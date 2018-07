Ko organismam dod C vitamīns un kāpēc tas ir tik svarīgs

Tik daudz hronisku slimību sākas ar akūtu iekaisumu. Ja mēs zinātu, kā ar to tikt galā, būtu pavisam vienkārši izvairīties no slimībām. Ir svarīgi uztvert iekaisumus nopietni un, jau parādoties pirmajām pazīmēm, lietot ārstniecības līdzekļus un tehnikas, jo tā mēs varam izvairīties no iekaisuma tālākās pārejas hroniskās slimībās, no kurām ir daudz grūtāk atbrīvoties.

Lielākā daļa infekciju organismā iekļūst caur muti un degunu, un 90% no imūnsistēmas ir saistīti ar zarnu traktu.

Epšteina-Bāra vīruss, piemēram, tiek pārnests caur zarnām. Plašāk zināms kā dziedzeru drudža izraisītājs (šī slimība tiek dēvēta par mononukleozi vai vienkārši mono), tas piedalās arī daudzu audzēju attīstībā, vismaz 33 autoimūnu slimību veidošanā un ir galvenais hroniska noguruma sindroma vai mialģiskā encefalomielīta izraisītājs (mialģiskais encefalomielīts rodas pēc vīrusu infekcijām).

No šiem nevēlamajiem ciemiņiem vislabāk būtu izvairīties jau pašā sākumā, un vislabākais, kā to izdarīt, – lietot C vitamīnu.

Viens no pirmajiem un pazīstamākajiem C vitamīna aizstāvjiem Dr. Freds Klenners (Fred Klenner) ir teicis: “Kamēr ārsti nosaka diagnozi, visiem slimniekiem patoloģisku stāvokļu gadījumā būtu jāsaņem lielas C vitamīna devas.”

Lainuss Polings (Linus Pauling), kas ieguva divas Nobela prēmijas, ātri vien novērtēja C vitamīna milzīgo potenciālu, kādu tas var nodrošināt cilvēka veselībai.

C vitamīns nogalina visus mikrobus, ar ko sastopas, – vīrusus, baktērijas, sēnītes. Jums tikai jāuzņem optimāla vitamīna deva, lai tas spētu cīnīties. Tas nozīmē, ka, līdzīgi kā jebkurš mikroskopisks iebrucējs, mikrobi ir jāsit spēcīgi, un tas ir jādara ātri, pirms tie ērti iekārtojas jūsu mājīgajā, siltajā un gardajā ķermenī.

No visiem zīdītājiem tikai cilvēki, augļu mušiņas un jūras cūciņas nespēj pašas sintezēt C vitamīnu. Tāpēc, piemēram, suņiem, kas visu laiku ēd tikai gaļu, nerodas cinga jeb skorbuts.

Kad govīm, kazām un aitām parādās infekcija, to organisms būtiski palielina C vitamīna sintēzi. Cilvēkiem trūkst šāda imunitātes aizsargmehānisma, tāpēc mums C vitamīns jāuzņem vai nu ar uzturu, vai uztura bagātinātājiem.

Atslēga ir devā, kas katram cilvēkam ir individuāla un mainās līdz ar vecumu, uzturu un slimībām. Polings uzskatīja, ka optimālas veselības uzturēšanai (ne tā, kas nepieciešama, lai novērstu tikai cingu) dienas deva variē no četriem līdz četrpadsmit gramiem C vitamīna. Svarīgi, lai tā nepārsniedz zarnu tolerances līmeni, proti, jāuzņem tik daudz C vitamīna, lai nesāktos caureja.