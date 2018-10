Sporta apģērbs un dūnu jakas. Cik bieži mazgāt un kā žāvēt?

Profesionāla sporta apģērba sastāvā ir augstas kvalitātes mikrošķiedras – šāds audums ātri žūst un sportošanas laikā ādai ļauj elpot. Savukārt ziemas sporta veidiem paredzētais apģērbs, kā arī dūnu jakas bieži vien tiek šūts no materiāla, kura sastāvā ir ūdensnecaurlaidīgā membrāna, kas atgrūž ūdeni, kā arī aizsargā no vēja. Gan profesionāla sporta apģērba, gan arī kvalitatīvas dūnu jakas iegāde var krietni patukšot maciņu, taču, pareizi rūpējoties par apģērbu, tas var kalpot gadiem ilgi.

Sporta apģērbs jāmazgā regulāri

Reizēm pēc sportošanas tik ļoti sapņojam par dušu, ka par savu sporta apģērbu mēdzam aizmirst. Taču, lai sporta apģērbs saglabātu savu kvalitāti, to uzreiz pēc sportošanas nepieciešams izmazgāt – ja pēc treniņa sporta bikses un krekliņu iemetīsi veļas grozā un aizmirsīsi par to līdz nākamajai sportošanas reizei, tas ne tikai iegūs nepatīkamu aromātu, no kā būs grūti atbrīvoties, bet arī kalpos īsāku laika periodu. Ja tomēr apģērbu nav iespējams uzreiz izmazgāt, tad jāparūpējas par to, lai tas tiktu kārtīgi izžāvēts, un, līdz ko rodas iespēja, tas jāizmazgā. Sporta apģērbu ieteicams mazgāt saudzīgajā režīmā vai arī programmā, kas paredzēta tieši sporta apģērba mazgāšanai.



Turpretī virsdrēbes, tajā skaitā arī dūnu jakas, nav ieteicams mazgāt pārāk bieži - izrādās, ka 90% apģērba, ko ieliekam veļas kastē, nav nepieciešama intensīva mazgāšana. Lai atsvaidzinātu apģērbu, iesakām izmantot tvaika funkciju veļas mašīnā, nevis mazgāt drēbes pilnā mazgāšanas ciklā, – tā izvairīsies no apģērba nevajadzīgas pārmazgāšanas.



Pirms jebkura apģērba mazgāšanas pievērs uzmanību arī apģērba kopšanas simboliem, mazgājot un žāvējot drēbes tā, kā norādījis ražotājs.

Žāvēt var arī sporta apģērbu un dūnu jakas

Sporta apģērba kvalitāti var ietekmēt ne tikai izvēlētais mazgāšanas režīms, bet arī žāvēšana. It īpaši, ja runājam par biezajām slēpošanas biksēm un jakām – novietotas uz veļas žāvēšanas statīva, tās bieži vien žūst vairākas dienas, savukārt dūnas jakās saplok, un apģērbs kādu laiku nav velkams.

Risinājums ir veļas žāvētājs, kas žāvēšanas procesu padara ne vien krietni ātrāku, bet arī spēj parūpēties par katru apģērbu atbilstoši auduma īpašībām. Tieši tā – tagad veļas žāvētājā droši vari žāvēt arī savu mīļāko vilnas džemperi, sporta bikses, kā arī ūdensnecaurlaidīgās jakas. Tas iespējams, pateicoties PerfectCare veļas žāvētāja īpašajai Virsdrēbju programmai – tā žāvēšanas laikā atjauno ūdensnecaurlaidīgo membrānu, un šāds žāvēšanas veids ūdensizturīgām virsdrēbēm, sporta apģērbam un dūnu jakām ir pat piemērotāks nekā dabiskā žāvēšana izklātā veidā. Žāvēšanas laikā audumam tiek pielāgots arī veļas tilpnes rotēšanas ātrums, virziens, kā arī temperatūra - precīzi sensori nodrošina apģērba vienmērīgu žāvēšanu, un tas netiek pāržāvēts.



Veļas mīkstināšanai iesakām izmantot arī īpašas veļas žāvētāja bumbas, kas samazina dūnu velšanos un darbojas kā auduma mīkstinātājs.

