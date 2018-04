Buljona recepte ir ārkārtīgi vienkārša – tā sastāvā ir tikai kauli un ūdens, kas tiek vārīti no pusotras līdz pat 48 stundām. Daži to joprojām uzskata par vienkāršu zupu, bet citi – pavāri, miesnieki, bioloģiskie zemnieki, veselīga dzīvesveida entuziasti un alternatīvas medicīnas eksperti – ir no jauna atklājuši buljona dziednieciskās īpašības un uzskata, ka tas ir viens no produktiem, kuru ēdot mēs mūsdienās varam saglabāt veselību.

Patiesībā varētu pat ieteikt kafijas vietā līdzņemšanai papīra glāzēs liet buljonu. Šim ēdienam tiek piedēvētas teju superspējas – tas var nodrošināt enerģiju, aizkavēt novecošanu un palīdzēt sadziedēt zarnu traktu. Taču ir vēl vismaz četri iemesli, kāpēc mums vajadzētu uzturā lietot buljonu.

1. Biopieejams kolagēns

Kolagēns, organismā vispieejamākā olbaltumviela, ir viens no zinātniski visvairāk pētītajiem proteīniem. Skaistumkopšanas industrijā tas ir ļoti pieprasīts līdzeklis. Tiek lēsts, ka 2020. gadā kolagēna produktu ražošanai varētu tērēt četrus miljardus ASV dolāru.

Lielākā kaulu buljona priekšrocība ir tā, ka tas ir biopieejama kolagēna avots, proti, kolagēns buljonā ir sadalījies par želatīnu, ko organisms var viegli sagremot un asimilēt.

2. Biopieejamas uzturvielas

Kaulu buljonā ir jau daļēji sadalītas uzturvielas, ko organismam ir viegli asimilēt. Faktiskais uzturvielu sastāvs buljonā mainās atkarībā no tā, kuras kautķermeņa daļas un kādi dārzeņi, garšaugi un garšvielas tiek izmantotas.

3. Labākā izvēle jūsu budžetam un planētai

Ja mēs ēstu tā, kā to darīja mūsu senči, tad viena govs veselu gadu varētu pabarot četru cilvēku ģimeni. Mūsu senči apēda visu govi, nevis tikai dažus izmeklētus gabaliņus. Fileja, liellopu gaļas medaljoni un steiks veido tikai 15% no visa liellopa.

Pieprasījums pēc šiem gaļas gabaliem aug, tāpēc vajag arvien vairāk lopu (kas veicina nehumānas lopkopības pieaugumu). Beigu beigās, lai mūsdienās četru cilvēku ģimene gada laikā būtu paēdusi, ir vajadzīgs vairāk govju.

Lētākie gaļas gabali patiesībā ir veselīgāka izvēle, jo tie satur vairāk kolagēna, glikozaminoglikānu un neaizstājamās aminoskābes, kas ir nepieciešamas gremošanai, kā arī kaulu, ādas un locītavu veselībai. Kaulu buljons ir arī maciņam draudzīgāks, jo varam izmantot tās kautķermeņa daļas, kuras tiek uzskatītas par nevērtīgām un bieži vienkārši izmestas.

4. Dziedinošs garšas uzlabotājs

Kaulu buljons ļaus pilnībā atteikties no rūpnieciski ražotiem, ar pārtikas piedevām piebāztiem buljona kubiņiem, kas paredzēti zupu, sautējumu un mērču garšas uzlabošanai. Jums būs garšas uzlabotājs, kas vienlaikus uzlabo arī veselību un izskatu.