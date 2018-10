Kopš veikalos sāka tirgot grieztu maizi, inovācijas bieži sauc par labāko lietu, kas ar mums notikusi, bet kas bija labākais, pirms sāka pārdot grieztu maizi? Tā ir sastāvdaļa, bez kuras maizi nemaz nav iespējams izcept: dzeramā soda jeb nātrija bikarbonāts.

Tas ir irdinātājs, ko izmanto maizes un kūku cepšanā, kā arī lai pastiprinātu spēcīgu cauruļu tīrītāju iedarbību, un tas ir arī efektīvs līdzeklis, ar ko var iztīrīt cepeškrāsni.

Turklāt, tas ir viens no labākajiem līdzekļiem, kas var palīdzēt uzlabot veselību. Patiesībā tā pat varētu būt kaut kas līdzīgs aspirīnam tradicionālajā medicīnā, skaidro Braiens Habards - filozofsz žurnāla "What Doctors Don`t Tell You" izdevējs un redaktors.

Soda ir skābi neitralizējoša viela, kas uzlabo gremošanu un arī nodrošina asinīs sārmainību. Lietotai mērenās devās (pustējkarote, izšķīdināta glāzē ūdens), tai nav nekādu blakņu, turklāt, kas ir pats labākais, tā ir ļoti lēta!

Jūsu nefrologs jeb nieru speciālists noteikti zina par dzeramās sodas dziedinošo iedarbību un to regulāri izraksta nieru slimniekiem, lai viņu asinis būtu sārmainas. Šo cilvēku nieres nespēj pareizi līdzsvarot dažus ķīmiskus savienojumus, piemēram, skābes, kāliju un nātriju, tādēļ paaugstinātā skābes līmeņa dēļ viņiem ir lielāks sirds slimību un osteoporozes risks. Dzeramā soda palīdz atjaunot līdzsvaru.

Džordžijas štata Medicīnas koledžas pētnieki aizdomājās: kā būtu, ja dzeramo sodu izmantotu, lai palēninātu nieru slimības gaitu? Bet pētījuma laikā zinātnieki atklāja kaut ko vēl svarīgāku.

Pētnieki sāka ar to, ka deva nedaudz parastās jebkurā veikalā pieejamās dzeramās sodas laboratorijas žurkām un tad – grupai veselu medicīnas studentu. Dzeramā soda sāka mainīt organisma imūnsistēmas iekaisuma reakciju – ja tā darbojas nepareizi, var rasties artrīts, sirds slimības un daži vēža veidi. Šādu imunitāti nomierinošu iedarbību novēroja gan žurkām, gan cilvēkiem.

Pētnieki atklāja, ka dzeramā soda īpašā veidā komunicē ar liesu, dūres lieluma orgānu, kam ir būtiska nozīme imūnsistēmas darbībā, jo tā ir kaut kas līdzīgs asins filtram. Šajā orgānā tiek glabāti arī leikocīti, piemēram, makrofāgi. Dzeramās sodas šķīduma lietošana apturēja un pat samazināja makrofāgu izraisīto iekaisuma reakciju, un šādas pārmaiņas varēja novērot jau pāris nedēļu pēc tam, kad studenti bija sākuši regulāri lietot dzeramo sodu.

Precīzāk sakot, dzeramā soda komunicē ar šūnām, kas atrodas uz liesas virsmas, ko dēvē par mezoteliālajām šūnām. Šīs šūnas izklāj visus ķermeņa dobumus no iekšpuses, kā arī visus lielākos orgānus no ārpuses, lai tie nerīvētos cits gar citu. Mezoteliālās šūnas nav piesaistījušas daudzu zinātnieku uzmanību, taču viena pētnieku komanda aptuveni pirms desmit gadiem atklāja, ka tām ir nelieli “pirkstiņi”, ko dēvē par mikroviliem, kas nemitīgi vēro apkārtējo vidi, lai novērstu potenciālos draudus.

Mikrovili var brīdināt orgānu, kuru tie pārklāj, ka tuvumā ir kāds bīstams ienaidnieks un imūnsistēmai ir jāiedarbina iekaisuma reakcija.

Iekaisums, protams, var būt arī laba lieta, tā ir daļa no dziedināšanas procesa. Kad mikrovili konstatē briesmas, tiek palaisti makrofāgi. Tie darbojas kā organisma atkritumu savācēji – aizslauka visus “netīrumus” slimajās vai mirušajās šūnās, un vienmēr ir gatavi nāk palīgā, kad nepieciešama imunitātes reakcija. Bet daudzas slimības sākas arī tad, ja iekaisuma process nebeidzas, – tas ir tā, it kā organismā nepārtraukti zvanītu trauksmes signāls. Un šajā brīdī ir nepieciešama dzeramā soda, lai atslēgtu nevajadzīgo imunitātes reakciju. It kā soda liesai pateiktu – “tas, visdrīzāk, ir hamburgers, nevis bakteriāla infekcija,” skaidroja vadošais pētnieks Dr. Pols O’Konors.

Zinātnieki tic, ka tuvojas diena, kad dzeramā soda tiks izrakstīta ikvienam, kam ir kāda autoimūna slimība, piemēram, reimatoīdais artrīts, multiplā skleroze, psoriāze, kairinātās zarnas sindroms, ļaundabīga anēmija vai celiakija.

Kas bija labākais, pirms sāka tirgot grieztu maizi? Dzeramā soda. To izgudroja pirms inovācijām, un tas ir labākais arī tagad.