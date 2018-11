Vispārīgā ķirurģija "AIWA Clinic" - kāpēc izvēlēties tieši šo klīniku plānveida operācijām

“Klīnika ir no jauna izveidota pirms diviem gadiem un var lepoties ar vismodernāko aprīkojumu. Pārsvarā gan pacienti šo aprīkojumu neredz – tas tiek izmantots operācijas laikā, taču to, ko viņi redz un izjūt, – tās ir mūsu nodaļas un darba stils,” saka Igors Troickis. “"AIWA Clinic" speciālisti ne vien nodrošina vislabāko medicīnisko palīdzību, bet arī rūpējas, lai katram pacientam pietiktu mediķu uzmanības un šeit varētu justies kā mājās. Mums pat ir bijuši kuriozi gadījumi – pacienti izsaka vēlēšanos te uzturēties ilgāk, nekā ir nepieciešams viņu veselībai,” pasmaida ārsts.

Lai gan klīnika ir salīdzinoši jauna, tomēr tā jau ir iecienīta. Dienas laikā te tiek veiktas 15–25 dažādu veidu operācijas, ierodas arī pacienti no ārzemēm. “Reizēm pacienti te runā tik dažādās valodās,” novērojis virsārsts.

"AIWA Clinic" ir viena no dažām vietām, kur Latvijā veic bariatriskās operācijas. Šis pakalpojums ir pieprasīts un novērtēts – "AIWA Clinic" nedēļā veic 5–10 un pat 14 bariatriskās operācijas.

Viena no jomām – vispārīgā ķirurģija

Vispārīgās ķirurģijas jomā populārākās ir dažādu trūču gan žultsakmeņu operācijas, te arī ķirurģiski novērš atviļņa slimību.

"AIWA Clinic" veic pamatā plānveida operācijas, strādā arī ar valsts pasūtījumu – veic NVD apmaksātas operācijas. Tomēr stacionāra pakalpojumiem ir piemaksa par komfortu.

“Pacienti atlabst vienvietīgās vai divvietīgās palātās, ar visām ērtībām. Nereti uz operāciju pacients ierodas ar pavadoni, un viņš var izmantot divvietīgas palātas otru gultu – ja nepieciešams kādu dienu palikt. Palātas lielā mērā līdzinās viesnīcas numuram. Slimnieku rīcībā ir ne tikai slēdzams skapītis, bet arī naktsgaldiņā iemontēts seifs. Vasarā komfortablu gaisa temperatūru nodrošina kondicionieris, kas pēcoperācijas periodā nav mazsvarīgi. Te ir miers,” izrādot palātas, skaidro Igors Troickis.

“Ja man jautātu kāds tuvinieks, kur veikt operāciju, tad atkarībā no gadījuma ieteiktu arī ārstniecības iestādi. Piemēram, onkoloģiskām operācijām ieteiktu izvēlēties onkoloģijas centru, kur šajā jomā ir gan liela pieredze, gan turpat uz vietas pieejami saistītie speciālisti.

Savukārt, ja ir paredzēta kāda plānveida ķirurģiskā operācija, sevišķi, ja to var veikt laparoskopiski, tad ieteiktu to veikt "AIWA Clinic".

Atviļņa slimības ķirurģiska ārstēšana

Ne pacienti un pat ne visi ārsti zina, ka šo slimību ļoti labi var ārstēt ķirurģiski. Slimības būtība – cieši neslēdzas vārsts, kas atdala barības vadu no kuņģa. Tad vai nu kuņģa skābe, vai pat tikai tās sastāvā esošas sālsskābes tvaiki nokļūst barības vadā. Izteiktākos gadījumos ir tā sauktās grēmas un dedzināšanas sajūta pakrūtē, retāk arī var izpausties kā kakla iekaisums un sāpes. Ilgstoši ignorējot šos simptomus, pastāvīga kairinājuma dēļ var pat attīstīties audzēji. Viens no atviļņa slimības tradicionāliem ārstēšanas veidiem ir lietot zāles, kas samazina kuņģa sulas skābumu. Tomēr mazāk zināms ir ķirurģisks risinājums – fundaplikācija. Šo operāciju veic laparoskopiski, un kuņģī ap barības vadu veido tādu kā manšeti, kas neļauj kuņģa skābei ieplūst barības vadā. Sevišķi par šo operāciju ir vērts padomāt gados jauniem atviļņa slimniekiem, jo tā ir alternatīva medikamentiem, ko cilvēks būs spiests lietot visu mūžu. Atviļņa slimība var būt saistīta arī ar diafragmas trūci – kad kuņģa daļa izspiežas caur palielinātu diafragmas atveri un ir traucēta slēdzējmuskuļa darbība.

