgumā bija tērpies dizainers, un tādus izdalīja skatītājiem pirmajā rindā.

