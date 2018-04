Ar vitamīniem pret pavasara nogurumu. Nepārspīlējiet, jo arī labais var nodarīt ļaunumu

Par to, kuri vitamīnu un svarīgāko minerālvielu preperāti īpaši iztrūkst pavasara laikā, vairāk stāsta farmaceite Ieva Zvagule.

“Lai arī dažādi pētījumi liecina, ka vitamīnu un minerālvielu trūkumu mūsu gadsimtā cilvēki var izjust visu gadu, pavasaris patiešām ir veiksmīgākais laiks, lai restartētos no ziemas tumšā perioda un atjaunotu “patukšotās” rezerves. Arī ja ziemu esam veiksmīgi pārlaiduši bez īpašām saslimšanām, mūsu imunitātei noteikti būtu nepieciešami papildspēki,” skaidro Ieva Zvagule.

Vitamīnu ātrā palīdzība

Farmaceite stāsta, ka aptiekās vitamīnu klāsts ir patiešām iespaidīgs, un tieši farmaceiti būs labākie konsultanti to izvēlē:

“Pavasarī organismam īpaši trūkst A (antioksidants, kas pasargā arī no novecošanās), C (imunitātes stirpinātājs), D (izcils noguruma mazinātājs un palīgs smadzeņu darbībai), E (spēcīgs antioksidants, kas rūpējas par labu ādas izskatu) un B (enerģijas avots un imunitātes stiprinātājs) grupas vitamīni. Vissvarīgākās minerālvielas ir kālijs, kalcijs, magnijs, dzelzs, cinks, selēns. Katru no tiem, protams, var uzņemt atsevišķi, tomēr vislabāk izvēlēties kompleksos vitamīnus, jo tajos precīzi aprēķinātas dienā nepieciešamo vitamīnu un minerālvielu devas,” norāda Ieva Zvagule.

Kompleksi ir ne tikai vitamīni, bet arī dzīvesveids

Saprotams, ka ne tikai vitamīnu uzņemšana, bet arī ēdienkartes pārskatīšana ir būtisks priekšnosacījums, lai uzlabotu pašsajūtu un moži uzsāktu pavasari. Lai arī mūsu pašu augļos un dārzeņos vitamīnu daudzums ir stipri sarucis, visu veidu svaigi zaļumi, diedzētas sēklas būtu svarīga uztura sastāvdaļa. Kas ir ne mazāk svarīgi – ja pavasarī vēl gribas pagulēt ilgāk, dariet to, jo ķermeņa atjaunošanai un atpūtai miegs ir labākais sabiedrotais. Arī pastaiga svaigā gaisā uzlabos omu un lieliski noderēs elpošanas sistēmai. Uzturs, kustība, atpūta un miegs – līdz ar pavasara atnākšanu veselīga dzīvesveida pamatprincipi ir jāmodina ikvienā no mums!

Daži interesanti fakti:

Vislabākais vitamīnu uzņemšanas laiks ir rīts.

Vitamīni jālieto ēšanas laikā vai pēc ēšanas.

Veiksmīgākā preparāta forma ir kapsulas. Kapsulas samazina savstarpējās neitralizācijas varbūtību. Ejot cauri zarnu traktam, kapsula pakāpeniski zaudē slāni pēc slāņa, un vitamīni viens pēc otra, nevis visi kopā, uzsūcās organismā.

Piens, gāzēti dzērieni un kafija var traucēt vitamīnu normālu uzsūkšanos organismā.

Nepārspīlējiet ar C vitamīna lietošanu, jo tas slikti izvadās no organisma – tā rezultātā var veidoties nierakmeņi.