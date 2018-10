Vai tiešām krila eļļa ir tik laba kā to visi slavē?

Mūsu valsts iedzīvotājus ar šo produktu vairāk kā piecus gadus atpakaļ iepazīstināja vietējais farmācijas zīmols LYL love your life®. LYL Krila eļļas līnijas produkti kopš tā laikā atrodas stabilā līderu pozīcijā. Un ne velti! Jo LYL Krila eļļa nāk no pasaulē lielākā un tirgū ietekmīgākā krila eļļas ražotāja – Aker BioMarine. Bet sāksim no sākuma!

Kāpēc nepieciešamas Omega 3 taukskābes 366 dienas gadā

Neskatoties uz to, ka visi esam labi informēti par Omega 3 neaizvietojamo taukskābju vitālo lomu mūsu ikdienas veselībā, vairāk nekā 80 procenti pasaules iedzīvotāju cieš no Omega 3 deficīta. Organisms šīs taukskābes pats nespēj sintezēt. Lai tu normāli attīstītos un funkcionētu, Omega 3 ir nepieciešams uzņemt papildus visa gada garumā. Tradicionālais veids - eļļainās zivis (lasis, sardīnes, reņģes, uml.). Taču bez jau zināmā drauda, ka okeānu un jūras zivis, tāpat kā tās, kas mīt ezeros, upēs visticamāk nāk komplektā ar piesārņojumu paliekām, smagiem metāliem un toksīniem, atšķirīgas ir arī Omega 3 struktūras formas zivju eļļai un krila eļļai. Krila eļļas sastāvā dabiskā veidā Omega 3 ir fosfolipīdu formā, zivju eļļai – triglicerīdu formai. Fosfolipīdi tava organisma šūnām ir “savējie”, momentāni atpazīstami un pieņemami šūnas tālākai darbībai. Pretēji ir ar zivju eļļu – lai šūnas uzņemtu šo Omega 3 formu, tā ir jāpārstrādā, tādam organismam jāpatukšo enerģijas rezerves. Triglicerīdi šūnai ir “sveši”, līdz ar to atraidāmi un daļēji uzņemti. Tieši šo dažādo Omega 3 formu dēļ, krila eļļas efektivitāte ir augstāka un dienas deva ir nepieciešama mazāka, salīdzinot ar zivju eļļu.

Īsi par krila eļļas ražošanu

Aker BioMarine ir vienīgais krila eļļas ražotājs, kas pārvalda visu iegūšanas un ražošanas procesu no sākuma līdz beigām - zvejniecība, eļļas iegūšana, pētniecība, utml.

Aker BioMarine īpaši pielāgotie zvejas kuģi krila eļļas ražošanas procesu uzsāk uzreiz pēc krilu nonākšanas uz kuģa klāja. Šī metode nodrošina augstāko produkta kvalitāti un optimālos kvalitātes rādītājus. Tieši pateicoties šai procesu vadībai no A līdz Z, ir iespējams nodrošināt gala produkta pilnīgu izsekojamību un noteikt precīzu nozvejas vietu. Pašreiz tirgū esošie LYL Krila eļļa produkti nāk no 60° 26S 45° 40W platuma grādiem.

Plašā nozveja kriliem nekaitē

Gadā tiek nozvejotas aptuveni 200 000 tonnas krilu, kas ir tikai 0,06 - 0,13 procenti no tā, ko gadā apēd jūras iemītnieki. Krilu populāciju uztura arī to ļoti augstais reprodukcijas rādītājs - sieviešu dzimtas krils E. Superba vienā reizē var izdēt no 6 000 līdz 10 000 oliņām. Salīdzinot ar citām zvejniecībām, kurās nozvejas limiti ir noteikti 10 procenti vai vairāk, kopējā pieļaujamā krilu nozveja ir ierobežota līdz 1 procentam no kopējās krilu biomasas jeb aptuveni 600 000 tonnas.

Atbildība un inovācijas

Lai nodrošinātu okeāna ekosistēmas resursu kvalitātes uzturēšanu, Aker BioMarine ir ieviesis jaunu, okeānam draudzīgu nozvejas metodi. Šis process ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka krils ir svarīga Antarktikas ekosistēmas sastāvdaļa, bet arī lai maksimāli tiktu mazināts nelabvēlīgais rūpnieciskais iespaids uz vidi.

