FemiLift - procedūra pret “ieliktnīšiem” Lāzermedicīnas klīnikā

FemiLift procedūra- pret „ieliktnīšiem”!

Nepatīkami un traucējoši ik dienas lietot biksīšu ieliktnīšus, lai novērstu urīna noplūdes sekas.

It kā jau nekas sevišķs, bet tomēr apnicīgi un neparocīgi. Vairāk par urīna nesaturēšanu lasiet šeit.

Ir laiks padomāt kā šovasar iztikt bez šīs ikdienas preces!

Apmeklējot savu ginekologu, ne vienmēr varām runāt par šo tēmu, un ja jau visi vingrinājumi, kurus iedāvā sociālie tīkli ir izmēģināti...

Ir vērts ieklausīties speciālista padomā, aiziet uz konsultāciju un var jau būtu, ka FemiLift procedūra domāta tieši TEV!

Maksts gļotādas lāzertonizēšanas procedūra, kas pazīstama ar nosaukumu FemiLift, Latvijā, Lāzermedicīnas klīnikā, ir pieejama jau otro gadu, bet pasaulē tiek praktizēta četrus gadus. Interese par šo ārstniecības metodi pieaug – tas skaidrojams gan ar pacientu pozitīvajām atsauksmēm, gan ar to, ka daudzām sievietēm patiešām ir aktuāli jautājumi, kuras šī procedūra palīdz risināt. Atrodot informāciju par FemiLift, iespēju uzlabot savas dzīves kvalitāti saskata arī tās sievietes, kuras līdz šim klusi samierinājušās ar dzemdību un novecošanas rezultātā iegūtajām problēmām. Kā viņām var palīdzēt lāzertonizēšanas procedūra – stāsta Lāzermedicīnas klīnikas ginekoloģe Inta Dinsberga.

Ar ko saistītas dzemdību un novecošanas radītās izmaiņas maksts gļotādā?

Maksts gļotādas audi zaudē tvirtumu un tonusu. Jo vairāk dzemdību sievietei bijis un jo lielāks ir bērna svars dzimšanas brīdī, jo lielākas ir maksts lokālās izmaiņas, kas saistītas ar gļotādas izstiepšanos un nepietiekamu atpakaļsavilkšanos. Tās raksturīgas lielai daļai sieviešu, kurām bijušas dabiskas dzemdības un reizēm arī tām, kurām veikts ķeizargrieziens. Maksts paplašināšanās traucē gūt tikpat pilnvērtīgu seksuālo apmierinājumu kā agrāk un veidojas arī urīna nesaturēšanas problēmas, nepietiekama maksts ieejas slēgšanās.

Kādus risinājumus medicīna parasti piedāvā šādā situācijā?

Galvenokārt divas lietas – vingrinājumus vai operāciju. Starpenes muskulatūras vingrinājumus pēc Dr. Arnolda Kegela sistēmas veic, jau sākot ar pirmajām pēcdzemdību dienām un turpina, cik ilgi pietiek pacietības. Smagākos gadījumos, kad jau radies saucamais maksts noslīdējums un nopietnas ar to saistītas urīna nesaturēšanas problēmas, izmanto ķirurģisku ārstēšanu.

Kā notiek procedūra...

Kādas jaunas iespējas dod FemiLift ?

Šīs inovatīvās lāzerprocedūras ļauj palīdzēt tām sievietēm, kurām urīna nesaturēšana ir sākuma stadijā, kad ķirurģisko iejaukšanos ārsti vēl atzīst par pāragru, taču dzīves kvalitāte zināmā mērā ir cietusi, jo gadās spontānas nelielas urīna noplūdes fiziskas slodzes laikā, piemēram, dejošanas, aerobikas, vai skriešanas nodarbībās, lēkājot uz batuta, kā arī smejoties, šķaudot vai klepojot, ja pirms tam uzņemts daudz šķidruma un nav bijis laika aiziet uz tualeti. FemiLift procedūrām ir vislabākais efekts, ja tās uzsāk, tikko ir pamanītas šīs sūdzības.

Daudzas sievietes tomēr pieņem, ka ar nelielām urīna noplūdēm ir jāsadzīvo, jo tur neko nevar darīt; ka tā nav liela bēda un varbūt pāries...

Patiešām, konsultācijās bieži redzu sievietes, kurām šī problēma ir aktuāla, dažām – jau ilgstoši, bet viņas nav par to runājušās ar ārstu vai arī nav to pietiekami akcentējušas. Kad ārsts pavaicā tieši, vai pacientei nav urīna nesaturēšanas, tad izrādās, ka ir gan, bet viņa nav par to pat ieminējusies, jo ko tad tur varot darīt – tā esot izplatīta, parasta lieta un ne jau mirstamā vaina. Bet tas lielā mērā ir jautājums par dzīves kvalitāti. Tas ir jārisina, un nav svarīgi, vai tev ir 40 vai 70 gadu. Ja sieviete ir apzinājusies, ka viņai šī problēma ir, tad jāsaprot, ka situācija ar laiku neapšaubāmi progresēs, lēnāk vai straujāk. Var būt ilgstošas nelielas sūdzības un tad pēkšņi – ļoti straujš pasliktinājums.

Kādu apstākļu dēļ var rasties straujais pasliktinājums?

