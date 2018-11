Dzīvnieku patversmes saņem dāsnu ziedojumu

Ziedojumu kampaņa izpelnījās ievērojamu atsaucību mājdzīvnieku īpašnieku vidū. Kampaņā visaktīvākie bija suņu saimnieki, bet neizpalika arī piemīlīgas fotogrāfijas ar kaķiem, trušiem, žurciņām, zivtiņām un pat tarantuliem.



Kopumā kampaņas ietvaros sociālajos tīklos publicētas vairāk nekā 2000 mīluļu fotogrāfijas, bet kopējā ziedojumu summa sasniegusi 11 000 eiro, jo DINO ZOO veicis papildziedojumu no oktobrī veikala tīklā ietirgotajiem līdzekļiem.

Dāsnais ziedojums tiks proporcionāli sadalīts starp deviņām Latvijas dzīvnieku patversmēm un izsniegts dzīvnieku barības, kā arī citu patversmēm nepieciešamo lietu veidolā.



Pagājušās nedēļas izskaņā Juglas dzīvnieku patversme “Labās mājas” bija pirmā no patversmēm, kas saņēma sev atvēlēto ziedojuma daļu. Tas sastāvēja no precēm, ko konkrētās patversmes darbinieki bija norādījuši DINO ZOO iesniegtajā vajadzību sarakstā.



“Labās mājas” pārstāve Linda Zirdziņa stāsta, ka ikdienā patversmē mitinās ap piecdesmit kaķiem un tāpēc šoreiz šo ziedojumu vēlējušies izmantot tieši kaķu dzīves apstākļu uzlabošanai. “Tā kā visi kaķi tiek turēti iekštelpās, protams, viņi iet uz savām kaķu kastītēm un gan pašiem kaķiem, gan, protams, mums darbiniekiem un apmeklētājiem ir daudz patīkamāk, ja kaķu kastes tiek piepildītas ar kvalitatīvām smiltīm, kas absorbē nepatīkamos aromātus. Tādēļ, mēs bijām pat tādi mazliet izšķērdīgi un izvēlējamies tiešām augstas kvalitātes smiltis, kas pietiks ilgam laikam. Tās mēs paši nevarētu atļauties iegādāties. Tā kā par to mēs tiešām esam ļoti priecīgi.”



Vēl bez pusotras tonnas kaķu smiltīm, dzīvnieku patversmes “Labās mājas” kaķu saime tika pie kvalitatīviem konserviem. “Daudzi kaķi patversmē nonāk novārgušā stāvoklī un viņiem jāsaņem pēc iespējas labāka pārtika, tādēļ arī, ja tie ir augstas kvalitātes konservi tie ļoti, ļoti palīdz dzīvniekam atkopties. Tā pat nav nekāda ekstra, bet gan vajadzība, un ar DINO ZOO palīdzību mēs esam ieguvuši lielāku daudzumu ilgākam laikam. Liels paldies arī cilvēkiem, pateicoties kuru pirkumiem un dalībai ziedojumu kampaņā, šīs dāvanas līdz mums nokļuva,” par saņemto ziedojumu priecājas patversmes pārstāve Linda Zirdziņa un norāda, ka šādi ziedojumi ir būtisks atspaids patversmes darbības nodrošināšanai.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar SIA "Zoo Centrs"