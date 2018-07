Aplūkojot dabīgo kosmētiku, nekādi nevar apiet ēterisko eļļu tēmu, jo dabīgai, ekoloģiskai un biodinamiskai kosmētikai tās ir obligāti nepieciešamas.

Pirmkārt, ēteriskās eļļas pilda konservantu funkciju. Otrkārt, tās darbojas kā dabīgi aromatizētāji. Treškārt, ēteriskās eļļas tiek piesaistītas, lai veiktu vēlamās funkcijas, piemēram, rožu un kumelīšu – atjauno un samazina iekaisumus, lavandas – nomierina un atslābina, pirarmētru – atvēsina un padara mundrāku, rozmarīna – aktivizē asinsriti, līdzsvaro ādas tauku izdalīšanos, apelsīnu – uzlabo omu, tējaskoka – cīnās ar vīrusiem, pelējumu un baktērijām.

Vienkāršajā mājas aromterapijā cilvēki ēteriskās eļļas visbiežāk lieto gada aukstajā laikā, lai cīnītos pret vīrusiem, bet siltajā – lai atvairītu kukaiņus, kā arī atbrīvotu telpas no pelējuma un sliktām smakām. Tie, kas iedziļinās, ēteriskās eļļas visu gadu izmanto, lai koptu ķermeni un matus, uzlabotu garastāvokli un pat dziedinātu sevi.

Vai ēteriskās eļļas ir bīstamas?

Laikā, kad dabīgā kosmētika un citi dabīgi agresīvo ķīmisko produktu analogi kļūst arvien populārāki (gaisa atsvaidzinātāji, repelenti, smaržas), bieži nākas saskarties ar viedokli, ka ēteriskās eļļas ir bīstami lietot, jo tās var kairināt vai apdedzināt ādu, provocēt alerģijas, pigmenta plankumus, kairināt acis un deguna gļotādu, izraisīt dīvainas sajūtas neierastās smaržas dēļ, apdullināt.

Viedokli, ka ēteriskās eļļas ir bīstamas, labprāt pauž ierastās ķīmiskās kosmētikas un tīrīšanas līdzekļu ražotāji, taču, nokļuvis publiskā vidē, tas izplatās, un pēc kāda laika jau ir grūti saprast, no kurienes tas nācis un kas ir tā pamatā.

No otras puses, profesionāļi, kuri desmitiem gadu strādā ar (tīrām!) ēteriskajām eļļām, nesaskaras ar to negatīvo iedarbību. Uzdodot šo jautājumu dabīgās kosmētikas ražotājām, visas apliecināja, ka dabīgās ēteriskās eļļas viņām nav izraisījušas nekādas nevēlamas reakcijas, neraugoties uz to, ka viņas katru dienu strādā ar šīm vielām un dara to plikām rokām.

Biodinamiskās kosmētikas ražotāja Martina Gebharde (Martina Gebhardt) apgalvo: “Nezinu nevienu gadījumu, kad rožu ēteriskā eļļa būtu izraisījusi alerģiju, lai gan pārdodu miljoniem kosmētikas pudelīšu, kurās ir šī eļļa, un pati strādāju ar ēteriskajām eļļām jau trīsdesmit gadu. Potenciālo alergēnu rindā es rozi nosauktu kā pēdējo. Kāpēc alerģijas izraisīšanā tiek vainota roze? Jo katram dabīgās kosmētikas ražotājam ir rožu līnija. Tā ir klasika.”

Abi Vīdsa (Abi Weeds), kas izstrādā ekoloģiskās kosmētikas līniju jutīgai ādai, vērš uzmanību uz to, ka cilvēki nespēj saprast ierastās kosmētikas sastāvu un bieži vien vienīgā saprotamā viela sarakstā ir roze vai lavanda. Piemēram, sieviete lieto lavandas krēmu, tas kairina ādu, un viņa nospriež, ka vainīga lavanda, jo nevienu citu krēma sastāvdaļu viņa nepazīst un nav iegaumējusi. Starp citu, īstas lavandas krēmā nemaz nebija.

Ēteriskās eļļas bieži tiek uzskatītas par dabīgās kosmētikas simbolu un galveno atribūtu, taču lielākā daļa kosmētikā sastopamo ēterisko eļļu ir sintētiskas. Arī ierastā kosmētika izmanto ēteriskās eļļas (tas nepārsteidz, jo šīm eļļām ir ļoti daudz vērtīgu īpašību), tikai izvēlas nevis dabīgās, bet sintētiskās. Jo tā ir lētāk un ērtāk. Savukārt mēs, lasot kosmētikas sastāvu, neredzam, vai vielas ir dabīgas vai sintētiskas, jo sastāva terminoloģija to neparāda.

Kas noteikti jāzina par ēteriskajām eļļām

Lūk, dažas vissvarīgākās lietas, kas noteikti jāzina, lietojot ēteriskās eļļas.

1. Ēteriskās eļļas ir ļoti koncentrētas vielas. Tās var apdedzināt, tāpēc tās nedrīkst lietot neatšķaidītas, un pudelītes ir jāsargā no bērniem. Tieši tādēļ ēterisko eļļu pudelītēm vienmēr ir jābūt ar pipeti.

2. Atšķaidīšana ir atkarīga no tā, kāda ir konkrētā ēteriskā eļļa un kā un kādam cilvēkam tā tiks izmantota.

Ļoti vispārīgi noteikumi ir šādi.

Lai sagatavotu eļļu masāžai, 10 ml bāzes eļļas (sezama, mandeļu, olīvu vai citas) pievieno 5 pilienus ēteriskās eļļas. Ja tā ir garšaugu ēteriskā eļļa vai gatavojaties to klāt uz sejas, bāzes eļļai pievieno tikai vienu vai divus pilienus ēteriskās eļļas.

Lai sagatavotu aromātisko lampu, uz 8 m² telpas laukumu rēķina vienu pilienu ēteriskās eļļas, piemēram, ja istabas platība ir 20 m², vajadzēs tikai 2–3 pilienus.

Lai sagatavotu aromātisku vannu, vispirms jāņem sāls, sālij jāpievieno 3–4 pilieni ēteriskās eļļas, kārtīgi jāizmaisa un tad sāls jāber vannā un jāizšķīdina ūdenī. Pilinot ēterisko eļļu tieši ūdenī, tā var nesadalīties vienmērīgi un, saskaroties ar ādu, var to apdedzināt.