Viena tipiska situācija: sievietei vēlīnā reproduktīvajā periodā pēc atkārtotām dzemdībām šīs sūdzības traucē tikai nedaudz, bet stāvoklis būtiski pasliktinās, kad iestājas menopauze, jo zūd pozitīvais hormonālais atbalsts gļotādas struktūrai. Ja sieviete saņem menopauzes hormonu terapiju, tad nevēlamās izmaiņas notiek lēnāk, ja nē, tad 3 – 7 gadu laikā situācija var ievērojami pasliktināties. Otrs būtisks faktors, kas to ietekmē, ir straujas ķermeņa masas izmaiņas – gan svara pieaugums, gan svara zudums. Urīna nesaturēšana progresē arī tad, ja kādā dzīves periodā rodas pēkšņas veselības problēmas, kas ir saistītas ar regulāru intraabdominālā – vēdera iekšējā spiediena pieaugumu, piemēram, pēkšņi attīstās kāda slimība, kam raksturīgs hronisks klepus.

Kāda vecuma sievietēm domātas FemiLift procedūras ?

Galvenokārt tās adresētas reproduktīvā vecuma sievietēm, bet pēdējā laikā arvien biežāk parādās informācija par to, ka šo tehnoloģiju var izmantot arī agrīnajā menopauzes periodā, it īpaši, ja pacientes saņem menopauzes hormonu terapiju. Bet, kā jau teicu, ir runa par urīna nesaturēšanas pirmajām izpausmēm. Daudzas sievietes, uzzinājušas par FemiLift, cer, ka šī procedūra aizstās ķirurģisku operāciju. Bet, ja ginekologs sievietei ieteicis ķirurģisku ārstēšanu, tad izmaiņas organismā acīmredzot ir tādas, kuras jau par vēlu risināt ar neinvazīvas lāzerprocedūras palīdzību. Starp citu, pozitīvs ieguvums no šīs jaunās tehnoloģijas ir arī tāds, ka, iepazīstinot ar to sabiedrību, mums ir kopumā izdevies aktualizēt urīna nesaturēšanas problēmu un pievērst tai daudzu sieviešu uzmanību. Risinājumi ir jāpielāgo katrai pacientei individuāli atkarībā no viņas veselības stāvokļa un citiem faktoriem.

Kāds ir procedūras iedarbības mehānisms un norise?

Izmantojot CO2 lāzeru, ar daudziem impulsiem sašauj gļotādā esošās pārstieptās kolagēna šķiedras, notiek lokāla audu uzkarsēšana, un rezultātā šķiedras atkal atgūst spēju savilkties. Kad kolagēna šķiedras savelkas, maksts gļotāda tonizējas, kļūst stingrāka, biezāka, tvirtāka.

FemiLift ir ambulatora procedūra, kas notiek ginekologa kabinetā un ilgst 15 – 20 minūtes. Nav vajadzīga ne operāciju zāle, ne anestēzija. Procedūra ir nesāpīga un pēc tās sieviete var turpināt savas ikdienas gaitas. Vienīgais ierobežojums ir atturēšanās no dzimumdzīves 5 – 7 dienas pēc procedūras. Pirmajās dienās pēc tās var būt viegli ūdeņaini izdalījumi, bet nav ne asiņošanas, ne sāpju vai citu sūdzību.

Kādos gadījumos šo procedūru nedrīkst veikt?

Procedūru nav vēlams izdarīt mēnešreižu laikā; to neveic grūtniecības periodā vai tad, ja ir aizdomas par kādu akūtu dzimumorgānu infekciju – tā vispirms jāizārstē. Neiesakām šo metodi, ja ir pierādīta onkoloģiska diagnoze vai aizdomas par tādu. Šķērslis procedūru veikšanai nav ne hormonālās kontracepcijas lietošana, ne bērniņa barošana ar krūti, ne smēķēšana, ne palielināts svars vai iekšķīgas slimības, jo procedūra ir lokāla, tai nav sistēmiskas ietekmes uz citām jomām. Jebkurā gadījumā vispirms notiek ginekologa konsultācija, lai izsvērtu visus «par» un «pret».

Cik FemiLift procedūru vajag, lai sasniegtu optimālu rezultātu?

Standarta ieteikums ir ārstēšanas kurss, kas sastāv no trim procedūrām, ko veic ar 4 – 6 nedēļu intervālu, un pēc tam var sagaidīt maksimālo rezultātu. Ārvalstu kolēģi, kuri šo metodi praktizē ilgāk nekā mēs, ziņo arī par gadījumiem, kad sievietes jau pēc vienas procedūras jūtas sasniegušas pietiekamu uzlabojumu. Novērojumi arī liecina, ka pēc trīs procedūru cikla efekts caurmērā saglabājas divus gadus. Ja sūdzības sāk atkal atjaunoties, tad metodi var lietot atkārtoti. Kopā ar pacienti ārsts izlems, vai tā būs viena procedūra vai atkal visas trīs.

Cik ilgam laikam pēc dzemdībām jāpaiet, lai varētu nākt uz šo procedūru?

Pirmajās nedēļās pēc dzemdībām lielākajai daļai sieviešu var būt viegla urīna nesaturēšana, kas pēc tam pāriet. Mēs iesakām nogaidīt 3 – 6 mēnešus pēc dzemdībām, jo jebkurā gadījumā organismam ir vajadzīgs laiks, lai fizioloģiski atkoptos pēc grūtniecības un dzemdību radītajām izmaiņām. Pēc tam jau iespējams objektīvāk novērtēt situāciju. Bet FemiLift procedūru var veikt arī tad, ja dzemdības bijušas pirms vairākiem gadiem.

