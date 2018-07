Pārbaudiet savu zarnu trakta stāvokli paši! Ir daži vienkārši testi, ko var mierīgi izpildīt mājas apstākļos.

Iesaka britu labdarības organizācijas The Breast Cancer Haven dibinātāja, grāmatas Reboot Your Health autore Sāra Deivenporta (Sara Davenport).

Par to, cik laba ir mūsu veselība un pašsajūta, lielā mērā atbild zarnu trakta spēja sagremot un absorbēt visu to, ko apēdam.

Daudzi cilvēki cieš no gremošanas traucējumiem, piemēram, vēdera pūšanās un kairinātās zarnas sindroma (KZS), pārtikas nepanesības vai diskomforta sajūtas pēc ēšanas. Mūsu organismam ir nepieciešama regulāra degvielas uzņemšana – tās ir olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, vitamīni un minerālvielas –, un, saprotot, kā strādā zarnu trakts, novērtējot tā efektivitāti un izlabojot, ja kaut kas nav līdzsvarā, bieži vien var atgūt labu pašsajūtu un enerģiju.

Izmēģiniet dažas pārbaudes (lielāko daļu no tām var īstenot mājas apstākļos), iegūstiet ātru ieskatu, kādā stāvoklī ir jūsu gremošanas trakts, un tad varat sekot ieteikumiem, lai uzlabotu visus aspektus, kas saistīti ar zarnu trakta veselību.

Kuņģis – virtuves kombains

Kuņģis, kas atrodas vēdera augšējā kreisajā pusē, ir kā organisma virtuves kombains. Tas var uzņemt aptuveni 1,5 litrus ēdiena un dzēriena. Paiet aptuveni septiņas sekundes, līdz ēdiens no mutes nokļūst kuņģī, un kādas četras stundas, līdz kuņģis pārstrādā vidēja lieluma maltīti.

Kuņģis vispirms izdala sālsskābi (HCl) un gremošanas enzīmus, lai sagremotu olbaltumvielas, sadalītu šķiedrvielas un mīkstinātu produktu saistaudus, kā arī lai procesa laikā nogalinātu parazītus un mikroorganismus, pirms tie sasniedz tievās zarnas.

Daudzas vēdera problēmas, tostarp grēmas un gremošanas traucējumi, rodas no tā, ka ēdam pārāk ātri. To var atrisināt, palēninot tempu, kādā ieturam maltītes, un katru kumosu pirms norīšanas sakošļājot 20 reizes. Tā mēs ļaujam siekalām jau mutes dobumā sākt pārtikas sadalīšanas procesus, pirms ēdiens vēl ir nonācis kuņģī.

Mājas tests ar citronu sulu

Skābes reflukss un dedzināšana daudz biežāk ir nevis palielināta, bet samazināta kuņģa skābes (HCl) daudzuma sekas. Ja arī jūs no tā ciešat, tad nākamajā reizē, kad parādās vēdersāpes, izmēģiniet vienkāršu paņēmienu – norijiet svaigu citrona sulu (vienu ēdamkaroti). Ja sāpes pāriet, iespējams, vainīgs samazināts kuņģa skābes daudzums. Ja sāpes kļūst spēcīgākas, tas var liecināt par palielinātu kuņģa skābes daudzumu un, iespējams, pat čūlu, tāpēc noteikti vajadzētu konsultējieties ar ārstu.

Ja pēc citronu sulas testa simptomi pazūd (un tikai tad!), varat sevi pārbaudīt ar betaīna HCl testu. Betaīna HCl uztura bagātinātājs ir nopērkams veselīgo produktu veikaliņos. Ja lietojat kādus medikamentus, vispirms pajautājiet savam ārstam, vai tos drīkst lietot kopā ar betaīna HCl.

