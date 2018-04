1. Atmet diētas

Vairums diētu ir drastiskas – no uztura tiek pilnībā izslēgti ogļhidrāti, tauki vai olbaltumvielas, taču, lai iegūtu perfektas ķermeņa aprises nav jāatsakās no tā, kas garšo. Tieši pretēji – no ēdienkartes nav jāizslēdz nekas, lai iegūtu perfektu ķermeni, tik vien kā nedaudz jāierobežo kalorijām bagātu ēdienu patēriņš, fokusējoties uz veselīgu, svaigu un vairākkārt nepārstrādātu ēdienu.

2. Mēģini nedzert kalorijas

Lielisks veids, kā samazināt kaloriju daudzumu ikdienā ir pārtraukt dzert kalorijām bagātus dzērienus. Piemēram, lates vietā izvēlies melnu kafiju. Ja nespēj atturēties no gāzētiem saldinātajiem dzērieniem, aizstāj tos ar minerālūdeni, kam pievienots citrons vai laims.

3. Atrodi veidu, kā iemīlēt sportiskās aktivitātes

Ja uz sporta zāli iesi ar prieku, nevis piespiešanos, arī vēlamie rezultāti būs vieglāk sasniedzami. Tā vietā, lai sēdētu pie TV ar neveselīgu uzkodu šķīvi rokās, padomā, kāds gandarījums un labi paveikta darba sajūta būs pēc treniņa sporta zālē.

4. Velti laiku kvalitatīvam miegam

Lai arī dienā nereti pat ar 24 stundām ir par maz, atrodi laiku, lai izgulētos septiņas līdz astoņas stundas diennaktī. Tas nāks par labu ne vien tavam ķermenim, bet krietni uzlabosies sejas āda un garastāvoklis kopumā. Miegā atjaunosies muskuļi un nākamais sporta zāles apmeklējums būs daudz enerģiskāks.

5. Esi aktīvs arī ārpus sporta zāles

Ja pamatīgi svīdīsi sporta zālē, bet pēcāk sevi apbalvosi ar neveselīgām uzkodām un dzērieniem, treniņam nebūs bijusi nekāda jēga. Novērtē savu laiku un arī ārpus sporta zāles turpini piekopt veselīgu dzīvesveidu.