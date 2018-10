Atklāts patiesais iemesls, kāpēc viesnīcu gultasveļa vienmēr ir balta

Saistītās ziņas FOTO: tā izskatās, iespējams, sliktākā viesnīca Eiropas Savienībā. Nakts diviem - tikai 32 eiro Viesnīcā, kuru visvairāk vērts atrādīt "Instagram" fotogrāfijās, viena nakts maksā 1700 dolāru "Tas ir pretīgi..." cilvēkus visā pasaulē satrauc kāda īpašnieka atzīšanās par "Airbnb" dzīvokli

Milzīga, ietilpīga gulta ar sniegbaltu gultasveļu. Starp citu, balta gultasveļas krāsa nav izvēlēta nejauši - tas var būt pat galvenais iemesls, kāpēc tu savā viesnīcas numurā jutīsies patiešām labi, raksta novate.ru.

Viesnīca ir patīkama un romantiska vieta visos aspektos. Pirmām kārtām - dzīvojot viesnīcā, tev nekas nav jādara. Vari mierīgu sirdi atpūsties no ēdiena gatavošanas un mājas kārtošanas. Otrkārt, viss apkārt spīd un laistās. Treškārt, viesnīcas personālam ir ne viens vien noslēpums, kā to panākt, un viens no tiem ir - žilbinoši balta gultasveļa.

Sniegbalta gultasveļa viesnīcās ir kļuvusi par normu, kaut arī pirmajā mirklī tas var šķist savādi. Jo tieši uz šādas veļas taču vislabāk ir redzami traipi un citi defekti. Paradoksālā kārtā tieši tāpēc viesnīcas izvēlas šo balto krāsu. Paskaidrojam, kāpēc.

Viesnīcu darbinieki apgalvo, ka tas ir saistīts ar psiholoģiju. Tīra, balta gultasveļa mūsu apziņā saistās ar greznumu un rada drošības sajūtu, kaut arī šīm izjūtām īsti nav racionāla pamatojuma.

Ievērojot šo principu, pat pieticīgākais numuriņš izskatīsies "augsta līmeņa" un tā vien aicinās apmesties tajā. Un personāls šo gudrību lieliski zina. Un tieši tāpēc arī gultu liek pašā istabas vidū.

Sniegbaltais standarts tiek ievērots ne tikai gultasveļā - šā paša iemesla dēļ viesnīcās izmanto arī baltus dvieļus un baltus halātus. Turklāt, lietojot tikai vienas krāsas veļu, tā mazgājot nav jāšķiro.