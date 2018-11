Ja mammai cukura diabēts, vai slimos arī meita?

Tomēr ir pierādīts, ka zināma loma ir arī ģenētiskajai predispozīcijai, piemēram, otrā tipa cukura diabēts bijis pirmās pakāpes radiniekam.

Jāatceras, ka ļoti svarīgs ir normāls svars, ko var kontrolēt ar fizisko aktivitāšu un diētas palīdzību, līdz ar to efektīvi novēršot diabēta attīstību. Ja to īsteno jau agrīni (no bērnības), iespēja saslimt ar diabētu būtiski samazinās.

Latvijā kopumā ar 1. un 2.tipa cukura diabētu slimo ap 700 bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kā arī ap 95 000 pieaugušo. No tiem ap 650 bērniem līdz 18 gadu vecumam konstatēts 1.tipa cukura diabēts.