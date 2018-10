Veselīgi pašmāju produkti, kas ļaus izvairīties no rudens vīrusiem

“Aplūkojot sastāvu uztura bagātinātājiem, kas paredzēti imunitātes stiprināšanai, pārliecinājos, ka visas minētās sastāvdaļas jau atrodamas manā ledusskapī vai saldētavā. Turklāt šie produkti nesatur krāsvielas, aromatizētājus, konservantus un citas sastāvdaļas, kas imunitātei nemaz par labu nenāk,” tā secinājusi veselīgas ēšanas eksperte Olga Ļubina.

Lai palīdzētu organismam pretoties rudens vīrusiem, bet gadījumā, ja vīruss jau noķerts, ātrāk atgūt spēkus, jāizvēlas produktus, kas bagāti ar vitamīniem, antioksidantiem, minerālvielām un citām bioloģiski aktīvām vielām. Līdzās jau tādiem klasiskiem imunitātes stiprinātājiem kā ķiploks, dzērvenes un medus, Olga Ļubina iesaka dažādot uzturu arī ar citiem pašmāju produktiem – avenēm, cidonijām un smiltsērkšķiem.

Avenes – burvīgs palīgs imunitātes stiprināšanai. Satur gan C vitamīnu, gan kobaltu – minerālvielu, kas piedalās B12 vitamīnu sintēzē, aktivizē lipīdu un folskābes vielmaiņu. Savukārt, avenēs esošā minerālviela varš piedalās oksidēšanas procesos, kā arī dzelzs vielmaiņā, palīdzot nodrošināt organisma šūnas ar skābekli.

Cidonijas ir Latvijas superprodukts, par kuru būtu jāatceras biežāk. Cidonijas, līdzīgi kā avenes, satur gan varu, gan C vitamīnu. Vēl to sastāvā ir daudz organiskās skābes, tādi mikroelementi kā dzelzs, cinks, E vitamīns, fosfors, kā arī ārkārtīgi daudz antioksidantu.

Smiltsērkšķis ir bagāts ar A vitamīnu un beta-karotīnu. C vitamīna koncentrācija svaigā smiltsērkšķī ir vienkārši kolosāla – vairāk nekā 200% no dienā nepieciešamās devas var uzņemt apēdot 100g smiltsērkšķu. Smiltsērkšķa kombinācija ar cidonijām un medu ir īsts C vitamīna sprādziens.

Dzērvenes satur tanīnus, tādēļ spēj pasargāt cilvēka organismu no infekcijām. Vēl dzērveņu sastāvā ir ne mazums citu veselības stiprināšanai vērtīgu vielu un vitamīnu – PP, C, K, B1 un B2 vitamīni, lielā koncentrācijā organiskās skābes, flavonoīdi un pektīnvielas. Starp citu, dzērvenes ir arī dabīgs konservants, tāpēc tās ilgi saglabājas svaigas.

Ķiploki darbojas kā pretiekaisuma, pretmikrobu, antiseptiskais līdzeklis un kopumā tiem ir izteikta antibakteriāla iedarbība. Ķiplokus, protams, neēdīsi īsi pirms došanās cilvēkos, taču vakariņās tos ieteicams pievienot, piemēram, salātiem, jo tie satur daudz ēteriskās eļļas, fitoncīdus, fitosterīnus, B grupas un D vitamīnus.

Medus ir sastopams gandrīz katrā mājā, jo ir visiem zināms palīgs saaukstēšanās gadījumos. Garšīgs un bagāts ar imūnaktīvām vielām.

Lietojiet šos un citus Lavijas superproduktus, lai stiprinātu savu imunitāti un spētu pilnvērtīgi izbaudīt arī rudens-ziemas sezonu!