2 bērnu māmiņas Kintijas fantastiskās pārvērtības un slaidas figūras (-28kg) atgūšanas stāsts

Foto: Publicitātes

– Kāda bija Tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Esmu mēģinājusi visu pēc kārtas - sākot ar neēšanu pēc sešiem vakarā un porciju samazināšanu, beidzot ar fāžu diētu un intensīvu mocīšanos sporta zālē vairāku gadu garumā. Esmu izturējusi pat Dikāna diētas pirmo posmu un notriekusi kaudzi naudas par brīnumtabletītēm un pulverīšiem. No tā visa rezultāts nulle. Labākajā gadījumā ķermenis bija kļuvis stingrāks, bet svari turpināja biedēt ar to pašu lielo skaitli…

– Pastāsti, kā nolēmi sākt notievēt tieši tagad?

Skapis vai plīsa no skaistām kleitām un svārkiem, kas vairs nederēja. Katru reizi, atverot skapi, izplūdu asarās, jo, gadiem ejot, es kļuvu tikai lielāka. Lai gan doma, ka reiz man kāds no šiem apģērbiem derēs, likās kā sapnis, nolēmu mēģināt vēl pēdējo reizi.

Foto: Publicitātes

– Kāpēc tieši Stokholmas diēta?

Par Stokholmas diētu runā gan internetā, gan cilvēki apkārt. Es pati vairākas reizes biju sākusi pildīt pieteikšanās testu, bet līdz galam nekad neaizgāju, jo likās, ka atkal būs grūti, kā iepriekšējās diētās. Vienu dienu ciemos atbrauca māsa un stāstīja, ka viņas paziņa ar vīru ievēro Stokholmas diētu un ir paēduši. Tas lika domāt, ka visas diētas nav vienādas. Joka pēc pieteicos.

– Kā Tev veicās ar diētas ievērošanu?

Es biju pārsteigta, ka veselīgs ēdiens var garšot tik labi! Pat produkti, kuri man negaršo, Stokholmas diētas receptēs bija ļoti baudāmi.

Es biju pieradusi ēst daudz, bet šajā diētā visbiežāk visu porciju nemaz nevarēju apēst. Bija piedāvātas arī uzkodas starp ēdienreizēm, bet tās man nemaz neprasījās.

Patika arī iespēja sazināties ar savu uztura speciālistu brīžos, kad man kaut kas no piedāvātā negaršoja vai nebija “pa rokai”.

Lielākais no plusiem ir konkrētais plāns ar receptēm, ko man jāēd brokastīs, pusdienās un vakariņās. Ja būtu jādomā pašai, cik un ko ēst, man tas būtu par grūtu.

Pirmo svara zudumu uz svariem redzēju jau pirmajā dienā, bet uzskatāmi to, ka esmu kļuvusi tievāka, varēja redzēt pēc nedēļas, kad biju zaudējusi 5 kilogramus.

Tagad manas pārmaiņas redz visi, jo kā nekā zaudēti 28 kilogrami un apģērba izmērs samazinājies uz pusi - no 16.izmēra uz 8.! Tagad man zvana, raksta un uz ielas izsaka komplimetus pat nepazīstami cilvēki. Paziņas, kuri ilgāku laiku mani nav redzējuši, uz ielas vispār nepazīst. Beidzot es varu pirkt jebkuru tērpu, kas man patīk, nav vairs ko slēpt, bet ar ko lepoties gan (smejas)!

Es beidzot mīlu sevi un ar lielāko prieku fotogrāfējos. Man pat ir uzradušies sekotāji, kas, iedvesmojoties no manis, ir pieteikušies Stokholmas diētai, un tagad var lepoties ar lieliskiem rezultātiem.

Foto: Publicitātes

– Ko Tu ieteiktu ikvienam, kas arī vēlas notievēt?

Godīgi - vai Tu mīli sevi resnu? Es nemīlēju un gandrīz samierinājos ar to!

Nekādā gadījumā nepieņem faktu, ka esi resns un tur neko nevar darīt. Tev nav ar to jāsamierinās! Uztver to kā izaicinājumu un pamēģini! Šī nav kārtējā neveiksmīgā diēta, šī ir garantija, ka Tev viss izdosies!

Aizpildi testu un izveido savu diētu StockholmDiet.com mājas lapā jau šodien!

Frizūra: Elvisa Šulca, grimms: Daiga Ulmane, stils: Elvisa Šulca un Daiga Ulmane

Apģērbs: "Mans drēbju skapis"

Reklāmas raksts sadarbībā ar Stockholm Health