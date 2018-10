Kaitinošā drēbju kode. Kā ar to cīnīties?

Skaidro entomologs Jānis Dreimanis.

Kodes pieder pie naktstaureņu sugas, pasaulē mīt neskaitāmas kožu sugas. Kodes ir aktīvas naktīs vai krēslā. Pieaugušu kožu dzīves ilgums ir tikai dažas dienas, bet attīstības ilgums no olas līdz kūniņai var ilgt vairākus mēnešus – no olu izdēšanas, bezspārnu kāpuru izšķilšanās, to iekūņošanās kūniņā, līdz no kūniņas izšķiļas pieaudzis insekts.

Kožu attīstībai ir nepieciešams dzīvnieku izcelsmes materiālos esošais keratīna proteīns, tāpēc kožu kāpuri barojas ar vilnu, vilnas izstrādājumiem, kažokiem, tepiķiem, bet tie spējīgi sagremot arī tehniskākus materiālus – spalvas, ādu, grāmatu vākus, muzeja eksponātus… Barības meklējumos kāpurs var izgrauzt sev ceļu audumos, kuros nav spējīgs attīstīties, – kokvilnā, zīdā vai sintētikā, pat celofāna maisiņos!

* Jāatceras, ka kodes mīl ieperināties netīrā apģērbā, tādēļ, ja nevēlies, lai kleitas, džemperus un bikses sagrauztu negausīgais tauriņš, nevajadzētu skapī likt savalkātu un netīru apģērbu.

* Kožu kāpuri nepanes aukstumu (mīnus grādu temperatūru), tādēļ droša profilakse cīņā ar kodēm – drēbes izsaldēt. Tāpat der laiku pa laikam izvēdināt un iztīrīt skapi, bet drēbes kārtīgi izpurināt, nokratot iespējamās kožu oliņas.

* Ja atrasta kožu perēkļa vieta, drēbes vispirms jāizpurina, tad jāapstrādā ar smidzināmo pretkožu līdzekli. Pēc apstrādes drēbes vēlams izkarināt svaigā gaisā uz pāris stundām – saulē oliņas ātri iet bojā.

* Arī termiskā apstrāde uz kodēm iedarbojas nāvējoši, tāpēc, ja apģērbs atļauj, to var apstrādāt ar karstu tvaiku.

* Sezonas apģērbus, vilnas segas un spilvenus pirms likšanas skapī vajadzētu izmazgāt, izvēdināt, un salikt polietilēna maisos. Kad skapis iztīrīts un drēbēs saliktas atpakaļ, tajā ieliec arī pretkožu aizsardzībai un atbaidīšanai paredzētos līdzekļus.

* Kamēr kodes nav ieviesušās, to atbaidīšanai var izmantot dabiskos līdzekļus – dažāda veida lavandas preparātus vai sausos ziedus, apelsīnu, ģerānijas vai skuju ēterisko eļļu, vaivariņus un krustnagliņas. Kodes necieš arī kampara eļļas un ciedra koka smaržu. Tīrot skapi, profilaksei vari izmantot etiķi, ar ko iesmērē skapju durvis un plauktu malas.

* Veikalos iegādājami arī jaunākie līdzekļi cīņai pret kodēm – ar feromoniem piesūcinātas lamatas. Tā kā visas kožu sugas partnera meklēšanai izmanto sev raksturīgas smaržvielas, izliekot sintētiskos feromona slazdus, pāroties gatavās kodes, galvenokārt tēviņus, pievilina ar tiem…

* Tomēr, ja kode jau ieperinājusies skapī, būs bezjēdzīgi tur likt lavandas pušķīti vai zemeņu ziepes. Nāksies izmantot ķīmiju un veikt visu drēbju pārskatu un skapju tīrīšanu.