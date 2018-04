Amerikāņu superzvaigzne Tonija Brekstone atklāti par savu smago diagnozi: "Tāda izskatās vilkēde!"

16 Foto Tonija Brekstone veselības problēmu dēļ uzstājas ar sirds ritma monitoru +12

No malas var šķist, ka amerikāņu superzvaigznei Tonijai Brekstonei ir zelta dzīve: pārdoti vairāk nekā 67 miljoni ierakstu, saņēmusi septiņas prestižās Grammy balvas un daudzus citus apbalvojumus, jau septīto gadu vada veiksmīgu TV realitātes šovu par savām māsām Braxton family values (“Brekstonu ģimenes vērtības”), ir saderinājusies ar reperi Birdman un uzaudzinājusi divus dēlus no pirmās laulības.

Taču zem šīs spožās virskārtas slēpjas reālā dzīve, kurā nekad nav trūcis šķēršļu un smagu pārbaudījumu, tostarp divas bankrota lietas.

Viņas jaunākais dēls slimo ar autismu, un Brekstone ilgu laiku baidījās, ka viņa slimība ir karmas sods par viņas agrākajām kļūdainajām izvēlēm, no kurām dažas pat šokēja viņas fanus. Un, kad viņu pašu četrdesmit viena gada vecumā sāka vajāt sirdskaites un ārsti diagnosticēja vilkēdi, dziedātāja saprata, ka jābeidz sevi vainot un pašai jāmeklē ceļš sevis dziedināšanai.

Vilkēdes uzbrukums

Tonija Brekstone sabruka pēc koncerta 2008. gadā Lasvegasā, pēdējiem spēkiem nodziedājusi fināla dziesmu "Unbreak My Heart", burtiski tulkojot, “padari manu sirdi atkal veselu”…

Neatliekamās palīdzības nodaļā ārsti sākumā domāja, ka viņai ir sirdslēkme. “23 % no manas sirds vārstuļiem un mazajiem asinsvadiem nesaņēma skābekli,” atcerējās Tonija. “Asins analīzes parādīja nenoliedzamo,” viņa teica. “Tās liecināja, ka man ir vilkēde.”

Sistēmiskā sarkanā vilkēde (lupus erythematosus) ir hroniska autoimūna iekaisuma slimība, kad imūnsistēma uzbrūk sava paša organisma audiem un orgāniem. Tā ir multisistēma slimība un var skart jebkuru orgānu: nieres, ādu, locītavas, plaušas, nervu sistēmu, sirdi u. c. Vilkēde atdarina citu slimību simptomus, nereti tie ir nogurums, locītavu sāpes, pietūkums, izsitumi, drudzis, un tās izpausmes cilvēkiem ir ļoti atšķirīgas.

“Vieniem tā skar ādu un skalpu. Man tā ir iekšēja. Tā ļoti mīl manu sirdi. Šķiet, viņai patīk tur sēdēt, teikt: “Sveika!” un izklaidēties,” ironizē dziedātāja.

Amerikā ar vilkēdi slimo vismaz 1,5 miljoni cilvēku, pārsvarā sievietes, turklāt melnādainiem cilvēkiem risks saslimt ir divas līdz trīs reizes lielāks.

Brekstones saslimšanai, iespējams, bija arī ģenētiska nosliece – viens no viņas tēvočiem ir miris no vilkēdes komplikācijām, un viņas brālis arī ir vilkēdes nēsātājs.

2010. gadā Tonija drosmīgi atzinās CBS News, ka slimo ar vilkēdi. “Es nolēmu to neslēpt, jo esmu nogurusi izlikties. Esmu nogurusi to slēpt. Bija ļoti grūti visu laiku izlikties, ka jūtos lieliski, jo patiesībā es jutos šausmīgi,” viņa atzina.

Slimības varā

Tonijai nācās sadzīvot ar savu smago, mīklaino slimību – lietot zāles un mainīt dzīvesveidu, ieviešot vairāk veselīgu ieradumu, piemēram, katru dienu nedaudz pavingrot, pastaigāt uz trenažiera vai iziet ārā. Problēmas sagādāja svara pieaugums, jo kortikosteroīdiem – vienam no galvenajiem vilkēdes medikamentiem – ir šāda blakne. 2011. gada nogalē viņa tviterī dalījās: “Vilkēdes zāles īstenībā liek vairumam sieviešu pieņemties svarā. Bet mēs tik un tā esam pasakainas! Es taisos nodzīt lieko svaru.”

Bija reizes, kad vilkēdes simptomi atgriezās ar pilnu sparu. 2012. gada decembrī 45 gadus veco dziedātāju nogādāja slimnīcā, jo vilkēdes uzliesmojums izraisīja asins recekļus, radot krīzi, kas bija pārbaudījums ne vien viņas veselībai, bet arī karjerai. “Ārsti teica, ka man nevajadzētu vairs nodarboties ar koncertēšanu,” Tonija atcerējās. Šāda skatuves pamešana piespiedu kārtā popzvaigznei uzdzina depresiju, ko palīdzēja pārvarēt tuvinieki un draugi.

“Bija dienas, kad es nevarēju to visu līdzsvarot. Man vienkārši nācās palikt gultā,” Brekstone stāstīja. “Kad ir vilkēde, lielā mērā sajūtas līdzinās tam, it kā katru dienu būtu gripa. Citas dienas tā nav. Kad nejutos labi, centos saviem bērniem teikt, ka mamma vienkārši šodien atpūtīsies gultā. Lai viņi to uztvertu vieglāk.”