Trūces jeb brukas operācijas

Laparoskopiskās operācijas "AIWA Clinic" plaši izmanto visu veidu trūču ārstēšanā. Cirkšņa, nabas, pēcoperāciju trūces (jeb brukas) veidojas, kad caur vēdera muskulatūras vājākajām vietām izspiežas uz āru, muskuļos vai ķermeņa dobumos vai nu iekšējie orgāni (piemēram, zarnas,) vai dziļie audi. Trīs ceturtdaļas no visām trūcēm ir cirkšņos, jo anatomiski tā ir vājākā vieta.

“Reizēm guļot trūci var iespiest atpakaļ, taču tas nav risinājums. Nav labi, ka iekšējie orgāni atrodas vai regulāri izspiežas “šādā maisā”. Var veidoties orgānu nosprostojumi, zarnu apasiņošanas traucējumi, var pat atmirt audi un rasties ļoti nepatīkamas situācijas, kad jau jāizņem daļa zarnas vai atmirušā orgāna. Tāpēc trūces ieteicams laikus operēt,” skaidro Igors Troickis.

Viena no trūces ķirurģiskas likvidācijas metodēm ir vienkārši aizšūt caurumu, pa kuru mēdz izspiesties citi audi. Tomēr, izmantojot šo metodi, mēdz rasties nevajadzīgi audu iestiepumi un ar to saistīti atkārtoti trūču rašanās riski, tāpēc mūsdienās lieto īpašus sintētiska materiāla tīkliņus, kuri no iekšpuses nostiprina vājo vietu. Tīkliņu ievieto laparaskopiski un no iekšpuses. Šī metode ļauj ātrāk atgriezties pie pierastās slodzes.

Ja veikta parasta trūces slēgšanas operācija, pie pierastās fiziskās slodzes var atgriezties apmēram pēc sešiem mēnešiem, turpretī pēc laparoskopiskas operācijas ar tīkliņa ievietošanu – jau pēc 2–3 nedēļām. Reiz šādu operāciju ārsts veicis svarcēlājam, kurš cilā vairāk nekā 200 kilogramus, un šajā gadījumā ārsts gan ieteicis ilgāku saudzēšanas periodu. Nu jau šis sportists atgriezies pierastajā dzīves ritmā un atkal cilā lielus smagumus.

Likvidēt žultsakmeņus

Klīnikā var ķirurģiski ārstēt žultsakmeņu slimību jeb laparoskopiski veikt holecistektomiju. Pa četriem maziem iegriezumiem izņem visu žultspūsli. Atsevišķu žultsakmeņu izņemšanu nu jau nepraktizē kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem, jo ir pierādījies, ka pēc operācijas žultspūslī žultsakmeņi veidojas no jauna.

Lai gan ir daudzi ārsti, kas saka – ja žultsakmeņi netraucē, tad nevajag tos aiztikt. Tomēr Igors Troickis atzīst, ka ir liela atšķirība – vai šo operāciju veic laikus vai tad, kad jau radušies sarežģījumi. Tad operācija pusstundas vietā var ilgt pat trīs stundas un ar lielākiem riskiem. Savukārt ielaistas žultsakmeņu slimības un aizsprostoto žultsvadu dēļ var veidoties nekrotiski (atmiruši audi) aknās, arī aizkuņģa dziedzerī, un to izņemšana jau ir sarežģītāka, bet, vēl novilcinot operāciju, tas var apdraudēt pat dzīvību.

Žultsakmeņu slimības saasināšanās un līdz ar to vajadzība veikt jau neatliekamu operāciju, var rasties, piemēram, apceļojot eksotiskas zemes, kurās dažādu iemeslu dēļ negribētos nokļūt slimnīcā uz operāciju.

Daktera Troicka principi

“Ievēroju principu, ka nekad pacientam nevajag uzspiest operāciju. Ārstam ir jāizskaidro riski, ja operācija netiks veikta, un riski, kas saistīti ar operācijas veikšanu. Tad pacients pats var izlemt, vai viņam vajag šo operāciju un kad vislabāk to veikt. Protams, vienmēr jāpatur prātā, ka ar katru nodzīvoto gadu cilvēka organisms kaut nedaudz, bet nolietojas, un tas īpaši jāsaprot ar hroniskām kaitēm, piemēram, ar diabētu, sirgstošiem pacientiem. Reizēm audi ir kļuvuši tik trausli un pavadošo slimību tik daudz, ka pat samērā vienkārša operācija var bīstami sašūpot esošo organisma līdzsvaru un ārsti vairs neriskē operēt to, ko pirms desmit vai vairāk gadiem būtu operējuši bez problēmām,” skaidro ārsts.

