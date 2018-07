Šokējoši! 70% risks, ka Tavi kauli sabrūk jau šodien!

Kas ir par iemeslu tik dramatiskai saslimšanai ar balsta aparāta slimībām? Galvenais iemesls ir tas, ka cilvēki maldīgi uzskata, ka visus organismam nepieciešamos mikroelementus viņi uzņem ar pārtiku. Tie tiešām ir traģiski maldi, jo pētījumi rāda, ka piemēram, D vitamīna deficīts novērojams vairāk kā 70% iedzīvotāju. Tieši D vitamīns ir tas elements, bez kura organismā neuzsūcas kalcijs un skelets lēni, nemanāmi, bet nenovēršami sabrūk. Tā ir ļoti viltīga slimība, jo visbiežāk cilvēks par problēmu nenojauš līdz pat pirmajam kaulu lūzumam.

Foto: Shutterstock

Par laimi, ir ārēji indikatori, pēc kuriem laicīgi varam konstatēt kalcija trūkumu organismā, jeb hipokalcēmiju. Pirmie par to liecina trausli un neveselīgi mati un nagi, bieži bojājas zobi, sejas āda kļūst pelēcīga un visbeidzot iestājas muskuļu spēka izsīkums, bezspēks un nogurums.



D vitamīns, bez šaubām ir ļoti svarīgs mūsu organismam, bet neskriesim uzreiz uz aptieku, ar to vien būs par maz. Lai nodrošinātu normālu mūsu organisma funkcionēšanu, kas nepieciešams, lai labu veselību sev nodrošinātu līdz sirmam vecumam. Mūsu organismam ir nepieciešama vesela plejāde ar visdažādākajiem vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm un citām bioloģiski aktīvām vielām, ko ar pārtiku mēs uzņemam tikai daļēji. Piemēram, kauliem, bez D vitamīna vēl nepieciešams K vitamīns un fosfors. Savukārt bez vitamīna B12 nevar notikt normāli šūnu dalīšanās procesi. Bez vitamīna B6 nav iespējama normāla asins atjaunošanās, tāpat, kā bez tiamīna un riboflavīna nav iespējama normāla vielmaiņa. Tā varētu turpināt bez gala, tik sarežģīti ir cilvēka bioķīmiskie procesi. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēkam, kas vēlas sev nodrošināt ilgu un veselīgu mūžu ir jālieto uzturu bagātinoši preparāti. Skeptiķi teiks, cilvēki tūkstošiem gadu ir iztikuši bez tiem, šie argumenti neiztur kritiku, jo cilvēku vidējais dzīves ilgums senāk bija zem 40 gadiem, kas mūsdienu cilvēkam skaitās vēl spēka gadi.



Bez šaubām, aptieku plaukti vai lūzt no lētiem, no naftas sintezētiem multivitamīnu kompleksiem. Var lietot tos un paļauties, ka mūsu organisms neatšifrēs šo ķīmiskās rūpniecības viltību un jutīsies labi.



Personiski izvēlos dabīgas izcelsmes uztura bagātinātājus, kas bez šaubām ir daudz dārgāki par sintētiskajiem, bet tomēr dod pārliecību, ka to lietošana ilgtermiņā man nesagādās nepatīkamus pārsteigumus. Mana pārliecība ir tāda, ka ir diezgan muļķīgi taupīt uz savas veselības rēķina, jo ārstēšanās ne tikai izmaksās daudz dārgāk, bet tā ne vienmēr paliek bez sekām, kas var apgrūtināt mums visu atlikušo mūžu.



Lai izdarītu pareizu izvēli, der pievērst uzmanību uztura bagātinātāju sastāvam, vislabākie ir no viena avota iegūtie ekstrakti, jo sajaucot dažādas izcelsmes ekstraktus, tiek ne tikai izjaukta dabīgā bioloģiski aktīvo vielu formula, bet arī pašas vielas, atrodoties nepareizās proporcijās, mēdz savstarpēji neitralizēties un zaudēt savas īpašības.



Izvēloties starp augu un dzīvnieku valsts preparātiem, noteikti izvēlos dzīvnieku valsts produktus, jo dzīvnieku bioķīmija ir ļoti tuva cilvēku bioķīmijai, tāpēc to produktos atrodas cilvēka organismam vajadzībām vispiemērotākais sastāvs. Protams, man nav pieņemama dzīvnieku nogalināšana vai mocīšana, šādu preparātu iegūšanas nolūkos, piemēram, lāču žults ieguve un tamlīdzīgi baisi piemēri.



No dzīvnieku valsts produktiem gan sastāva, gan efektivitātes ziņā, nepārspēts līderis ir ziemeļbriežu jauno radziņu – pantu ekstrakts. Iemesls tam vienkāršs, panti aug ar neiedomājumu ātrumu – 2mm diennaktī un šī procesa nodrošināšanai, ziemeļbrieža organisms tur koncentrē bagātīgu klāstu ar bioloģiski aktīvajām vielām. Visu, kas nepieciešams arī cilvēka organisma normālai funkcionēšanai un reģenerācijai. Pašu pantu ieguve arī ir absolūti dzīvniekiem nekaitīga, tā salīdzināma ar vilnas cirpšanu aitām un pēc nokniebšanas tie ātri ataug.



Latvijā ražotais ziemeļbriežu pantu ekstrakts Epsorin, jau 5 gadus izpelnās viennozīmīgi pozitīvas klientu atsauksmes no tūkstošiem cilvēku. Epsorīna ražošanai tiek izmantoti tikai augstākās kvalitātes panti, kas tiek ievākti no Jakutijas savvaļas ziemeļbriežiem un izceļas ar ārkārtīgi augstu bioloģisko aktivitāti un ekoloģisko tīrību. Šī preparāta efektivitāti ir atzinušas tādas Latvijas slavenības kā aktieris Jānis Paukštello, komponists Juris Kulakovs, rakstnieks Māris Bērziņš un daudzi citi.



Epsorīns būs lielisks palīgs ne tikai Jūsu veselības saglabāšanā, bet arī tās atjaunošanā, tādās jomās, kā kaulu un locītavu sastāva uzlabošana, imunitātes normalizācija, hormonu regulācija, sirdsdarbības regulācija, nervu sistēmas regulācija, asins sastāva uzlabošana un šūnu atjaunošanās procesu nodrošināšana.



Epsorīns veselības profilaksei jālieto pa vienai pudelītei 3-6 mēnešos, intensīvai veselības uzlabošanai būs nepieciešamas 3 pudelītes, kas jāizlieto 4 1/2 mēnešos.



Pat vislabākais uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

