Pieci padomi, kā samazināt ikdienas stresu

Par veselību "Ko Ārsti Tev Nestāsta"

Stress ir viens no mūsdienu lielākajiem pārbaudījumiem. Ja neiemācāmies ar to tikt galā, draud priekšlaicīga novecošana un pieaug risks tikt pakļautiem daudzām kaitēm. Taču stresu var pārvarēt. Izmēģiniet kādu no sešiem pārbaudītiem stresa iznīcināšanas paņēmieniem.