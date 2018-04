Nomoka nemitīgs nogurums? Visa vaina varētu būt aknās!

Veids, kā funkcionē aknas, ir viens no pašiem būtiskākajiem faktoriem, kas ir labas veselības un ilga mūža pamatā. Aknu darbība arī ietekmē to, cik enerģiski mēs jutīsimies savas dzīves laikā.

Aknas un žultspūslis nenogurstoši strādā, lai palīdzētu izvadīt no organisma savienojumus, kas vairs nav nepieciešami, tostarp hormonus, pesticīdus un uzkrātās tauku rezerves. Ja šiem savienojumiem ļauj uzkrāties, enerģijas daudzums var būtiski sarukt.

Fizioloģiski aknas atrodas aiz ribām, labajā pusē. To primārā funkcija ir organisma attīrīšana jeb detoksikācija – process, par kuru ir nepietiekami daudz sapratnes un ļoti daudz spekulāciju. Vienkāršs veids, kā saprast aknu detoksikācijas spēku, ir iztēloties trīsstūri ar miljardiem mazu aplīšu iekšā, un katrs no šiem aplīšiem ir aknu šūna. Iztēlojieties, ka šajos aplīšos jeb aknu šūnās griežas zobrats un katrs no šiem miljardiem zobratu darbina aknu funkcijas.

Kad pret savām aknām izturamies nelaipni, šūnas var iet bojā. Kādu laiku aknas ir spējīgas no jauna saražot šūnas, kas aizstāj mirušās, taču šis process nav bezgalīgs, un pienāk brīdis, kad aknu šūnu reģenerācija vairs nenotiek. Tad agrākās aknu šūnas vietu, kur iepriekš griezās viens no taukus dedzinošajiem zobratiem, var ieņemt tauku molekula. Aknas nespēj tikt galā ar visu, kas tām jāpaveic, un, jo mazāk aknu šūnu palicis, jo sliktāk tās strādā.

Kā aknas varētu tikt galā ar visiem uzdevumiem, ja darba apjoms paliek nemainīgs? Atbilde ir – tās nevar, un tauku uzkrājums aknās palielinās.

Kad aknās savairojas daudz tauku lodīšu (stāvoklis, ko dēvē par taukainajām aknām), mūsu veselība un enerģijas līmenis ir būtiski traucēts. Detoksikācijas procesi kļūst mazāk efektīvi, un tie var tālāk apgrūtināt vairogdziedzera funkcijas, izjaukt dzimumhormonu līdzsvaru, nosprostot ādas poras, mainīt holesterīna rādītājus un apgrūtināt glikozes līmeņa kontroli, kas bieži izpaužas kā pastiprināta vēlme pēc cukura.

Lūk, galvenie ieteikumi, kā atbalstīt aknu darbību un uzlabot organisma detoksikācijas procesu.

Parūpējieties par optimālu B grupas vitamīnu daudzumu

Detoksikācijas process norit divos posmos – pirmajā un otrajā. Pirmajā posmā ar enzīmu kopas palīdzību, ko dēvē par citohromu P450, atkritumvielas tiek aktivizētas, un tās kļūst vēl bīstamākas nekā sākumā. Otrajā posmā transportmolekulu grupa tās pašas atkritumvielas deaktivizē, lai tās varētu droši izvadīt no organisma.

Abās fāzēs ir iesaistītas konkrētas uzturvielas, bez kurām šis process nevarētu notikt, tāpēc no tā, ko ēdam, no mūsu uztura izvēlēm, ir atkarīgs, cik efektīvi noritēs katrs detoksikācijas posms.

Pirmajā detoksikācijas posmā ir svarīgas vairākas uzturvielas, bet jo īpaši nozīmīgi ir B grupas vitamīni.

B grupas vitamīnus bagātīgi satur pilngraudu produkti, taču daudzi cilvēki jūtas labāk, ja šo produktu viņu uzturā ir maz vai nav nemaz. Daži graudaugus izslēdz no uztura, lai samazinātu svaru, citi to dara, lai izvairītos no vēdera pūšanās vai skābes atviļņa barības vadā.

Ja graudaugi ļauj justies enerģiskiem un, tos ēdot, jūtaties labi, tad droši varat to turpināt darīt, bet vislabāk ēdiet rūpnieciski nepārstrādātus graudaugus. Un dažus labāk mērcēt pirms lietošanas.

Uzņemiet pietiekami daudz olbaltumvielu

Uz aknām ir viens ceļš, bet prom no tām ved veseli pieci ceļi. Līdzīgi kā pirmajā posmā ir nepieciešamas konkrētas uzturvielas, arī detoksikācijas otrajā posmā vajadzīgi savienojumi, kas ļauj tai veiksmīgi noritēt, un vieni no šiem savienojumiem ir specifiskas aminoskābes.

Mēs uzņemam aminoskābes ar olbaltumvielām bagātīgiem produktiem. Olbaltumvielas organismā tiek sadalītas smalkāk par aminoskābēm, un tās tālāk tiek izmantotas par visu olbaltumvielu celtniecības ķieģelīšiem, kas mūsu organismam nepieciešamas, lai dzīvotu.

Aminoskābes ir arī būtiski svarīgas imūnsistēmas šūnām, kas pasargā no infekcijām, un tās tiek izmantotas, lai izveidotu neirotransmiterus, kas ietekmē garastāvokli un domu skaidrību, kā arī koordinē visus muskuļus.

Palieliniet sēra daudzumu uzturā

Tālākam otrā posma atbalstam ir nepieciešams sērs, dabīgs savienojums, kas ir olbaltumvielām bagātīgos produktos un dažos dārzeņos. Sērs ir glutationa daļa. Glutations ir viens no svarīgākajiem antioksidantiem, ko ražo mūsu organisms.

Sēra avots ir olas, sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli, krustziežu dzimtas dārzeņi kā brokoļi, kāposti, virziņkāposti, Briseles kāposti un puķkāposti.