Mūsdienās pārtika ir pieejama teju bezgalīgā daudzumā 24 stundas 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Mūsu organisms nekad nesasniedz stāvokli, kādā ķermenis ik pa laikam varētu gūt sev priekšrocības.

Cilvēks ir sīksts un no periodiskas (piemēram, 24 stundu) neēšanas neiet bojā. Jā, tas ir nepatīkami, bet tas nav nāvējoši.

Arī zinātne atbalsta regulāras badošanās efektivitāti un priekšrocības veselības veicināšanā.

Pārtrauktā gavēšana ir viens no labākajiem rūdīšanās veidiem. Lūk, tikai daži ieguvumi.

Tiek normalizēts un stabilizēts insulīna līmenis asinīs.

Notiek vājo šūnu bojāeja jeb autofāgija.

Ir svara normalizācija – iespējams atbrīvoties no liekā svara.

Uzlabojas ilgdzīvošanas potenciāls.

Uzlabojas sirds veselība.

Tiek līdzsvarota apetīte, normalizējas endokrīnās sistēmas darbība, tiek labāk kontrolēts diabēts.

Samazinās insulīna rezistence, otrā tipa cukura diabēta izpausmes.

Samazinās oksidatīvie procesi un kopā ar tiem – arī iekaisuma rašanās riski (ieskaitot audzēju veidošanās riskus).

Uzlabojas smadzeņu darbība, koncentrēšanās spējas, atmiņa.

Samazinās deģeneratīvo nervu sistēmas slimību draudi, piemēram, risks saslimt ar Alcheimera slimību.

Ja sekojam tikai loģikas ķēdei un nemaz nepievēršam uzmanību zinātniskajiem pētījumiem, viss ir pavisam vienkārši. Vēl paleolīta (akmens) laikmetā cilvēki samērā bieži bija izbadējušies, jo vai nu nebija augļu un ogu sezonas, vai neveicās dzīvnieku medībās. Arī brokastis cilvēki neēda, jo pamostoties nevarēja atvērt ledusskapi un apēst sviestmaizi. Un nereti tieši pēc izteiktas badošanās bija spiesti beidzot nomedīt kādu dzīvnieku.

Lūk, daži vienkārši padomi, kuriem vērts sekot ikdienas dzīvē.

Ieplānojiet reizi nedēļā (vai vismaz reizi divās nedēļās) vienu dienu ar pārtraukto gavēšanu.

Lai būtu vieglāk neēst un pārvarēt apetīti (vismaz sākotnēji), izvēlieties gavēšanai dienu ar tādu ritmu un darbu tādā vietā, kurā ēdiens nav viegli pieejams. Vienkārši neradiet sev liekus kārdinājumus!

Visvieglāk saskaņot laiku no pēcpusdienas vēlām pusdienām līdz nākamās dienas pusdienām. Ir viegli izlaist vakariņas, ja bijušas vēlas pusdienas, savukārt no brokastīm var izvairīties, ja laikus iziet no mājām uz darbu un pa ceļam neapmeklē “bulkotavas”.