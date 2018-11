22 gadu vecumā viņš palika teju pilnībā paralizēts: Laimoņa skaudrais stāsts par cīņu un nepadošanos

Laimonis ir atradis iespēju, kā nodarboties ar savu iemīļoto sporta veidu – šaušanu ar pneimatisko ieroci, turklāt guvis labus panākumus ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā. Viņš atzīst, ka no katras situācijas ir kāda izeja, vajag tikai to meklēt. Laimonis tiešām ir paraugs citiem, kā dzīvot vienam ar tik smagu traumu.

Liktenīgais pavērsiens pirms 40 gadiem

Laimonim rit jau septītais gadu desmits. „Tolaik biju atgriezies no divu gadu dienēšanas padomju armijā,” paskaidro Laimonis. „Man bija 22 gadi. Novembrī mani, no armijas palaida „dembelī”, sāku strādāt, bet ģimeni tā arī nepaguvu izveidot, jo jau aprīlī cietu avārijā.

Man tika lauzti kakla skriemeļi, un viss ķermenis no pleciem uz leju tika paralizēts. Tā jau 40 gadus esmu invalīdu ratiņos.

Sākumā pēc avārijas man nedarbojās ne vien kājas, bet arī rokas – gadu pavadīju gultā pilnīgi nekustīgs. Ar laiku rokas daļēji atguva spēju kustēties – ar labo roku ir nedaudz labāk, bet kreiso varu tikai pievilkt, atliekt nevaru, tāpēc tai piepalīdzu ar labo. Savukārt plaukstas un pirksti nedarbojas abām rokām.”

Mājās viss pēc iespējas pielāgots

Tas, kā Laimonis visu pielāgojis savai varēšanai, ir apbrīnas vērts, kaut vai, runājot par invalīdu ratiņiem, ar kuriem viņš pārvietojas mājās.

„To, kādi man ir mājas ratiņi, rādīt negribu, jo neko glīti tie neizskatās, toties ir praktiski,” stāsta Laimonis. „Kā jau ierasts, arī manu invalīdu ratiņu riteņiem iekšpusē iestrādāti rokām domāti riņķi, pie kuriem ir stiprinājuma vietas, lai aiz tām aizķertos un tādējādi pārvietotu ratiņus uz priekšu. Parasti tādas stiprinājuma vietas ir četras vai piecas, bet manējiem – astoņas. Es ar īkšķi tās varu aizķert, ar plaukstu piespiežu, un tādā veidā ratiņi brauc pa māju. Te gan jāteic, ka manu ratiņu riteņiem iekšējais riņķis ir izbīdīts uz āru, lai varu stiprinājuma vietas aizķert. Vēl – tiem ir nevis divi riteņi, bet aizmugurē ir arī trešais – mazais. Ko tādu es redzēju 1978. gadā, kad biju sanatorijā Ķemeros, – viens igauņu puisis, kurš nodarbojās ar motosportu un startēja PSRS izlasē, bija kritis un guvis mugurkaula traumu, draugi viņam bija tādus ratus uztaisījuši. Tajā laikā invalīdu ratiņus nevarēja viegli dabūt – vajadzēja pusgadu vai ilgāk gulēt un gaidīt. Es paņēmu no igauņu puiša ratiņu izmērus un uztaisīju sev līdzīgus. Savukārt, kad dodos ārā no mājas, tad gan izmantoju elektrisko ratiņkrēslu.

Pirksti man nedarbojas, bet labo roku kustināt spēju. Roka, viss plecs kustas, kaut gan pati roka ir nejutīga. Tas nozīmē, ka, kustinot roku, varu pirkstus piebīdīt, teiksim, pie viedtālruņa un likt, lai tie baksta burtus – tādā veidā rakstu īsziņas. Līdzīgi strādāju pie datora – šim nolūkam man ir speciāls plastmasas zīmulis ar savilcēju, ko ielieku starp pirkstiem, lai ar to varētu piespiest klaviatūras taustiņus.

Es daudz esmu pielāgojis. Man ir speciāla tehnoloģija, kā mizoju kartupeļus, – uzlieku uz ratiem finierīti, izveidojot tādu kā galdiņu, kuram ir caurums. Tajā ielieku speciālu dakšu, uz kuras varu uzspraust kartupeli. Tad kartupeli pārgriežu uz pusēm un ar parastu nazi (to Rīgā ieraudzīju makšķernieku veikalā) to lēnām nomizoju.

Malku krāsnī spēju ielikt pats ar savām rokām. Vienīgi, tā kā rokas ir praktiski nejutīgas, kad gatavoju ēst, ļoti jāuzmanās, lai neapdedzinātos. Iepriekš gatavoju uz gāzes plīts, bet tagad – uz elektriskās.

Pie ratiem man uzkarināts magnēts – ja kaut kas nokrīt, teiksim, skrūvīte, ar magnēta palīdzību varu to paņemt. Diemžēl ne visu magnēts pievelk, piemēram, plastmasu ar to nepacelt. Šim nolūkam man ir visparastākā šaufelīte uz gara kāta – uz tās visu uzslauku.

Gultā esmu iemanījies tikt pats. Pāri gultai man ir divas līdztekas, un tad vēl – divas šķērsām. Ar rokām pret tām atbalstoties, tieku gultā.

