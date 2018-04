Kā atklāts kādā jaunā pētījumā, fiziskās aktivitātes nāk mums par labu, bet svaru zaudēt nepalīdz. Pētnieki no Lojolas universitātes Striča medicīnas skolas atklāj, ka liela daļa cilvēku domā, ka tad, ja viņi apmeklēs sporta zāli vai sparīgi kustēsies, viņi noteikti zaudēs svaru. Taču tas ir atkarīgs no kā cita, proti, no pārtikas daudzuma un tās veida.

Zinātnieki Ričards Kūpers (Richard Cooper) un Eimija Lūka

(Amy Luke) ir gadiem pētījuši jautājumu par liekā svara zudumu, un, sākot zinātniskās literatūras avotu analīzi, viņi domāja, ka atklās saikni starp svaru un fiziskajām aktivitātēm. Bet viņi tā arī nespēja atrast pierādījumus. Toties neapstrīdama bija sakarība starp liekā svara zudumu un ēdiena daudzumu un veidu.