Tievā zarna – pārtikas blenderis un asimilētājs

Tievā zarna, kas ir tik plata kā īkšķis un aptuveni 5,5 metrus gara, ir veidotas no trim atsevišķām daļām: divpadsmitpirkstu zarnas, tukšās zarnas un līkumotās zarnas. Tievā zarna sagremo vairāk pārtikas nekā kuņģis, un tajā kuņģī jau daļēji sagremotā barība tiek pārstrādāta tālāk, sajaucot to kopā ar žultskābēm no aknām un gremošanas sulām no aizkuņģa dziedzera.

Aptuveni 95 % no pārtikas, ko ieliekam mutē, tiek sagremota šeit, un derīgās uzturvielas atdalītas no neizmantojamiem atkritumproduktiem. Pirms doties tālāk uz pārstrādi resnajā zarnā, ēdiens tievajā zarnā uzkavējās no vienas līdz četrām stundām.

Lai uzturētu veselu tievo zarnu, ir jākontrolē baktēriju līmenis, kā arī gļotu uzkrāšanās uz zarnas sieniņām, kas var radīt haosu un iztukšot enerģijas līmeni. Ja ciešat no vēdera pūšanās, gāzēm un šķidras vēdera izejas, kā arī regulāri aizmiegat drīz pēc ēšanas, jums var būt tievās zarnas problēmas kā Candida, KZS (kairinātās zarnas sindroms) vai SIBO (tievās zarnas baktēriju pārmērīga savairošanās). Arī slikta elpa bieži ir zīme, ka varētu būt problēmas.

SIBO baktēriju tests

Zarnu baktērijas izdala daudz ūdeņraža un metāna, ko mēs tālāk izvadām caur plaušām, tāpēc šo daudzumu iespējams izmērīt. Šis vienkāršais elpas tests ir pieejams tiešsaistē (www.biohealthlab.com/patients), un pēc tā var pateikt, vai ciešat no baktēriju pārmērīgas savairošanās.

Candida tests

Šis ir vienkāršs tests, kā var efektīvi noteikt, vai ir Candida sēnīte.

1. Pirms gulētiešanas nolieciet pie gultas glāzi ar tīru ūdeni.

2. No rīta pirmais, ko izdariet, – iedzeriet malku ūdens, paskaliniet mutē, tad norijiet. Tad savāciet mutē mazliet siekalu un iespļaujiet glāzē ar ūdeni, kas palicis pāri. Pārliecinieties, ka esat izspļāvuši siekalas, nevis gļotas.

3. Vērojiet ūdens glāzi aptuveni 30 minūtes, īpašu uzmanību tam pievēršot pirmajās minūtēs pēc iespļaušanas.

4. Ja ir savairojusies Candida, jūs pamanīsiet:

diedziņus (kājiņas), kas nokarājas uz leju no siekalām;

mākoņainus plankumus peldam pa ūdeni,

smagnēja paskata siekalas glāzes apakšā.

Parazīti

Lielākā daļa parazītu tiek uzņemti ar nepietiekami izceptu gaļu, nemazgātiem augļiem un dārzeņiem, “piesārņotu” ūdeni un citiem ēdieniem. Dažas pazīmes par potenciālu parazītu atrašanos organismā ir šādas:

Aizcietējumi, caureja, gāzes, piepūties vēders vai citi kairinātās zarnas sindroma simptomi.

Mainījusies gremošanas darbība kopš saindēšanās ar pārtiku.

Grūtības aizmigt vai bieža pamošanās nakts laikā.

Ekzēma, ādas kairinājums vai neizskaidrojami izsitumi uz ādas.

Nespēja apstāties grauzt nagus.

Zobu griešana miegā.

Locītavu vai muskuļu sāpes.

Nespēja sajust sātu vai pilnuma sajūtu pēc ēšanas.

Biežs nogurums, nespēks, depresīvs garastāvoklis vai vispārēja apātija.

Dzelzs deficīta anēmija.

Parazītu pārbaude

Nododot asins analīzes vai veicot fēču testu, var uzzināt, vai organismā mājo parazīti.