Visu var izdarīt – vajag tikai gribēt, nevis čīkstēt. Savā lauku mājā dzīvoju viens, un tas pat labi – ja visu laiku kāds ir blakus, tādā situācijā, kādā es esmu, cilvēks izlaistos, jo tad pārējie palīdzētu, padotu visu, ko vajag. Ja tev nav, kam paprasīt, tad jādomā pašam, kā to izdarīt.”

Lielākā aizraušanās - šaušana

Jau desmit gadus Laimoņa aizraušanās – šaušana ar pneimatisko ieroci. Viņu saista tas, ka šai nodarbei nepieciešama koncentrēšanās un pacietība. Kā viņš pats saka – gan jau katram vīrietim gribas šaut, īpaši tiem, kas bijuši armijā.

Ideju, kā to īstenot, Laimonis aizguvis no kāda fotogrāfa bez rokām, kurš fotoaparāta slēdzi iedarbinājis ar trosīti.

„Šaut ir pavisam vienkārši – pistole ir pielāgota tā, lai tās mēlīti varu nospiest ar zobiem. Savukārt pašu ieroci pie pleca tur savilcēja tipa lipekļi, kādi daudziem ir uz apaviem vai pie vējjakām,” atzīst Laimonis, piebilzdams, ka visu šaušanai domāto konstrukciju viņš uzmeistarojis pats.

Tāpat viņš izdomājis tehnoloģiju, kā mest šautriņas.

Laimonis bieži brauc uz sacensībām, kas notiek kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Uz ārzemēm gan nevarot doties – tas saistīts ar to, ka viņam vajadzīga sava gulta. „Es no mājas varu aizbraukt uz vienu dienu,” viņš paskaidro. „Ja sacensības notiek vairākas dienas, piemēram, vienā ir startēšana, bet otrā – apbalvošana, es parasti lūdzu, lai man domāto balvu (ja tāda ir) paņem komandas biedri. Lai brauktu uz divām dienām, man būtu vajadzīgs kāds, kas ieceļ gultā, ko es negribētu – nekur jau pie gultas nav tādu līdzteku, kādas man ir mājās.”

Palīdz māsa un brālis

Gluži viens Laimonis nav – pie viņa regulāri brauc brālis un māsa, kas arī dzīvo Bauskas novadā. Savējie izdara to, ko Laimonis nevar, tāpat palīdz viņam materiāli. Bez ģimenes locekļu finansiāla atbalsta viņš nevarētu piedalīties šaušanas sacensībās. Kā saka Laimonis, lai nodarbotos ar šaušanas sportu, vajadzīgi līdzekļi – pistole maksā lielu naudu, tāpat lodes, nokļūšana uz sacensībām.

Patlaban brālis pilda arī asistenta funkcijas. Laimonim ir sava sāpe, ar kuru viņš vēlas padalīties ar citiem, cerot, ka viņa teikto varbūt izlasīs kāda atbildīgā persona. „Žurnālistiem vajag rakstīt par visu to birokrātiju – gan par stundām, ko skaita asistentiem, gan par atskaitēm. Tas vispār ir murgs. Brālis mani ne vien aizved uz treniņiem, sacensībām un atved atpakaļ, bet viņš visu laiku ir kopā ar mani uz vietas, jo jāpalīdz, piemēram, mainīt mērķus. Diemžēl sanāk, ka viņam maksā tikai par laiku, kas pavadīts ceļā. Tāda izjūta, ka es ar visu varētu galā tikt pats. Vēl viena sāpe ir par tiem zīmodziņiem, kuriem jābūt atskaitēs, kas apliecina, ka tiešām esmu bijis konkrētajā vietā. Es daudz laika veltīju tam, lai atbildīgām personām pierādītu, ka vajadzētu pietikt tikai ar manu parakstu, ar kuru apliecinu, ka esmu saņēmis asistenta pakalpojumus, bet sanāca atdurties kā pret sienu. Esmu taču pilnvērtīgs cilvēks, ar domāšanu man viss ir kārtībā, es eju uz vēlēšanām, nesaprotu, kāpēc nepietiek ar manu parakstu. Vienīgais, ko izcīnīju, – kad braucu uz treniņiem vai sacensībām, tad mans paraksts der. Ja kāds grib pārliecināties, vai tiešām esmu bijis, visu informāciju viņš var iegūt Latvijas Šaušanas federācijā.

Pesimisma vietā – cīņas spars

Uz jautājumu, kā Laimonim izdodas neiegrimt depresijā un skumjās, viņš atbild: „Dzīvē jau visādi ir bijis – cilvēks ir tikai un vienīgi cilvēks. Ar gadiem rodas spīts, un tu esi gatavs visiem spēkiem ķepuroties pa dzīvi. Citiem varu ieteikt: ja uznāk pesimistiskas domas, izvirziet mērķi un šaujiet pa to vai sāciet trenēties – ikvienā situācijā var atrast iespēju, kā fiziski nodarboties. Arī ikdienā es mājās, kā vien varu, cenšos cilāt hanteles, jo vajag sevi uzturēt formā. Man tikai bija jāizdomā, kā to izdarīt. Mans dzīves moto: nedomāt par problēmām, bet par to, kas interesē, kas saista, un virzīties tikai uz priekšu. Kustēties, iet sabiedrībā. Tad arī dzīvei būs cita jēga.”