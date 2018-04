Pasaules vadošie kardiologi Austrumu slimnīcā veiks sarežģītas nosprostotu asinsvadu atvēršanas operācijas

Speciālisti skaidro, ka sirds un asinsvadu slimības gadu no gada ir biežākais nāves cēlonis Latvijā. Visbiežāk sastopamā hroniskā asinsvadu slimība ir ateroskleroze, kam raksturīga holesterīna izgulsnēšanās un saistaudu savairošanās asinsvadu sieniņās, kas ar laiku noved pie asinsvadu sašaurināšanās, bet 10 līdz 20 procentos gadījumu – pat pie pilnīgas slēgšanās.

"Pilnībā slēgtu sirds vainagartēriju atvēršana joprojām ir viens no sarežģītākajiem invazīvo kardiologu uzdevumiem visā pasaulē. Mēs katru gadu uzaicinām pie sevis Eiropas un pasaules vadošos speciālistus, lai kopīgi analizētu sarežģītus gadījumus un veiktu vairākas komplicētas invazīvās kardioloģijas procedūras," stāsta Austrumu slimnīcas Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītājs, invazīvais kardiologs Artis Kalniņš.

"Šis ir jau devītais gads, kad Austrumu slimnīcā norisināsies Hronisku totālu oklūziju dienas. Gadu gaitā mūsu slimnīcas speciālisti ir uzkrājuši lielu pieredzi slēgtu sirds vainagartēriju ārstēšanā, vieni no pirmajiem Baltijā esam ieviesuši vairākas jaunas nosprostotu asinsvadu ārstēšanas metodes, tāpēc starptautiskajā seminārā varam gan smelties pieredzi no citiem, gan dalīties ar savējo," viņš norāda.

Hronisku totālu oklūziju dienās dažādu valstu invazīvie kardiologi lasīs lekcijas par jaunākajām iespējām nosprostotu sirds asinsvadu invazīvā ārstēšanā, kā arī notiks sarežģītu gadījumu kopīga analizēšana un diskusijas. Tomēr visgaidītākā programmas sastāvdaļa kā katru gadu ir pašas slēgto asinsvadu caurteces atjaunošanas procedūras, kuras veiks invazīvie kardiologi Aleksandrs Avrans (Alexandre Avran) no Francijas, Risto Jusila (Risto Jussila) no Somijas un Artis Kalniņš no Latvijas. Kolēģi tās varēs vērot lielajā ekrānā tiešraidē no Austrumu slimnīcas Invazīvās kardioloģijas laboratorijas, operāciju laikā apspriežot procesu ar to veicējiem. Hronisku oklūziju dienu laikā paredzēts veikt pavisam sešas operācijas pacientiem ar sirds asinsvadu nosprostojumiem.

"Ir dažādas speciālas metodes un instrumenti, kas ļauj izurbties cauri pilnībā slēgtam sirds asinsvadam, atjaunojot asins plūsmu caur to. Taču šīs procedūras ir sarežģītas, un nereti ilgst pat četras, piecas stundas," stāsta Artis Kalniņš.

Hronisku totālu oklūziju dienas 6. aprīlī pulksten 9.00 ar svinīgām uzrunām atklās Austrumu slimnīcas internās medicīnas galvenais speciālists akadēmiķis Aivars Lejnieks un Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītājs Artis Kalniņš.

Hronisku totālu oklūziju dienās rīko Austrumu slimnīcas Sirds un asinsvadu klīnika.