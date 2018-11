Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču kompānijas "IKEA" lielveikals. (Foto: LETA)

IKEA atsauc no tirdzniecības galdus un aicina pircējus pieteikties atlīdzībai

IKEA no tirdzniecības atsauc daļu GLIVARP galdu un aicina pircējus, kas ir iegādājušies minēto galdu, atdot to IKEA veikalā Rīgā un saņemt atlīdzību preces pilnas cenas apmērā vai samainīt to pret citu galdu. Atdodot preci, nav jāuzrāda pirkuma čeks.