Resnā zarna – pārtikas savācējs un šķirotājs

Resnā zarna ir 1,5 metrus gara, U burta formā izliekta, virvei līdzīga caurulīte, kas sākas torsa apakšējā labajā pusē un turpinās līdz taisnajai zarnai, no kurienes pārtika, ko jūs, visticamāk, esat apēduši pirms 24 stundām, beidzot var atstāt organismu.

Resnās zarnas uzdevums ir izspiest visu palikušo ūdeni un uzturvielas no ēdiena, kas tajā ir nokļuvuši, un pārveidot pāri palikušo un nevajadzīgo substanci kompaktā fēču masā. Cilvēka dzīves laikā resnā zarna pārstrādā aptuveni 50 tonnas ēdiena.

Kad mēs vēl esam zīdaiņi, lielākā daļa baktēriju ir bifidobaktērijas, kas apklāj zarnas, lai pasargātu tās no patogēnu “pielipšanas”. Pieaugušā vecumā mūsu zarnu traktu apdzīvo baktērijas (vairāk nekā sēnītes, raugi vai vīrusi), un Bacteroidetes un Firmicutes balanss veido lielāko daļu no šīm baktērijām, kā arī regulē, cik daudz tauku uzņemsim un kur tos noglabāsim.

Zarnu baktēriju daudzveidība samazinās pēc 65 gadu vecuma, iespējams, tāpēc, ka novājinās imūnsistēma, un arī tāpēc, ka mainās ēšanas paradumi, pārmērīgi daudz tiek lietoti medikamenti un rodas gremošanas trakta problēmas, tostarp, aizcietējumi.

Kad kaut kas sāk iet greizi, parasti rodas iekaisums. Tas var izraisīt dažādus simptomus, tostarp vēdera sāpes, krampjus, vēdera pūšanos, gāzes un pastāvīgu caureju vai aizcietējumus. Tas varētu norādīt uz daudzām ar zarnu traktu saistītām slimībām, sākot no KZS līdz Krona slimībai, čūlainajam kolītam vai kolorektālajam vēzim. Ir ļoti svarīgi ziņot par vēdera izejas biežuma izmaiņām vai fēču sastāva pārmaiņām savam ārstam.

Zarnu tests

Pievēršot uzmanību savai vēdera izejai, jūs varat saprast, kāda ir jūsu zarnu veselība un cik veselīgu dzīvesveidu ievērojat.

Zarnu veselības kontrolsaraksts

Kad apmeklējat tualeti, nevajadzētu just nekādu diskomfortu vai sasprindzinājumu, kā arī nebūtu jājūt gāzu smaka.

Fēcēm būtu jānāk ārā viegli, gludi un vienā gabalā.

Izkārnījumiem jābūt aptuveni 10–15 cm gariem, vidēji brūnā krāsā, tiem nevajadzētu būt smakojošiem un pielipt pie tualetes poda vai peldēt pa virsu.

Ja fēces peld, tas varētu liecināt par pārlieku lielu tauku vai gāzes daudzumu uzturā – visbiežāk pie vainas ir pārmērīgs cukura, gāzēto dzērienu vai pupiņu daudzums ēdienkartē. Tā var būt arī pazīme, ka ir slikta absorbcija, laktozes nepanesība vai celiakija – īpaši tad, ja fēces izskatās taukainas un slikti ož. Tādā gadījumā noteikti vajadzētu pieteikties vizītē pie ārsta.

Ļoti smakojošas fēces var būt zīme, ka produkti netiek sagremoti vai zarnu traktā jau ilgu laiku “sēž” atkritumi.

Optimāli ir apmeklēt tualeti 2–3 reizes dienā, lai izietu vēders, bet jebkāds biežums no 2–3 reizēm dienā līdz 2–3 reizēm nedēļā ir normāls. Par visām pārmaiņām, kas ar to ir saistītas, vajadzētu pastāstīt savam ārstam.