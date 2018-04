Šārona Stouna atklāti par savu insultu un 5% izredžu izdzīvot

“Man bija tāds insults, kad vienā brīdī stāvi pie dīvāna un otrā esi nogāzies uz žurnālgaldiņa un viss pašķīdis uz visām pusēm,” pagājušā gadā, piedaloties amerikāņu speciālistu sanāksmē par sieviešu smadzeņu veselību, aktrise atcerējās liktenīgo dienu. “Tas mazliet atgādināja skatu filmās, kad Zevs kādam trāpa ar zibeni un tas vienkārši aizlido. Es jutos līdzīgi, it kā man būtu trāpījis tas zibens. Nezinu, cik ilgi atrados uz grīdas. Pagāja trīs dienas, līdz mani aizveda uz slimnīcu.”

Visas šīs dienas četrdesmit trīs gadus vecā Stouna mocījās ar apdullinošām galvassāpēm, līdz, nespēdama vairs tās paciest, 2001. gada 29. septembrī ar neatliekamo palīdzību tika nogādāta Sanfrancisko slimnīcā. “Kad mani ieveda, pie manis pieliecās ārsts. Prasīju: “Vai es mirstu?” Viņš atbildēja: “Jums ir asiņošana smadzenēs.” Teicu: “Man vajadzētu piezvanīt mammai.” Un viņš piekrita: “Jums taisnība. Jūs varat drīz zaudēt spējas runāt”,” atcerējās aktrise. Drīz pēc tam viņa iekrita bezsamaņā.

Tas, ka esi Holivudas zvaigzne, nebūt nepasargā no ārstu kļūdām un pat apvainojumiem. Pirmajā angiogrammā, ko aktrisei veica, ārsti nesaskatīja artērijas plīsumu un nosprieda, ka viņa… tēlo. “Pēc sešām dienām slimnīcā viņi taisījās mani sūtīt mājās, jo domāja, ka tēloju. Tā ar mani notiek bieži. Tā notika, kad man bija žultspūšļa slimība, tā ir noticis, kad bija problēmas ar zobiem. Cilvēki iedomājas, ka, būdama aktrise vai augsta persona, es tēloju,” Stouna atklāja.

Beidzot pēc deviņām dienām ārsti “augstajai personai” atklāja mugurkaulāja artērijas plīsumu. Tā ir artērija, kas atrodas kaklā un piegādā asinis smadzenēm. “Tad man jau pilnā tempā notika asiņošana mugurkaulā, smadzenēs un sejas dobumos. Smadzenes bija iespiestas sejā. Es zaudēju 18 % no ķermeņa masas,” aktrise skaidroja.

Ārsti steigšus veica operāciju, kas ilga septiņas stundas un kuras laikā viņi stabilizēja pārrauto artēriju un apturēja asiņošanu, izglābjot aktrisei dzīvību.

Dramatiskās sekas

Nākamos astoņus mēnešus Šārona Stouna pavadīja gultā. “Man bija tikai 5 % lielas izredzes izdzīvot, nemaz nerunājot par savu spēju atgūšanu,” viņa stāstīja šā gada janvārī. “Kad iznācu no slimnīcas, varēju knapi pakustēties; ejot man sametās kājas. Ar kreiso aci neredzēju, ar kreiso ausi nedzirdēju, jo, kad mugurkaulāja artērija pārplīsa, tā plīsa ar tādu spēku, ka asinis traumēja nervu, kas bija saistīts ar aci un ausi.”

Bija draudi, ka ar laiku redze pazudīs arī otrā acī. Aktrise atcerējās, cik pārbijusies bija, kad pēkšņi nav vairs redzējusi ar labo aci. Tas noticis jau vēlāk, pirms kādas labdarības izsoles Kannās, kuru viņai bija paredzēts vadīt. Stounu izglābusi kāda draudzene, kura nostājusies viņai priekšā un mājusi ikreiz, kad kāds izsoles dalībnieks pacēlis roku tajā telpas pusē, kuru viņa neredzēja, un tad aktrise varēja pagriezt galvu.

“Es iznācu no slimnīcas ar īslaicīgās un ilgstošās atmiņas zudumu. Kreisā kāja bija nejutīga. Viena sejas puse noslīdējusi. Es domāju, ka nekad vairs nebūšu glīta. Kurš gan gribēs ar mani būt kopā?”

