Mediķi brīdina: ērces joprojām ir gana aktīvas

Kā stāsta “Latvijas Infektoloģijas centra” ārste Irena Anna Damberga, ik dienas uz “Latvijas Infektoloģijas centru” joprojām tiek atnestas vismaz 2–3 ērces. Pagājušajā gadā pēdējās noņemtās ērces uz “Latvijas Infektoloģijas centru” tika atnestas īsi pirms Ziemassvētkiem. Kāds vīrietis piesūkušos kukaini bija konstatējis pēc tam, kad no meža bija vedis malku, savukārt cits pacients liktenīgo kukaini no meža bija pārvedis mājās kopā ar Ziemassvētku eglīti. “Ienesot egli siltā istabā, pamostas arī ērce, kura ar to atceļojusi kopā,” saka daktere Damberga.

“Latvijas Infektoloģijas centrā” kopš šā gada aprīļa ērces ir iespējams pārbaudīt ne tikai uz ērču encefalīta vīrusu, bet arī Laimas slimības izraisītājām – borēlijām. “No 359 laboratorijā pārbaudītajām ērcēm 89 jeb 24,8% izrādījās inficētas ar Laimas slimību izraisošajām baktērijām,” stāsta “Latvijas Infektoloģijas centra” laboratorijas vadītāja Jeļena Storoženko.

Savukārt uz ērču encefalīta vīrusu “Latvijas Infektoloģijas centra” laboratorijā šogad pārbaudītas 4808 ērces, no kurām inficēta izrādījusies 31 ērce.

Noņemto ērci gan nav iespējams pārbaudīt gan uz ērču encefalīta vīrusu, gan Laimas slimību izraisošajām borēlijām. Kopā ar ārstu jāizvērtē, uz kuras slimības izraisītājiem kukaini pārbaudīt ir svarīgāk. Piemēram, ja cilvēks ir vakcinēts pret ērču encefalīta vīrusu, pareizāk būtu pārbaudīt, vai ērce nav inficēta ar borēlijām.

“Latvijas Infektoloģijas centra” mediķi stāsta, ka nereti tiek atnestas ērces, kuras diemžēl nav iespējams pārbaudīt. Gadās, ka ērce tiek atnesta divas vai pat vairāk dienas pēc noņemšanas, pavisam sažuvusi. Kāds vīrietis atnesis košļājamajā gumijā ielipinātu ērci. Ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēks ērci vedis kastītē, bet, nonākot “Latvijas Infektoloģijas centrā”, izrādījies, ka tā pa ceļam no kastītes pa kādu spraugu izrāpojusi. Tāpat nevajadzētu ērci likt traukā kopā ar lielu zāles kušķi, jo pēc tam kukaini tajā gluži vienkārši grūti atrast.

Jeļena Storoženko piekodina, ka uzreiz pēc noņemšanas ērce jāieliek traukā ar mitru auduma gabaliņu vai vates piciņu, lai tā neizkalst. Pretējā gadījumā to nebūs iespējams pārbaudīt.

Austrumu slimnīcas speciālisti aicina, dodoties dabā, ievērot piesardzības pasākumus, lai mazinātu ērces piesūkšanās risku. Jāģērbjas tā, lai ērce nevarētu palīst zem drēbēm, un vēlams izvēlēties gaišas krāsas apģērbu, lai ērce uz tā būtu viegli saskatāma un notraucama. Visefektīvākais veids, kā sevi pasargāt no inficēšanās ar ērču encefalīta vīrusu, ir vakcinācija