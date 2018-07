Aptauja: 49% Latvijas iedzīvotāju medicīnas izdevumiem pēdējā laikā tērējuši līdz 50 eiro

Tikmēr 18% iedzīvotāju minētie izdevumi bija robežās no 50 līdz 100 eiro, bet 12% - pārsnieguši 100 eiro.

Kopumā pēdējo trīs mēnešu laikā 84% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem izmantojuši medicīnas pakalpojumus un tikai 5% visus izdevumus segusi veselības apdrošināšana. Ņemot vērā būtiskos izdevumus par veselības aprūpi, vairāk nekā trešdaļa aptaujāto būtu interesēti paši iegādāties veselības apdrošināšanu (34%). Patlaban fiziskas personas iegādāta veselības apdrošināšana ir 4% iedzīvotāju rīcībā, bet 21% veselības apdrošināšanas polises nodrošina darba devējs.

Vienlaikus aptauja atklāj, ka vīrieši ir atvērtāki fiziskās personas veselības apdrošināšanas iegādei (41%) nekā sievietes (33%), un interese par šādas veselības apdrošināšanas iegādi pieaug pēc 40 gadu vecuma, kā arī mazpilsētu iedzīvotāju vidū. Tieši mazpilsētu iedzīvotāji izdevumus par veselības pakalpojumiem kopumā vērtē kā dārgus un visbiežāk saredz ieguvumus no pašu iegādātas veselības apdrošināšanas, jo polisi nenodrošina darba devējs. Savukārt rīdziniekiem visbiežāk ir darba devēja nodrošināta veselības apdrošināšana (29%), tāpēc iegādāties veselības apdrošināšanu kā fiziskām personām galvaspilsētas iedzīvotājiem nebūtu aktuāli.

Vislielākie izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, kas pēdējo trīs mēnešu laikā pārsnieguši 100 eiro, ir respondentiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem (18%). Ceturtdaļa jeb 25% minētā respondentu īpatsvara apsvērtu iespēju pašiem iegādāties veselības apdrošināšanu, ja būtu apmierinoši apdrošināšanas programmas nosacījumi. Tāpat tēriņus veselībai, kas pārsniedz 100 eiro apmēru, pieredzējuši 13% aptaujāto vecumā no 50 līdz 59 gadiem un 12% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem.

Savukārt medicīnas pakalpojumiem pēdējo trīs mēnešu laikā izmaksas no 50 līdz 100 eiro nācies segt 23% aptaujāto vecumā no 60 līdz 74 gadiem, 22% iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 39 gadiem un 19% respondentu vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Gadījumā, ja respondentus apmierinātu apdrošināšanas programmas nosacījumi, visvairāk potenciālo fiziskas personas veselības apdrošināšanas pircēju būtu vecumā no 50 līdz 59 gadiem (34%), kam seko respondenti vecumā no 40 līdz 49 gadiem (30%) un vecumā no 18 līdz 29 gadiem (28%).