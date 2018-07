No insulta mirst ļoti daudz cilvēku, taču patiesībā no tā var viegli izvairīties. 90% visu insulta izraisīto nāves gadījumu iemesls bijis kāds no desmit izplatītākajiem riska faktoriem, un, kā liecina apjomīga starptautiska pētījuma rezultāti, tie visi ir mūsu dzīvesveida aspekti, kurus paši varam reāli ietekmēt.

Taču interesanti, ka reģions, kurā dzīvojam, un arī mūsu etniskā izcelsme nosaka to, cik lielā mērā katrs no šiem faktoriem var potenciāli sekmēt insulta veidošanos. Piemēram, ikvienam zināms, ka augsts asinsspiediens (hipertensija) ir galvenais insulta cēlonis, taču dažādās pasaules vietās statistika būtiski atšķiras: piemēram, Rietumvalstīs augsts asinsspiediens izraisa gandrīz 40% insulta nāves gadījumu, savukārt dienvidaustrumu Āzijā – 60 procentus.

Atšķirības apstiprina arī citi statistikas rādītāji. Piemēram, ASV insults ir piektais lielākais slepkava, kas ik gadu tiek vainots aptuveni 130 000 nāves gadījumu, taču starp mirušajiem ir gandrīz divas reizes vairāk afroamerikāņu nekā baltās rases pārstāvju; arī latīnamerikāņu izcelsmes amerikāņi no insulta, šķiet, cieš biežāk nekā baltie, tomēr šajā grupā risks ir nedaudz zemāks nekā starp melnādainajiem cilvēkiem.

Etniskā atšķirība atspoguļojas arī pasaules statistikā. Kopumā insults ir otrais izplatītākais nāves iemesls, taču ASV tas ierindojas tikai piektajā vietā un Lielbritānijā – ceturtajā. Balstoties uz plašā starptautiskā insulta problēmām veltītā pētījumā Interstroke iegūtajiem rezultātiem, Kanādas Makmāstera universitātes (McMaster University) pētnieki secina – minētie rādītāji skaidrojami ar to, ka insults ir slimība, kas pamatā skar jaunattīstības valstu iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem. 1 Šajā ilgstoši veiktajā starptautiskajā pētījumā zinātnieki analizēja insulta specifiku 32 valstīs, iesaistot aptuveni 27 000 dalībnieku, no kuriem puse bija pārcietuši insultu, bet otra puse (kontroles grupa) bija veseli cilvēki.

10 galvenie paņēmieni, kā izvairīties no insulta

Insults ir slimība, no kuras patiesībā ir ļoti viegli izvairīties. Esam apkopojuši desmit galvenos insulta novēršanas ieteikumus:

Pazeminiet asinsspiedienu, ja tas ir par augstu 48%

Vairāk nodarbojieties ar sportu 36%

Samaziniet holesterīna līmeni 27%

Ēdiet pilnvērtīgu pārtiku 19%

Samaziniet alkohola patēriņu 6%

Samaziniet stresu 6%

Atmetiet smēķēšanu 12%

Samaziniet lieko svaru 19%

Izārstējiet sirdi 9%

Ierobežojiet diabētu 4%