Paciente: "Tikai 2 nedēļas, un varu atgriezties mājās." Stradiņa slimnīcā veikta sarežgīta aknu transplantācija

Pacientes stāvoklis pirms operācijas bija smags, aknu slimība tika atklāta vēlīnā stadijā, bet viņas dzīvība tika veiksmīgi glābta.

“Esmu ļoti laimīga. Godīgi sakot, biju pārsteigta, ka viss norit tik ātri un veiksmīgi – tikai divas nedēļas pagājušas, un jau varu atgriezties mājās! Visu to labāko varu teikt par slimnīcā pavadīto laiku. Esmu no sirds pateicīga gan lieliskajiem Stradiņa slimnīcas profesionāļiem, gan orgāna donoram par atļauju glābt kādu citu pēc savas nāves. Par to neaizdomājamies līdz brīdim, kad paši nonākam tādā situācijā; uzskatu, ka ikvienam cilvēkam, kuram veselība atļauj, jākļūst par donoru. Tai vajadzētu būt normai,” vēsta paciente.

Operācija tika veikta, pateicoties Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas dienestu un Lietuvas speciālistu izcilajai sadarbībai. Pati operācija ir smags mediķu darbs, kurā piedalās ne tikai ķirurgi; operācijas sagatavošanas posmā, norisē un pēcoperācijas periodā darbu veic vērienīga speciālistu komanda: gastroenterologi, ķirurgi, asinsvadu ķirurgs, transplantologi, anesteziologi, reanimatologi, hepatologi, radiologi, asins kabineta komanda, aprūpes dienesta darbinieki un operāciju māsas. Tāpat operācija nebūtu iespējama bez Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta operatīvas darbības.

Aknu transplantācijas process attīstās, sadarbojoties Latvijas Transplantācijas centram, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcai un kolēģiem no Kauņas Universitātes slimnīcas.

Mūsdienās orgānu transplantācija ir optimālais ārstēšanas veids hroniskas nieru slimības gadījumā, bet aknu, sirds vai plaušu mazspējas gadījumā – vienīgais ārstēšanas veids, kas glābj dzīvību. Tas nebūtu iespējams bez orgānu ziedošanas. Cilvēku skaits, kuri gaida rindā uz orgānu pārstādīšanu, ir vairākas reizes lielāks par veicamo transplantāciju skaitu. Tāpēc Stradiņa slimnīcas vārdā vēlamies izteikt dziļu cieņu un pateicību visiem, kuri reģistrējuši savu gribu PMLP reģistrā vai ir informējuši savus radiniekus par savu piekrišanu orgānu ziedošanai pēc savas nāves.

Katram rīcībspējīgam cilvēkam ir tiesības aizliegt vai atļaut sava ķermeņa izmantošanu pēc nāves, noformējot iesniegumu un par to paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP). Personas dzīves laikā izteiktā griba tiek iekļauta Iedzīvotāju reģistrā. Latvijā, kā arī lielākajā daļā Eiropas valstu darbojas piekrišanas prezumpcija jeb opt-out sistēma, kas nozīmē – ja persona nav atstājusi reģistrā aizliegumu orgānu ziedošanai pēc savas nāves, tad ir piekritusi būt potenciāls donors un kāda sargeņģelis. Aicinām sabiedrību reģistrēt savu gribu un būt pašiem par sevi lēmējiem.