Globālā krila zvejas mērogā, Aker BioMarine, roku rokā ar asociāciju Responsible Krill Harvesting Companies veicina efektīvu ilgtspējības praksi. Piemēram, tiek izveidotas īpašas zonas tām vietām, kur mīt pingvīnu kolonijas.

Lai veicinātu pētniecību Antarktikas ekosistēmā, Aker BioMarine kopā ar Pasaules Dabas Fondu (WWF) un Antarktikas un Dienvidu okeāna koalīciju (ASOC) izveidoja Antarktikas savvaļas izpētes fondu .

Aker BioMarine tic, ka ir iespējams nodrošināt kvalitatīvas uzturvielas un līdz ar to labu iedzīvotāju veselību, nebojājot mūsu planētas nākotni. Aker BioMarine sniegtie dati liecina, ka 2016. gadā šis ražotājs apgādāja tirgu ar vienu miljardu krila kapsulām.

Zinātne veicina izpratni

2016. gadā Aker BioMarine ieguldīja 5 procentus no ieņēmumiem zinātnes projektos. Šāda ieguldījuma mērķis ir nodrošināt uz pētījumiem balstītas zināšanas un veicināt izpratni par Omega 3 nepieciešamību.

2016. gadā tikai uzsākts pētījums ar Amerikas jūras kājniekiem, kas apstiprināja krila eļļas pozitīvo iedarbību uz šo pasaules trenētākā spēka izturību un veiktspējas potenciāla palielināšanu.

Vēl viens pēdējo gadu pētījums, kura mērķis ir pievērst jaunās paaudzes uzmanību krila eļļas regulārai lietošanai skar sporta pasauli. Norvēģijā, triatlona komanda gatavojās dalībai vienam no pasaules smagākajiem triatloniem, kurš bija ideāla vieta, lai pētījuma autori varētu noteikt intensīva treniņa un Omega 3 līmeni organismā. Pētījumā pierādījās, ka tiem atlētiem, smagi trenējoties Omega 3 līmenis strauji nokritās, bet pēc sacensībām, atsākot lietot krila eļļu Omega 3 līmenis ievērojami uzlabojās. Atlētiem, kuriem jau bija augsts Omega 3 līmenis organismā bija vieglāka atlabšana treniņu posmā pirms sacensībām.

Pētījums, kas glābs skaistumu

Viens no visnozīmīgākajiem un apjomīgākajiem Aker BioMarine jebkad veiktajiem pētījumiem skar skaistuma industriju.

Aker BioMarine pētījumu institūta komandas vadībā tika veikti 3 pasaules nozīmes klīniskie pētījumi, kuru mērķis bija konstatēt krila eļļas ietekmi uz ādas veselību. Uz šo brīdi ir dota atļauja publiski paust apstiprinājumu, ka uzņemot Omega 3 krila eļļas formā:

1) āda tiek mitrināta tās dziļākajos slāņos;

2) tiek uzlabota ādas elastība;

3) tiek saglabāts ādas mitruma līmenis un elastība;

4) tiek nodrošināta regulāra ādas mitrināšana šūnās un sajūtu ziņā āda ir maiga un gluda.

Foto: Publicitātes

Latvijā atzītākā krila eļļa

LYL Krila eļļa, kas tirgū ienāca vairāk kā piecus gadus atpakaļ, ir Latvijas patērētāju un speciālistu atzītākā un pieprasītākā. Lai katrs uzņemtu tieši to, kas viņa organismam ir nepieciešams, tiek piedāvāti 5 dažādi krila eļļas produkti: tīra krila eļļa 30 vai 60 kapsulu iepakojumā; LYL Krila eļļa BACTIV ir krila eļļa, kas bagātināta ar sešiem organismam nepieciešamākajiem B grupas vitamīniem; LYL Krila eļļa WINTER ir krila eļļa papildināta ar vitamīnu D3; kā arī LYL Krila eļļa KID – vitamīnu komplekss pašiem mazākajiem, kur Omega 3 taukskābes apvienotas ar A, C, D3 un E vitamīniem.

Oktobrī LYL Krilas eļļa līnijas produktiem ir atlaides līdz -25% Latvijas aptiekās un www.well24.eu.

Plašāka informācija www.lyl.eu

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®