Medicīniskās marihuānas legalizācija: brīnumzāles sāpju remdēšanai vai risks jaunam atkarības vilnim?

Turpinājumā kā piemēru viņš minēja pacientu ar neiropātiskām sāpēm (sāpes, kas saistītas ar nerva bojājumu). Šāda veida sāpes var ārstēt dažādi: ar antikonvulsantiem, antidepresantiem, ar klasisko neiropātisko sāpju terapiju, invazīvo terapiju, ar opioīdiem, no kuriem var veidoties blaknes, kas minētajam pacientam arī bija – bet nevienam no šīm metodēm nelīdz un neļauj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. “Es nerunāju par to, ka medicīnisko marihuānu ir jālieto kā izvēles preparātu pie visām sāpēm, bet šādos gadījumos tas būtu vietā,” piebilda Arons.

Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis norādīja, ka mūsdienās mazināt sāpes var bez jebkādiem atkarību izraisošiem riskiem, tomēr viņš neuzskata, ka medicīniskā marihuāna ir vienīgais piemērotais risinājums. “Šī viela rada zināmu ietekmi uz cilvēka sāpēm un citām izjūtām. Bet vai tas ir tā vērts? Ir pietiekami daudz labas, pasaulē akceptētas metodes, par kurām pilnīgi droši varam pateikt, ka tās ir tik pat efektīgas un ar tām nebūs nekādu seku,” skepsi pauda Apinis.

Savukārt psihiatrs un narkologs Jānis Strazdiņš pret iniciatīvu attiecas negatīvi. Viņš uzskata, ka tā ir dažu finansiālu grupējumu propaganda, kas grib pasaulē izlaist trešo atkarības vielu grupu: “Mums pietiek ar alkohola problēmu, pietiek ar tabakas problēmu. Priekš kam mums vēl vajadzīga marihuāna, it sevišķi mūsu valstī, kurā ir daudz lielākas problēmas..”

