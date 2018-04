Kā vienkārši uzlabot miega kvalitāti?

Dažas vienkārśas lietas - neskatīties ekrānos pēc devińiem vakarā, neēst vēlu vakarā, saplānot nākamo dienu un iet gulēt katru vakaru vienā laikā - un miega kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies, pirms modinātāja esmu augšā un sešos trīspadsmit gatavs rīta jogai. Enerğija vairāk un dzīvesprieks lielāks! Pamēğini arī Tu uzlabot savu miegu! #pulsometrslv #miegs #polarm430 #polar #polarsleepplus #polarsleep+

A post shared by Māris, pulsometrs.lv (@pulsometrs.lv) on Apr 11, 2018 at 10:54pm PDT