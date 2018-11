Iespējams, labai veselībai pats nepieciešamākais vitamīns!

Lai pasargātu elpceļu veselību

Lielbritānijas nacionālais veselības dienests veicis pētījumu, kurā dalību ņēma speciālisti no vairāk kā 20 valstīm, iesaistot vairāk kā 10 tūkstošus cilvēku. Šīs plašās izpētes rezultātā viens no secinājumiem ir sekojošs - lietojot D3 vitamīnu ikdienā uztura bagātinātāja formā un ārsta noteiktā devā, vairāk kā 12% pētījumu dalībnieku nesaslima ar elpceļu slimībām. Londonas klīniskās universitātes profesors Adrians Maritnē secināja, ka saules vitamīns var palīdzēt samazināt elpceļu infekciju, tostarp saaukstēšanās un gripas risku, it īpaši cilvēkiem, kuri maz uzturas saulē vai reti lieto uzturā ar D vitamīnu bagātu pārtiku.

Lai attālinātu gripu

2017. gada februārī Lielbritānijā tika publicēts pētījums, kurā piedalījās 10 tūkstošiem dalībnieku, vēlreiz apstiprina gandrīz 10 gadus atpakaļ D vitamīna konsula dibinātāja Džona Kanela likumsakarību, ka pietiekošs D vitamīna līmenis spēj spēcīgāk aizsargāt organisma imunitāti kā gripas vakcīna. Izpētes laikā dalībniekiem tika dota konkrēta D3 vitamīna dienas deva. Rezultāti pārliecinoši rāda – izmantojot gripas vakcīnu, nesaslima 1 cilvēks no 40, turpretī D3 vitamīna lietotāju vidū ar gripu nesaslima 1 no 33 cilvēkiem. Tas pierāda, ka pietiekošs D3 vitamīna līmenis asinīs var būt spēcīgāks par vakcīnas iedarbību.

Lai nosargātu pret vīrusiem

Lai organismā izskaustu D vitamīna deficītu un tas būtu pietiekamā līmenī, Kantabrijas universitātes medicīnas fakultātes pētnieks un ārsts Viktors Manuels Martinezs - Taboada apstiprina, ka mūsdienu cilvēkam tas ir jāuzņem papildus D3 vitamīna uztura bagātinātāju formā.

Viņa vadībā veiktais pētījums analizēja to, kā D vitamīna līmenis ir saistīts ar mūsu imunitātes aizsardzības trūkumu un ietekmē mūs aizsargreakciju pret infekcijām. Lai veiktu konkrēto pētījumu, tika salīdzinātas D vitamīna izmaiņas trīs dažādās vecuma grupās - dalībniekiem no 20 līdz 30 gadiem, no 31 līdz 59 gadiem, un no 60 līdz 86 gadiem. Pētnieki konstatēja, ka receptors, kurš atbild par imunitāti, paliek izteikti vājāks, neuzņemot pietiekamu D vitamīna daudzumu. Tādējādi cilvēks ir uzņēmīgāks pret vīrusiem un var saslimst ar dažādām infekcijām.

Lai izveidotu muskuļotas ķermeņa aprises

Apvienotās Karalistes Birmingemas universitātē tika pabeigts pētījums, kurā analizēja D vitamīna ietekmi uz muskuļu spēku. Zinātnieku komanda sekoja līdzi D vitamīna daudzumam 116 veselu dalībnieku, vecumā no 20 līdz 74 gadiem, organismā. Pētnieki norādīja, ka dalībniekiem ar zemāku tauku saturu, augstu “lieso ķermeņa masu” un muskuļu masu asinīs bija lielāks D vitamīna koeficients kā cilvēkiem ar lieko svars un mazu muskuļu masa.

Lai nonāktu pie ideāla auguma

2015. gada februārī Milānas universitātes komandas vadītais pētījums, kura uzdevums bija pierādīt, ka uzņemot papildus ikdienu konkrētu D vitamīna devu, ir iespēja tikt pie slaidākām ķermeņa aprisēm. Pētījumā par pamatu tika ņemta hipotēze, ka D vitamīna trūkums organismā var draudēt ar aptaukošanos un ar to saistītu risku komplikācijām. 400 dalībniekiem ar lieko svaru un nepietiekamu D vitamīna līmeni tika izveidota īpaša diēta, kura balstījās uz stingri noteikti D vitamīna ikdienas devu - 25 000 SV jeb 100 000 SV vienā mēnesī. Dalībnieki tika sadalīti 3 grupās. Divas grupas uzņēma papildus D3 vitamīnu. Savukārt, trešā grupa uzņēma ikdienas pārtiku, bez uztura bagātinātāja. Pēc 6 mēnešiem rezultāti bija neapgāžami - abas grupas, kurās papildus tika uzņemts D vitamīns, svaru zaudēja. Pretēji trešajai grupai.

Lai diena ritētu bez galvassāpēm

Somijas Austrumu universitātē veiktajā pētījumā tika pierādīts, ka pietiekošs D vitamīna līmenis organismā var mazināt hroniskas galvassāpes. Pētījumā, kurā piedalījās 2600 dalībnieki, vecumā no 42 līdz 60 gadiem, ar zemu D vitamīna līmeni asinīs, hroniskas galvassāpēs izzuda tai grupai, kurā ikdienas uzņēma noteiktu D vitamīna daudzumu.

Lai vairotu dzīvesprieku

Ir vairāk kā 5000 pētījumu, kas balstoties uz faktu, ka D vitamīna receptori ir atrasti vairākās vietās smadzenēs, pierādījuši to, ka D vitamīna daudzums asinīs ir tieši saistīts ar depresijas attīstību. Pētījumā, kurš tika veikts kopumā 13 valstīs un kurā piedalījās 31 000 dalībnieks, rezultāti ļāva konstatēt, jo zemāks D vitamīna daudzums asinīs, jo izteiktākas ir garastāvokļa svārstības un tuvāki ir depresijas simptomi.

Lai sirsniņa pukstētu ritmā

Apvienotās Karalistes Līdsas Universitātē tika veikts pētījums, kurā pierādīja, ka pietiekamam D vitamīna līmenim ir nozīmīga loma sirds un asinsvadu veselībā. 160 cilvēki ar sirds mazspēju tika sadalīti divās grupās – vieniem gada garumā tika dota konkrēta D3 vitamīna deva, otriem – pielietots placebo. Tiem, kuri bija lietojuši D3 vitamīnu, tika novērota sirds darbības uzlabošanās. Taču otriem izmaiņas netika novērotas. Karalienes Margaretas universitātē, Edinburgā tika veikts līdzīgs pētījums, kura secinājumos ir teikts, ka regulāra D vitamīna uzņemšana var pazemināt asinsspiedienu.

