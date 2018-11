MonacoFit.com uzņem apgriezienus: iedvesmojies no Baibas (-12kg) un pieņem izaicinājumu arī Tu

Baiba, ar MonacoFit.com Tev ir izdevies zaudēt 12 kg liekā svara un Tu izskaties lieliski! Kad Tu pamanīji pirmos rezultātus un izmaiņas savā svarā?

Pirmos rezultātus sasniedzu ļoti ātri - mēneša laikā zaudēju aptuveni 6 kg. Pēc tam svara zudums bija vienmērīgāks, taču ievērojami samazinājās ķermeņa apkārtmēri.

Kā Tev patika izmantot MonacoFit.com? Vai bija viegli sevi ilgstoši motivēt vingrot un gatavot mājās?

Programmu lietot bija ļoti viegli. Vingrojumu plāns motivēja pat dienās, kad nebija īpaši daudz brīvā laika. Man personīgi visvairāk patika man sagatavotā ēdienkarte, jo ēdieni bija ļoti garšīgi un viegli pagatavojami. Porcijas bija diezgan lielas. Dažreiz pat tā, ka manā puncītī nebija tik daudz vietas. Un man jāsaka paldies maniem tuviniekiem, kuri arī motivēja un atbalstīja ar biežajiem komentāriem par to, cik labi izskatos. Tas palīdzēja neapstāties un noturēt mērķi redzeslokā.

Bieži cilvēki domā, ka notievēt var tikai ēdot salātus. Vai MonacoFit.com ēdienkarte Tevi pārsteidza?

Gandrīz visa ēdienkarte man bija kā jaunums. Bet bija viegli gatavot un ēst pēc plāna, jo programmā pati izvēlos produktus, kurus programma pēc tam pati sakombinē. Vien dažreiz sanāca atkāpes no plāna, kad aizmirsu veikalā nopirkt kādu produktu. Svarīgi, ka es vienmēr jutos pāēdusi, nekad nejutu smaguma sajūtu, arī vēdera darbība ir uzlabojusies. Būtībā tas sakārtoja arī veselība. Sākumā mēģināju programmu arī bez ēdienkartes un rezultāti nekādi dižie nebija, sākot lietot ēdienkarti - uzreiz bija grūdiens kilogramiem un acīmredzams progress.

Tu spēri soli, saņēmies un sāki strādāt ar savu ķermeni. Ko Tu ieteiktu tiem, kuri grib, bet nevar saņemties, lai sāktu strādāt pie sevis?

Ja kaut ko tiešām vēlies, to var sasniegt. Jāsaprot, ka tas viss, ko dari ar savu ķermeni, atsaucas uz veselību, emocionālo stāvokli un visu pārējo dzīvē. Būtiskākais priekšnosacījums, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir pareizs uzturs. Ar to arī iesaku sākt! Pārējais viss notiks pats no sevis un dzīve iegūs jaunas, skaistākas krāsas.

