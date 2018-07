Cerību stariņš onkoloģijas pacientiem: Latvijā sāk veikt valsts apmaksātu PET izmeklējumu

Šo pakalpojumu piedāvās tādas ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, kā Rīgas Stradiņa universitātes Nukleārās medicīnas klīnika, Latvijas Jūras medicīnas centrs un Medicīnas sabiedrība "ARS". "ARS" gan pakalpojuma sniegšanu sāks no augusta.

Kā norāda inspekcija, PET izmeklējumu iekļaušana valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu grozā ir nozīmīgs solis, jo, pielietojot šo kodolmedicīnas radioloģiskās diagnostikas metodi, ļaundabīgu audzēju var noteikt iespējami precīzi un savlaicīgi.

Valsts apmaksātu PET izmeklējumu veic pacientiem distālo metastāžu izslēgšanai ļaundabīgā krūts vēža trešajā stadijā, ļaundabīgā bronhu, plaušu vēža pirmajā līdz trešajā stadijā, iepriekš diagnosticētu distālu metastāžu novērtēšanai potenciāli operējamiem pacientiem resnās un taisnās zarnas vēža gadījumā, kā arī ļaundabīgas melanomas trešajā vai ceturtajā stadijā.

Papildus no 1.septembra plānots paplašināt PET izmeklējuma apmaksas nosacījumus, sākot pakalpojuma apmaksu bērniem, ja šādu lēmumu pieņēmis bērnu hematoonkologu konsilijs, kā arī ar hematologu konsilija lēmumu limfoīdo audu ļaundabīgo audzēju un mielomas ekstramedulāras diseminācijas gadījumos.

Pacientu izmeklēšana, tostarp lēmuma pieņemšana par PET izmeklējuma nepieciešamību, tiek veikta piecās ārstniecības iestādes - Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā, Daugavpils reģionālā slimnīcā, Liepājas reģionālā slimnīcā un Piejūras slimnīcā. Šo iestāžu ārsti ir tiesīgi izsniegt pacientam nosūtījumu valsts apmaksāta PET veikšanai ar obligāti noteikto ārstu konsilija lēmumu, kas apliecina izmeklējuma nepieciešamību.

Inspekcija norāda, ka pakalpojuma saņemšana pilnībā apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, līdz ar to pacientiem nav jāveic pacienta iemaksa. Viena izmeklējuma veikšana no valsts budžeta izmaksā 1085,13 eiro. Samaksa par pakalpojuma sniegšanu ārstniecības iestādēm tiek veikta atbilstoši faktiski veikto izmeklējumu skaitam, kopējā plānotā valsts budžeta ietvaros, kas ir vairāk nekā 235 000 eiro.