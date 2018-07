Deimjenam paredzēja dzīvi ratiņkrēslā, bet tagad viņš dejo baletu

Uzskats, ka no invaliditātes var izvairīties, Deimjena Mūrnsa ģimenē valdīja jau kopš viņa mazotnes. Tādēļ, kad piecpadsmit gadu vecumā ārsts paziņoja: “Tev ir nepieciešama operācija vai arī trīsdesmit gadu vecumā tu sēdēsi ratiņkrēslā”, Deimjens mierīga atbildēja: “Es jums neticu!” Arī vecāki piekrita dēla lēmumam neveikt operāciju, kas, pēc ārstu domām, viņam bija ārkārtīgi nepieciešama.

Operācija, ko Deimjens toreiz nevēlējās veikt – un tagad, līdz četrdesmit deviņu gadu vecumam, tā arī nav veicis, – ir ķirurģiska manipulācija muguras skoliozes labošanai. Jau trīspadsmit gadu vecumā Deimjenam konstatēja, ka mugurkaula izliekumi nav pareizi. Operācija būtu ļoti nopietna, tās laikā viņa mugurkaulā ievietotu metāla stieņus, kurus pie tā fiksēti ar skrūvēm, āķiem vai stieplēm. Lai savienotu mugurkaulu vajadzīgajās vietās, būtu nepieciešama kaulu transplantācija. Metāla detaļas Deimjena ķermenī (ja neradītu problēmas) paliktu uz visu mūžu.

“Ārsts runāja par to kā miesnieks,” stāsta Deimjens, “un es neticēju, ka medicīna jau tuvākajā nākotnē nespēj piedāvāt labāku risinājumu.”

Ir pagājuši vairāk nekā trīsdesmit gadi, un joprojām operācija ir vienīgais risinājums, ko mūsdienu medicīna piedāvā, ja pusaudžiem un jauniešiem jālabo smaga muguras skolioze. Lai gan tā spēj efektīvi apturēt muguras tālāku izliekšanos vai pat jūtami iztaisno muguru, pašai procedūrai var būt vairāki riski, sākot no asiņošanas un infekcijas līdz pat paralīzei un nespējai kontrolēt zarnu un urīnpūšļa darbību.

Par laimi, Deimjenam izdevās atrast labāku risinājumu, un šodien viņš ne tikai negrasās sēsties ratiņkrēslā, bet ir pat aizrāvies ar baletu.

Sākumā šķita, ka viss iet tikai uz slikto pusi. Lai gan Deimjens sāka nodarboties ar jogu un vēlāk arī ar pilates – abas šīs aktivitātes palīdzēja samazināt slimības izraisīto diskomforta sajūtu –, izliekums Deimjena mugurā, kā jau ārsts to bija paredzējis, turpināja palielināties.

Tolaik jauneklis jau studēja universitātē, viņam bija parādījušās sejas muskuļu spazmas, acu sāpes un pastāvīgs nogurums – šos simptomus bija izraisījis starp mugurkaula skriemeļiem saspiests nervs. Viņš nevarēja vairs gulēt gultā un, lai ribas ieņemtu pareizo pozīciju, bija spiests gulēt uz grīdas. Tas radīja īpašu diskomfortu.

Slimība turpināja attīstīties arī pēc tam, kad Deimjens bija pabeidzis universitāti. Viņš juta nemitīgu nogurumu, bija grūti koncentrēties, un viņš ar grūtībām varēja noturēties darbā. Visbeidzot divdesmit deviņu gadu vecumā vīrietis jutās pilnīgi sagrauts: “Dzīvoju pa gultu pusguļus pozā, biju zaudējis vēl vienu darbu, un mani bija pametusi arī draudzene. Jutu, ka dzīve ir zaudējusi jēgu.”

Jārīkojas!

Apjautis, ka nepieciešams rīkoties, Deimjens nolēma doties uz Londonas Koventgārdena terapijas klīniku, lai noskaidrotu, vai ir kādas alternatīvas ārstēšanas iespējas, kas viņa gadījumā palīdzētu. Šķirstot daudzās brošūras, kas bija pieejamas klīnikas reģistratūrā, viņa uzmanību piesaistīja kāda, uz kuras vāciņa bija attēlots cilvēka ķermenis. Tas sastāvēja no vairākiem fragmentiem, kas bija novirzījušies no savas atrašanās vietas un nesavienojās cits ar citu vienotā veselumā (sk. izcēlumu). “Attēls mani uzreiz uzrunāja,” Deimjens atceras. “Tieši tā es jutos – it kā mans ķermenis būtu bez kodola, kas to saturētu kopā.”

Brošūrā bija aprakstīta tā sauktā rolfinga metode, saukta arī par strukturālo integrāciju, – ar mīkstajiem audiem veiktu manipulāciju. Kustību kopuma apmācības mērķis bija atjaunot ķermeņa fragmentu integrāciju, apvienošanu vienā veselumā, un uzlabot to funkcionēšanu. Pacientiem parasti iesaka iziet kursu, kurā ir desmit stundu gari seansi. To laikā manuāli izdara spiedienu uz mīkstajiem audiem, un nereti arī pacientam jāveic lēnas un mērķtiecīgas kustības.