“Otrs princips – nekad nemelot pacientam. Arī gadījumos, kad operācija nav izdevusies, kā bijis plānots. Atklātāka saruna veicina dziļāku uzticēšanos un problēmas ātrāku un kvalitatīvu risinājumu. Diemžēl nevienā pasaules valstī un neviens ķirurgs nevar garantēt 100% izdevušos operāciju,” atzīst ārsts.

Trešais princips – tiekšanās pēc reālas kvalitātes visos ārstēšanas posmos – no pacienta ienākšanas klīnikā līdz iziešanai no tās.

“Esam ceļā uz efektīvas kvalitātes sistēmas ieviešanu. Tās mērķis nav formāls – būtiskākais ir visos ārstēšanas posmos samazināt pacientiem iespējamos riskus un vairot apmierinātību,” saka klīnikas virsārsts.

Par "AIWA Clinic"

Pirmā un vienīgā Latvijā privātā plaša profila slimnīca "AIWA Clinic" piedāvā diagnostiku, visplašākā spektra ķirurģiju, plastisko ķirurģiju, kā arī pēcoperācijas rehabilitāciju.

"AIWA Clinic" ir veidota pēc Eiropas labāko medicīnas iestāžu koncepta, mājīgās telpās un viesnīcas tipa palātās pacientiem piedāvājot augstvērtīgu medicīnisko aprūpi. AIWA Clinic praktizējošo speciālistu komandā ir vairāk nekā 50 Latvijas labāko profesionāļu.

"AIWA Clinic" augstas kvalifikācijas speciālisti veic mazinvazīvas operācijas, izmantojot jaunākās paaudzes saudzējošas tehnoloģijas, kas ļauj pacientam maksimāli ātri atgriezties pie ierastā dzīvesveida.

Ķirurģiskās manipulācijas klīnikā "AIWA Clinic" tiek veiktas atbilstoši Eiropas standartiem, tādējādi garantējot augstu efektivitātes līmeni un labus rezultātus. Augstas kvalifikācijas speciālisti izvēlas katram pacientam individuāli piemērotāko ārstēšanas metodi, vadoties tikai un vienīgi pēc pacienta interesēm un stāvokļa un ņemot vērā plašās iespējas veikt dažādas ķirurģiskās operācijas gan ar endoskopijas un lāzera aparatūras palīdzību, gan klasiskā veidā.

Klīnikā ir pieejams plašs ķirurģisko pakalpojumu spektrs – ne tikai vispārējās ķirurģijas pakalpojumi, bet arī bariatriskā (kuņģa samazināšanas) ķirurģija, bērnu ķirurģija, ginekoloģija, neiroķirurģija, oftalmoloģija jeb acu ķirurģija, otolaringoloģija, pēdas ķirurģija, proktoloģija, traumatoloģija un ortopēdija, kā arī uroloģija. Ir pieejama arī augsta līmeņa plastiskā ķirurģija un skaistumkopšanas procedūras.

Klīnikā pieejamas arī dažādas izmeklēšanas metodes. Augstvērtīgu palīdzību sniedz "AIWA Clinic" terapeitiskās nodaļas ārsti, kuri ir specializējušies diagnostikā un ārstēšanā ļoti dažādās jomās: vispārīgajā terapijā, gastroenteroloģijā, neiroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, dermatoloģijā, nefroloģijā, uroloģijā.

Klīnikā var ērti veikt regulārās profilaktiskās veselības pārbaudes. 1–3 dienu laikā iespējams veikt izmeklējumus, izmantojot ekspresdiagnostikas programmas "Check-up" un "Screening". Datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, 3D ultrasonogrāfija un doplerogrāfija, digitālais rentgens, laboratorijas izmeklējumi tiek veikti vienuviet.

http://www.aiwaclinic.lv/ https://www.neirokirurgi.lv

Adrese Maskavas iela 241, Rīga (bezmaksas autostāvvieta)

Tālrunis

+(371) 67799100,

+(371) 20022581,

+(371) 22337355

E-pasts

info@aiwaclinic.lv

Sociālie tīkli: Facebook, Youtube, Instagram

Reklāmas raksts sadarbībā ar "AIWA Clinic"