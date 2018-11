Akcijas atklāšanā Latvijas Onkoloģijas centra ārste psihoterapeite Maija Kārkliņa sacīja, ka katru dienu darbā sastopas ar cilvēkiem, kurus skāris vēzis, tostarp vīriešiem, kuriem ir prostatas vēzis. Viņa uzsvēra, ka liela nozīme ir profilaksei, par ko aicina atcerēties tādas akcijas kā šī.

Kārkliņa atgādināja, ka vīriešiem reizi gadā jāatzīmē kalendārā, ka ir jādodas pie ģimenes ārsta, jāveic prostatas specifiskā antigēna (PSA) tests un jākonsultējas ar urologu. "Neviens cits to vīrieša vietā neizdarīs," uzsvēra ārste.

Latvijas Urologu asociācijas prezidents, urologs Pēteris Vaganovs uzsvēra, ka šogad daudz izdarīts, lai urologi būtu pieejamāki. "Un vīriešiem, kurus skāris prostatas vēzis, ir atvērts "Zaļais koridors", kas ļauj ar ģimenes ārsta palīdzību desmit dienu laikā nokļūt pie urologa, kurš izmanto jaunākās ārstēšanas metodes. Šogad pacientiem ir pieejami arī jauni valsts kompensējamie medikamenti, kas palīdz un pagarina dzīvi metastātiska prostatas vēža stadijā," sacīja ārsts.

Prostatas vēzi var ārstēt, un Latvijā pieejama terapija pacientiem visās slimības stadijās, tomēr joprojām ir daudz pacientu, kas novēloti vēršas pie ārsta pēc palīdzības, norāda akcijas autori.

Akcijas organizētāji arī uzvēra, ka par regulārām prostatas pārbaudēm arī tad, ja nav nekādu sūdzību, jāatceras no aptuveni 50 gadu vecuma. Ja prostatas vēzis bijis kādam ģimenes vīrietim, pārbaudes jāveic un pie urologa jādodas no 40 līdz 45 gadu vecumam. No 50 gadu vecuma ar ģimenes ārsta nosūtījumu reizi divos gados pirmo pārbaudes soli - PSA testu - ar ārsta nosūtījumu apmaksā valsts.

Kā informēja pasākuma organizētāji, prostatas vēzis visā pasaulē jau aptuveni 20 gadu ir biežākais ļaundabīgais audzējs vīriešiem. Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka unikālo un pirmreizējo prostatas ļaundabīgo audzēju skaits 2018.gada pirmajos astoņos mēnešos ir bijis 4059.