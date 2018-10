Finansējums pietiktu visiem, bet ārstē tikai no 2. fibrozes stadijas: asi kritizē VM nostāju C hepatīta ārstēšanā

Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas prezidente, Latvijas Infektoloģijas centra Aknu slimību nodaļas vadītāja Ieva Tolmane sacīja, ka, kaut arī šogad nauda piešķirta 3000 pacientu ārstēšanai, līdz septembrim saņemti konsīlija slēdzieni par 1333 pacientiem ar C hepatītu, sacīja Tolmane, kura piebilda, ka Latvijā patlaban tiek diagnosticēts vairāk pacientu nekā tiek ārstēti.

Tagad Latvijā C hepatīta ārstēšana pienākas tikai tiem pacientiem, kuriem aknu fibroze sasniegusi vismaz 2.stadiju. Tolmane ir neizpratnē, kāpēc VM nav gatava atcelt C hepatīta pacientu ārstēšanas ierobežojumus, īpaši, ja šķietami finansējums šo pacientu ārstēšanai pietiek, kā arī mediķi norāda, ka ir gatavi šos pacientus ārstēt un rindas uz ārstēšanu beigušās.

Tolmane sacīja, ka patlaban vairs neesot cilvēku, kurus ārstēt, un, tā kā ierobežojumi nav atcelti, ārstiem nākas ar C hepatītu slimojošus pacientus sūtīt mājās līdz brīdim, kad viņi būs sasnieguši vismaz 2.aknu fibrozes stadiju.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas vadītāja Zinta Rugāja informēja, ka C hepatīta pacientu ārstēšanai piešķirti 15 miljoni eiro, un līdz augustam par terapijas medikamentiem iztērēti jau 15,9 miljoni eiro. Vienlaikus deviņus miljonus eiro zāļu piegādātāji valstij atmaksāšot atpakaļ.

Pēc šīs informācijas izskanēšanas sākās plašas diskusijas par to, kāpēc nauda, kas paredzēta pacientu ar C hepatītu ārstēšanai netiek izmantota, īpaši zinot, ka zāļu piegādātājiem atmaksa būs jāveic, jo tā noteikta līgumos. Arī Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) pārstāve norādīja, ka, ja uzņēmumi noslēguši līgumus ar NVD, tad tie arī tiks pildīti.

Vienlaikus VM Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane norādīja, ka ierobežojumu atcelšana nozīmētu, ka ārstēšanu varētu saņemt vēl 10 000 pacientu, un ministrija pagaidām nav droša par to, vai pietiks līdzekļu, lai šos pacientus nodrošinātu ar medikamentiem, vai pietiks ārstu kapacitātes un izmeklējumu pieejamības.

Feldmane uzsvēra, ka vispirms jāsaprot, vai šo pacientu ārstēšana ir iespējama, lai nebūtu tā, ka pēkšņi aptrūkstas līdzekļi un ārstēšanu vairs nevar nodrošināt.

Iniciatīvas "Par dzīvi bez C hepatīta" pārstāvis Kristaps Kaugurs norādīja, ka patlaban virkne pacientu nezina, kad viņi varēs sākt ārstēšanu, par spīti tam, ka patlaban pieejami vēl deviņi miljoni eiro, ar kuriem patlaban ārstēto pacientu skaitu varētu dubultot.

Vienlaikus sēdes laikā no ārstu un nevalstiskā sektora puses izskanēja bažas par to, ka VM neizlietoto finansējumu, kas tika paredzēts pacientu ar C hepatītu ārstēšanai, varētu pārdalīt kādas citas vajadzības nodrošināšanai.

Sēdes noslēgumā apakškomisijas priekšsēdētājs Romualds Ražuks (V) sacīja, ka ir pārsteigts, ka finansējums pacientu ārstēšanai pieejams, taču tas netiek šim mērķim izmantots. Šī iemesla dēļ Saeimas apakškomisija sūtīs vēstuli premjeram Mārim Kučinskim (ZZS) un veselības ministrei Andai Čakšai (ZZS), aicinot radušos situāciju risināt.