Rudens klāt: kā stiprināt bērna imunitāti un izvairīties no vīrusiem

“Rudens ir viltīgs laiks, kad skaistā atvasara tā vien vilina pavadīt brīvos brīžus košajā lapkritī, bet mainīgie laika apstākļi var negatīvi ietekmēt veselības stāvokli un novājināt imunitāti. Brīvlaikā, protams, ir jāatpūšas un laiks jāpavada svaigā gaisā, bet papildus tam vajadzētu piedomāt pie pareizas apģērba izvēles un uzturā vairāk lietot rudens veltes, kas var palīdzēt cīnīties ar vīrusiem un sagatavot organismu ziemai,” atzīst farmaceite Ieva Zvagule.

Vairāk aktivitātes svaigā gaisā

Tas, ka ārā pazeminās gaisa temperatūra, noteikti nav iemesls, lai pamestu novārtā velosipēdus, skrituļslidas un pārstātu skriet vai nodarboties ar sportu. Tieši vēsākā laikā mūsu ķermenis prasa vairāk enerģijas, un, aktīvi kustoties svaigā gaisā, mēs palīdzam ķermenim vieglāk sasildīties, sagatavojam to aukstajai ziemai, uzlabojot imunitāti. Lai neapniktu ikdienišķais rotaļu vai sporta laukums piemājas pagalmā, aktivitātes var apvienot ar dabas ainavu vērošanu. „Gara pastaiga mežā, skrējiens gar jūras krastu vai pastaigas dabas takās uzlabos ne tikai pašsajūtu, bet arī dos iespēju apskatīt zelta rudeni no dažādiem rakursiem,” norāda Ieva Zvagule.

Pareiza apģērba un ēdiena izvēle

Spožā saule gan rudenī, gan pavasarī ir īpaši viltīga. Lai gan aizvējā šķiet, ka var pavadīt laiku vien plānā džemperī, aukstā vēja plūsma, kas tiek līdz ķermenim, var atnest arī kādu rudens vīrusu vai saaukstēšanos. Šajā periodā būtu svarīgi izvēlēties apģērbu, kas nelaiž cauri mitrumu un vēju, jo, aktīvi kustoties, ķermenis ātri sakarst un tik pat ātri atdziest, veicinot saaukstēšanos. Tāpat būtu svarīgi neaizmirst paņemt līdzi cepuri, šalli un cimdus, kas gan palīdzēs nenosalt, gan arī radīs patīkamu komfortu.

Svarīgs ir ne tikai pareizs apģērbs, bet arī uzturs. Brīvlaikā būtu svarīgi ierastās ēdienreizes neaizstāt ar neveselīgiem un viegli pagatavojamiem našķiem. Rudens ir bagāts ar dažādām dabas veltēm, kas rada gan sāta sajūtu, gan stiprina imunitāti, turklāt vecāki var viegli un ātri pagatavot pusdienas, kuras bērnam nāksies vien uzsildīt. Viens no populārākajiem produktiem ir ķirbis. To var izmantot gan pankūku, gan zupas, gan sacepumu pagatavošanai. Ķirbis satur daudz minerālvielu un vitamīnu, kas palīdzēs uzlabot imunitāti, pasargāt organismu no stresa un mazināt iekaisuma reakcijas organismā. Turklāt ķirbja sēklas var izžāvēt, un bērns ar tām var našķoties visas dienas garumā, aizstājot neveselīgos čipsus vai citas uzkodas.

Imunitātes stiprināšana

Tāpat rudenī ir jādomā par papildu vitamīnu uzņemšanu un organisma sargāšanu. Vitamīnu lietošana ir ļoti svarīga gadalaiku maiņas periodā – tādā veidā bērns var izvairīties no nevēlamām saslimšanām un vīrusiem. Atnākot no pulciņa vai rotaļām svaigā gaisā, svarīgi uzreiz nomazgāt rokas. Tāpat jāpievērš uzmanība C vitamīna uzņemšanai ar uzturu vai ar aptiekā nopērkamo uztura bagātinātāju palīdzību, jo tieši C vitamīns palīdz iznicināt vīrusus, aizsargāt ķermeņa šūnas, stiprināt asinsvadus un aizkavēt iekaisumu rašanos. Bērniem kā uzkodu var piedāvāt apelsīnu, kivi, ananāsu vai sarkano papriku, kas ir C vitamīna avots.