Slimība bija skārusi visas pamatiespējas – runu, dzirdi, staigāšanu, rakstīšanu, lasīšanu –, aktrisei bija sajūta, ka vienā vēzienā aizslaucīta visa viņas dzīve. Visu nācās mācīties no jauna. Pagāja vairāki gadi, līdz atgriezās sajūtas kreisajā kājā, taču gūža joprojām palika nestabila – pieceļoties viņa varēja sākt grīļoties. Galu galā viss atgriezās – redze, dzirde, kustības.

Tagad Stouna rezumē: “Es esmu tik laimīga! Pirms trim gadiem nevarēju uzrakstīt savu vārdu. Nevarēju likt rokai paklausīt manam prātam. Man nācās mācīties lasīt un rakstīt, un runāt. Es stostījos, un neviens nezināja, kāpēc.” Par laimi, ārstam, kurš operēja un izglāba aktrisi, izdevās atklāt vainu smadzenēs, un tagad aktrise joprojām ik vakarus dzer zāles, kas to novērš.

“Ķermenim vajadzēja divus gadus, lai uzsūktos visa iekšējā asiņošana, kas man bija. Sajūta ir gandrīz tāda, it kā man būtu mainījies DNS. Smadzenes neatrodas, kur iepriekš, man ir cits ķermeņa tips, un pat alerģija pret pārtikas produktiem ir citāda. Bija vajadzīgi apmēram septiņi gadi, lai visu izlabotu, un tā man ir liela uzvara,” Stouna atzīst.

Tagad aktrisei ir sajūta, ka viņa kļuvusi “emocionāli inteliģentāka”. “Es izvēlējos ļoti smagi strādāt, lai atvērtu citas sava prāta daļas. Tagad esmu stiprāka. Un varu būt skarbi tieša. Tas biedē cilvēkus, bet domāju, ka tā nav mana problēma. Nu tā, man ir smadzeņu bojājums, jums tas vienkārši jāpieņem.”

Holivuda “noraksta”

Savu ilgo atlabšanas gadu laikā Šārona Stouna bija spiesta noskatīties, kā daudzas lietas izslīd no viņas dzīves. Nebija nozīmes, ka esi slavena un Oskara balvai nominēta aktrise – pēc saslimšanas Holivudas acīs viņa bija kā sabojāta prece.

“Insults un smadzeņu asiņošana man bija pirms četrpadsmit gadiem, bet paiet tik ļoti ilgs laiks, lai atlabtu, un tik ļoti ilgs laiks, kad esi atlabis, lai atjaunotu savu dzīvi,” aktrise rezumēja kādā intervijā 2015. gadā. “To gadu laikā, ko pavadi atveseļojoties, tu zaudē savu vietu dzīvē. Atpaliec finansiāli, atpaliec karjerā, tu vispār vairs neesi nekur augšgalā. Fakts, ko cilvēki saprot, – kad viņiem ir infarkts, insults, vēzis vai kas cits –, tev jātiek galā ne tikai ar savu veselību un ģimeni, bet viss jāsāk atkal no sākuma, kad esi izveseļojies.”

Aktrise atklāti atzīst, ka brīžiem šķitis: viņai nekad vairs nebūs labi. “Taču var būt labi – tikai jābūt gara spēkam, sīkstumam,” viņa uzsver.

Ārsti tā arī nevarēja noteikt Šāronas Stounas artērijas plīsuma cēloni. Vaicāta, vai viņa nebaidās, ka līdzīga slimība var atkārtoties, aktrise atbild: “Neesmu nemaz noraizējusies par vēl vienu insultu, kaut arī mana vecāmāte nomira ar insultu un manai mātei ir bijis mini insults. Man no dabas ir ārkārtīgi zems asinsspiediens un zems holesterīna līmenis, un visas citas tamlīdzīgas lietas, tāpēc mani tas neuztrauc. Esmu superveselīga. Es nepārspīlēju ar trakām aktivitātēm, lai gan joprojām mēdzu doties izjādēs, jo tas man tiešām patīk un negribu no tā atteikties.”

Septiņpadsmit gadus pēc pārciestā veselības un dzīves kraha Šārona Stouna ir spējusi visu kompensēt: viņa ir atveseļojusies, kā vientuļā māte audzina savus trīs dēlus, aktīvi turpina sabiedrisko darbu labdarības projektos, kā arī satriecoši efektīgi atgriezusies uz ekrāna.

