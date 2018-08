Hemoroīdi – pusei Eiropas iedzīvotāju. Vai arī tu esi viens no viņiem?

Kas īsti ir hemoroīdi?

Pastāv dažādas definīcijas, bet mūsdienīgā traktējumā tas ir palielināts asinsvadu pinums ap taisno zarnu. Šāds pinums ir visiem cilvēkiem, to veido galvenokārt no maza izmēra vēnas un arī nelielas artērijas. Tam ir noteikta funkcija – blīves funkcija. Ja taisnās zarnas slēdzējmuskuli var nosacīti salīdzināt ar ūdens krānu, tad asinsvadu pinums ir kā blīve, kas nodrošina, ka ūdens nepil no aizgrieztā krāna. Diemžēl pētījumi liecina, ka apmēram pusei ES šis pinums ir palielināts.

Kādi faktori izraisa hemoroīdus?

Te darbojas vesels faktoru kopums. Biežākie hemoroīdu izraisītāji ir ilgstoša sēdēšana, aizcietējumi, mazkustīgs dzīvesveids, asi ēdieni, pārēšanās, alkohols, smagumu celšana fiziskā darbā vai sporta zālē, arī grūtniecība un dzemdības var veicināt hemoroīdu veidošanos. Varētu sastādīt garu garo sarakstu ar šiem faktoriem, bet tam nebūtu lielas konstruktīvas jēgas.

Kādas ir hemoroīdu pazīmes?

Pirms par tām stāstu, gribu uzsvērt: cilvēks pats šīs pazīmes nevar adekvāti izvērtēt. Princips ir ļoti vienkāršs – ja anālās atveres apvidū ir jūtams kaut kāds diskomforts, ir jāiet pie ārsta. Ja pēc vēdera izejas uz tualetes papīra vai izkārnījumiem ir asinis, tad pie ārsta jādodas steidzami. Hemoroīdiem ir vairākas stadijas. Sākumā ir neliels vēnu paplašinājums taisnās zarnas iekšpusē vai ārpusē, vēlāk tas kļūst lielāks, atsevišķi hemoroidālie mezgli pēc vēdera izejas var parādīties ārpusē un reizēm ievelkas atpakaļ paši, bet reizēm jāiebīda atpakaļ mehāniski, vēlāk tie jau karājas ārā un beigās ir izveidojies liels konglomerāts, kas pastāvīgi ir ārā no anālās atveres. Cilvēks jūt diskomfortu, bet aizcietējumu gadījumā hemoroidālie mezgli spiež, tiek traumēti, asiņo, reizēm arī iekaist.



Šīs pazīmes šķiet diezgan skaidras un tipiskas. Vai aiz hemoroīdu maskas var slēpties kādas citas slimības?

Jā, un viena no tām ir vēzis. Ir gadījies, ka sievietei pēc bērna piedzimšanas parādās šķietami hemoroīdu simptomi un māte saka: „Jā, tie noteikti ir hemoroīdi, man arī tādi bija, nav par ko uztraukties.” Meita neiet pie ārsta, bet, kad beidzot atrod tam laiku, izrādās, ka tur ir vēzis ar metastāzēm un vairs nav iespējams operēt. Tādi gadījumi nav pārāk bieži, taču spilgti paliek atmiņā... Var arī gadīties, ka hemoroīdi un audzēji kombinējas. Jebkurā gadījumā nepieciešama profesionāla medicīniska diagnostika.

Kādēļ tā? Vai tur vainojami aizspriedumi pret šo medicīnas nozari?

Reizēm tas ir informācijas un izpratnes trūkums, reizēm arī dažādi maldīgi priekšstati. Mūsu klīnikas mērķis ir šos aizspriedumus kliedēt, padarīt diagnostiku un ārstēšanu pacientiem pieejamu, maksimāli komfortablu, varam solīt diskrētu un delikātu attieksmi.

Kāda ārstēšana ir iespējama un vai tā katrā ziņā ir operācija?

Atšķirībā no audzējiem hemoroīdi ir jāoperē tad, kad tie traucē, nevis tad, kad tos atrod. Galvenais, lai diagnoze būtu pierādīta. Dažkārt pietiek iespēju robežās sakārtot savu dzīvesveidu, režīmu un diētu, kļūt kustīgākam – un simptomi pāriet. Iesakām ievērot vispārējos veselīga uztura principus – ēst augļus un dārzeņus, uzņemt šķiedrvielas, dzert pietiekami daudz ūdens u.c. Svarīgi ir panākt, lai nebūtu aizcietējumu. Nevajag aizrauties ar asiem ēdieniem un alkoholu jo tā ietekmē paplašinās asinsvadi, arī tie, kas veido hemoroīdus, tādēļ pēc alkohola lietošanas mēdz būt slimības paasinājumi. Cenšamies pacientam visu izskaidrot, izvērtēt viņa konkrēto situāciju un pēc iespējas iztikt bez kategoriskiem aizliegumiem. Mūsu uzdevums ir palīdzēt pacientam tā, lai viņš var saglabāt savu dzīves kvalitāti.

Kādas metodes lietojat, ja konservatīva ārstēšana nav iespējama?

Latvijā pieejama lielākā daļa hemoroīdu ārstēšanas metožu, ko izmanto pasaulē: gumijas ligatūras, doplerkontrolētā liģēšana, skleroterapija, infrasarkano staru koagulācija. Lāzremedicīnas klīnika ir pirmā Austrumeiropā, kur no 2013. Gada tiek lietotas mūsdienīgās lāzertehnoloģijas hemoroidālās slimības ārstēšanai. Katru gadu proktologu apmeklē vairāk nekā 3500 pirmreizējo pacientu un tiek veiktas vairāk kā 500 proktoloģiskās operācijas. Konsultējam pacientus izbraukuma pilsētās visā Latvijā.

