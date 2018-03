Izrādās, tiem, kas iecienījuši pusjēlu gaļu, ir liels risks, ka var izveidoties dažu būtisku uzturvielu deficīts, jo viņu organisms nespēj uzsūkt un pārstrādāt visas produktā esošās vielas, stāsta pētnieki no Klermonas-Overņas Universitātes Francijā (the University of Clermont Auvergne).

Tas var izraisīt sarkopēniju, kuras ietekmē samazinās muskuļu masa un rodas nespēks, un beigās radīt arī līdzsvara un kustību problēmas.

Pētījumā desmit brīvprātīgajiem cienījamā vecumā (70–82 gadi) tika dota pusjēla gaļa, ko pirms tam 55 °C temperatūrā apcepa piecas minūtes, bet pārējiem – labi izcepta gaļa, kas 90 °C temperatūrā tika gatavota 30 minūtes.

Pētnieki konstatēja, ka tiem, kas ēda pusjēlu gaļu, kopumā bija sliktāka proteīnu sintēze.

Šķiet, jauniem cilvēkiem pusjēlas gaļas ēšana neradīs nekādas problēmas, bet mūža nogalē būtu ieteicams atteikties no asiņaina steika un tā vietā izvēlēties labi izceptu gaļu.