Papētījis metodi mazliet vairāk, Deimjens sameklēja Londonā dzīvojošu rolfinga speciālistu Alanu Ričardsonu un pieteicās uz desmit seansu kursu. Drīz viņš jutās daudz labāk un pamanīja, ka ķermenī atkal pieplūst enerģija, bet pēc septītā seansa notika kaut kas, ko viņš nebija gaidījis: “Mans mugurkauls it kā atvērpās atpakaļ!” Deimjens tās raksturo kā “iekšējas pārmaiņas ķermenī”.

“Es vienmēr jutos tā, it kā manam ķermenim trūktu satura – es to nespēju savākt, nejutos ar savu ķermeni vienots vesels,” Deimjens stāsta. “Tagad pirmo reizi mūžā jutos fantastiski!”

Kad viņš bija izgājis visas desmit procedūras, vīrietis konstatēja, ka viņam vairs nav jāguļ uz grīdas. Bija samazinājušās arī sejas spazmas.

Dzīve atkal iet augšup

Deimjena dzīve sāka iet uz labo pusi. Viņš ieguva programmētāja darbu un izveidoja labu karjeru, satika savu nākamo sievu Ivanu.

Lai gan Deimjena mugurkauls nebūt nebija normālā stāvoklī – tāpat kā vairākus gadus iepriekš, daļa mugurkaula joprojām atradās aiz labās lāpstiņas –, viņš bija pieņēmis, ka mugura ir tāda, kāda tā ir, un viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Viņš bija laimīgs par to, ka dzīves kvalitāte bija ievērojami uzlabojusies.

Taču pēc vairākiem gadiem Deimjens pieredzēja nākamo lielo pārsteigumu – viņam piezvanīja Alans Ričardsons, rolfinga metodes speciālists, kuru viņš bija apmeklējis. Alans bija bijis izstādē, kas veltīta muguras sāpju ārstēšanai, un ieraudzījis aparātu, kas, viņaprāt, bija ideāli piemērots Deimjena ārstēšanai.

Tolaik to sauca par elektrisko mikromanipulācijas (PAM) aparātu jeb bionisko roku – ierīci, kas paredzēta speciāli muguras sāpju un līdzīgu problēmu ārstēšanai, mehāniski mobilizējot mugurkaulu.

Paļaudamies uz Alana spriedumu, Deimjens sazinājās ar Irēnu Filipsu, osteopāti, kas šo aparātu izmantoja klīnikā netālu no viņa dzīvesvietas. Irēna bija pirmā osteopāte, kas savā praksē lietoja šādu ierīci, – tā jaunāko versiju Theraflex izmanto joprojām ne tikai muguras sāpju, bet arī skoliozes, aizmugures trieciena rezultātā gūtu traumu, izslīdējušu disku un citu problēmu ārstēšanai.

Deimjens pieteicās uz ārstēšanās kursu, un pēc astotā seansa viņa mugurkauls pēkšņi izlēca no lāpstiņas aizmugures. “Es biju pārsteigts. Bet Irēna uz to skatījās pavisam mierīgi,” Deimjens atceras. “Tādas lietas mēs redzam ne pirmo reizi,” viņa rāmi sacīja.

Vēstījums citiem

Deimjens nevarēja pieļaut, ka par šo ierīci, kas potenciāli spēj mainīt cilvēku dzīvi, neviens neko nav dzirdējis. Vēlēdamies to mainīt un palīdzēt citiem, kam arī ir muguras skolioze, it īpaši tiem, kuru stāvoklis bija smagāks nekā viņam, Deimjens izveidoja grupu sociālajos tīklos.

Facebook draugu grupās Scoliosis Cures un Pain Relief, kurām var pievienoties jebkurš. Tagad tajās ir 2600 dalībnieku, un Deimjens regulāri ievieto saites uz interneta vietnēm un YouTube video, kur tiek apspriesta Theraflex ierīce, rolfinga metode un citas skoliozes un muguras sāpju ārstēšanas iespējas.

Tagad Deimjens saka, ka praktiski nejūtot, ka viņam esot skolioze. “Tehniski runājot, tā man joprojām ir, bet praktiski es to nejūtu.” Sejas muskuļu spazmas un acu sāpes ir pilnībā pārgājušas.

Viņš vēl joprojām laiku pa laikam aiziet uz kādu Theraflex seansu (apmēram reizi astoņpadsmit mēnešos), bet atzīst, ka ar rotācijas vingrojumiem un inversijas galdu – ierīci, kas ļauj viņam “karāties ar galvu uz leju kā Betmenam”, – spēj saglabāt pozitīvās pārmaiņas mugurkaulā. Viņš arī reizi nedēļā apmeklē baleta nodarbības, kas uzlabo ķermeņa elastību un ir labs spēka treniņš.

Deimjena mugurkaulam tagad ir aptuveni divdesmit grādu izliekums – pārmaiņas ir iespaidīgas, ja ņem vērā, ka sākotnēji bija piecdesmit grādu izliekums. Un aptuveni divdesmit gadus pēc tam, kad pēc ārsta prognozēm viņam vajadzēja sēdēt ratiņkrēsla, viņš stāv ar taisnu muguru. Par to jāpateicas alternatīvajai medicīnai un personīgajai nojautai, kas piecpadsmit gadu vecumā lika atteikties no operācijas.