2013. gadā tika oficiāli šķirta Tonijas Brekstones un mūziķa Kerija Lūisa apmēram desmit gadus ilgā laulība – beidzamos gadus viņi vairs nedzīvoja kopā. Šķiršanās bija draudzīga, un abi darīja visu, lai dēli neciestu, – šajā ziņā viņi bieži tiek cildināti kā paraugpāris, kas pratis pareizi izšķirties. Abi nekad nav komentējuši šķiršanās iemeslu, tikai reiz Tonija izteicās: “Man bija dusmas uz visiem. Es nespēju noticēt, ka tas notiek ar mani. Man bija sajūta, ka esmu cilvēks, kas cīnās ar daudzām grūtībām, un te bija vēl viena.”

Dzied ar sirds monitoru

Slimība kļuva par īstu pārbaudījumu, kad vajadzēja uzstāties. Taču slimība Brekstoni nepiespieda atcelt koncertus. “Es nekad to neesmu darījusi. Pat ja nevaru uzstāties, es tomēr to problēmu atrisinu. Reizēm atceros kādu koncertu un domāju: “Kā es to paveicu?””

2016. gada oktobrī vilkēde tomēr izjauca Tonijas koncerttūri. Kad viņa uzstājās Džordžijas štatā, koncerta apmeklētāji varēja pamanīt tērpa izgriezumā, ka viņai piestiprināts sirdsdarbības monitors. Ārsti bija uzstājuši, ka dziedātājai tas jānēsā nepārtraukti, lai varētu noteikt sāpes krūtīs, kā arī infarkta vai insulta tuvošanos. Brekstones balss joprojām bija brīnišķīga, tomēr šajā oktobrī viņu ielika slimnīcā divas reizes un koncertu nācās pārcelt.

Taču Tonija nebūt nav padevusies – šogad viņas faniem par lielu prieku iznāca popzvaigznes devītais albums Sex & Cigarettes.

Neaizmirsti savas māsas!

Cīņa ar vilkēdi prasījusi no Brekstones ne vien fizisku un garīgu izturību, bet arī pilnīgu savas dzīves revīziju. “Kāds gudrais reiz teica, ka sāpes ir informācija, – tas ir ķermeņa veids, kā vēstīt mums, lai pievēršam uzmanību, ka kaut kas nav kārtībā. Tā desmit gadus. Tā nemitīgi,” Brekstone rakstīja savās atmiņās Unbreak My Heart: A Memoir, kas iznāca 2014. gadā. Šajā grāmatā dziedātāja ļoti atklāti pasvēsta iepriekš nekad nestāstītas lietas par savas personīgās dzīves lēmumiem un to sekām uz veselību, ģimeni un karjeru.

Par vienu no pirmajām kļūdām viņa atzīst pārāk lielo aizbildniecību pār savu māsu likteni. Tonijai ir četras jaunākas māsas, un sākotnēji viņas uzstājās ģimenes grupā The Braxtons, taču drīz vien Tonijai piedāvāja solo karjeru. Nākamajos gados aizvien slavenākā vecākā māsa darīja visu, lai palīdzētu pakāpties karjerā arī jaunākajām: ņēma līdzi uz pasākumiem, iepazīstināja ar mūziķiem, aicināja dziedāt sev fonā u. c.

“Tomēr par spīti tam, cik daudz es ieguldīju, viņas nekad nesasniedza tādu slavas līmeni kā es. Tā nu nesu šo vainas smagumu katrā savas karjeras solī. Un katru reizi fonā atbalsojās manas mātes brīdinājums: “Neaizmirsti māsas!” Es neaizmirsu. Patiesībā kopš tās dienas, kad mamma paskaidroja, ka mani panākumi vienmēr jāsadala piecās daļās, esmu cīnījusies, lai manas māsas arī varētu izpaust savu balsi. Taču es negaidīju, ka tādējādi varētu kaut kādā mērā zaudēt pati savu balsi,” Tonija apcerēja.

Šokējošs bija dziedātājas atklājums, ka trīsdesmit gados viņa veikusi abortu, kad atklājusi, ka gaida bērnu no sava tolaik vēl drauga Kerija Lūisa. Tad viņa lietoja zāles pret akni Accutane, kas varēja izraisīt auglim dzimšanas defektus smadzenēs, sirdī, kā arī sejas kroplības. Tonija arī nevēlējās mainīt savas dzīves paražas un ritējumu. “Pēkšņi biju izvēles priekšā, par ko nekad nebūtu iedomājusies, ka tāda būs jāveic. Ar visām savām lielajām bažām par abortu tomēr beigu beigās pieņēmu nelaimīgo lēmumu. Dziļi sirdī es zināju, ka atņemu dzīvību – par ko Dievs kādu dienu mani sodīs. Manu sākotnējo niknumu ātri nomainīja citas spēcīgas emocijas – vainas izjūta,” atzinās Brekstone.

Tonijas jaunākajam dēlam, kurš piedzima 2003. gadā, tika atklāts autisms, un viņa uzskata, ka Dievs tā viņu sodīja par šo soli. Turklāt viņas vecāki ar lielu skandālu izšķīrās.

Dziedātāja savā dzīves ceļā guvusi neskaitāmas mācības. “Esmu sapratusi, cik ļoti sevi biju apspiedusi. Esmu tik daudz ziedojusi, lai padarītu laimīgus apkārtējos. Vairs – ne. Esmu uzticējusies cilvēkiem, kas manai sirdij nebija tuvi. Šī sadaļa tagad ir pavisam slēgta. Man nav zināms, ko nesīs nākamie gadi, bet skaidri zinu – nekad vairs neatdošu savus spēkus citam cilvēkam. Tas nozīmē atdot pašu dzīvi, un es esmu beidzot atguvusi savējo.”