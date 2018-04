Būtiski pieaudzis arī elektroniski izrakstīto darbnespējas lapu skaits, norādīja NVD. Vēl februāra sākumā izrakstīto e-darbnespējas lapu skaits bija 218 000, bet šobrīd tas ir pieaudzis divas reizes - kopumā izrakstīti vairāk nekā 420 000 e-darbnespējas lapu.

Arvien aktīvāk tiek izmantoti arī citi e-veselības pakalpojumi. Ārstniecības personas iesūtījušas e-veselības sistēmā informāciju par vairāk nekā 215 000 vizuālās diagnostikas izmeklējumu slēdzieniem, savukārt informācija par pacientu veselības pamatdatiem (diagnozēm, alerģijām, regulāri lietotajiem medikamentiem) ievadīta jau vairāk nekā 24 000 reižu.

Atsevišķas ārstniecības iestādes ir arī brīvprātīgi sākušas e-nosūtījumu izrakstīšanu. Līdz šim e-veselības sistēmā sagatavoti jau vairāk nekā 870 e-nosūtījumi. NVD vērsa uzmanību, ka līdz šī gada 31.decembrim nosūtījumus pacientiem vēl izsniegs papīra formā, nodrošinot pakāpenisku e-nosūtījuma ieviešanu. Savukārt nosūtījumu uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu vai Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu papīra formā izsniegs līdz šā gada 31.augustam, pēc tam pārejot uz e-nosūtījumu.

Jautājumu gadījumā par e-veselības pakalpojumu izmantošanu iedzīvotāji un speciālisti var konsultēties ar īpaši izveidotu e-veselības lietotāju Atbalsta dienestu. Savukārt ārstniecības iestādēm un aptiekām, kuras lieto savas informācijas sistēmas, kas ir pielāgotas darbam ar e-veselību, ir jāsazinās ar to izstrādātājiem.

NVD atgādina, ka no šī gada 1.janvāra uz papīra recepšu veidlapām turpina izrakstīt parastās receptes, individuāli kompensējamās zāles, M saraksta zāles, medicīniskās ierīces. Tāpat papīra receptes tiek izrakstītas gadījumos, ja pacients to izmantos kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē. Papīra receptes tiek izrakstītas arī personām, kas nav reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, kā arī, ja e-receptes izrakstīšana e-veselības sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.