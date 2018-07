Pēc Baltiņas paustā, tieši jauni cilvēki nereti domā, ka onkoloģiska saslimšanai viņus nevar skart, tomēr statistika liecina, ka Latvijā strauji pieaug saslimstība ar ādas vēzi jau pēc 35 gadu vecuma. Atšķirībā no citu lokāciju vēžiem ādas vēzis var attīstīties jebkurā vecumā, uzsvēra Baltiņa.

Onkoloģi satrauc, ka iedzīvotāji nevēršas pēc palīdzības laicīgi, jo, atklājot saslimšanu agrāk, var pietikt tikai ar vienu operāciju, lai cilvēks būtu vesels. Vienlaikus cilvēkiem, kuri slimojuši ar ādas vēzi, bet atveseļojušies, palielinās risks saslimt ar kādu citu ādas vai citas lokācijas vēzi, tāpēc cilvēkiem jābūt uzmanīgiem. "Ja ir redzama aizdomīga dzimumzīme vai ādas veidojums, ļoti svarīgi to parādīt ārstam," sacīja onkoloģe.

Viņa atgādināja par mobilo lietotni "We Care, Be Aware", kurā melanomas skrīningu var veikt ikviens, kurš izmanto viedtālruni vai citu viedierīci. Jebkurš iedzīvotājs var nofotografējot ādas veidojumu un trīs dienu laikā saņemt atbildi par to, vai veidojums ir nekaitīgs vai arī labāk būtu vērsties pie ārsta.

Dermatologs Raimonds Karls norādīja, ka jebkura ultravioletā starojuma - mākslīga vai dabīga - ietekme ir jāņem vērā, jo ādas vēzis ir nopietna diagnoze. Ādas vēzis ir daudzveidīgs un ļoti viltīgs, tomēr, atklājot saslimšanu agrīnā stadijā, to iespējams "labi ārstēt".

Karls norādīja, ka āda ir ļoti svarīgs orgāns, par kuru būtiski rūpēties, tāpēc, atrodoties saulē, svarīgi lietot saules brilles, cepures un ādas aizsarglīdzekļus.

Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) kampaņas atklāšanas pasākumā norādīja, ka Veselības ministrijas (VM) uzdevums ir strādāt ar veseliem cilvēkiem, lai nodrošinātu, ka viņi nesaslimst, proti, tas nozīmē strādāt ar profilaksi, mācot iedzīvotājus pasargāt sevi no novēršamām saslimšanām.

Čakša atgādināja, ka Latvijā ādas vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana, tāpēc iedzīvotājiem svarīgi saprast, ka ilgstoša atrašanās saulē var radīt bīstamu saslimšanu, kuru pēc tam ir ļoti grūti ārstēt. "Redzot aizdomīgus veidojumus, jāvēršas pie speciālista, jo agrīnā stadijā šis vēzis ar labāk ārstējams," uzsvēra ministre, kura piebilda, ka kampaņā cilvēki netiek aicināti nedoties uz pludmali, bet gan, apmeklējot to, domāt par to, kā sevi pasargāt.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Slimību profilakses nodaļas vadītāja vietniece Sanda Terela norādīja, ka kampaņas "Necepies!" mērķis ir skaidrot sabiedrībai, kādu saslimšanas ar onkoloģisku slimību risku rada saules un solārija ietekme. Tāpat kampaņā SPKC un VM vēlas kliedēt mītus par to, ka ilgstoša sauļošanās ir veselību veicinoša, kā arī iedegums ir veselīguma pazīme. Svarīgi neaizmirst par šīs nodarbes riska faktoriem, sacīja Terela.

Kampaņa norisināsies līdz septembrim, un tās virsmērķis ir samazināt saslimšanu ar ļaundabīgiem audzējiem. Kampaņas mērķa auditorija ir 18 līdz 54 gadus veci cilvēki, bet pastarpināti ar kampaņu iecerēts aizsniegt visus Latvijas iedzīvotājus, arī tos, kuriem darba dēļ ilgstoši jāuzturas saulē.

Kā norādīja Terela, kampaņas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvātas dažādas reklāmas - video un audio-, piesaistot ārstus, ekspertus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Kampaņas laikā cilvēkus informēs arī par to, kā sevi pasargāt no audzējiem. Materiālus rādīs televīzijā un Latvijas lielāko pilsētu kinoteātros. Tāpat kampaņā radītas arī vides reklāmas, kuras tiks izvietotas Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas ēkā.

Kampaņu organizē VM un SPKC.